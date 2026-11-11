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Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ανακοίνωσε πως κατόπιν εργαστηριακών ελέγχων και σχετική ενημέρωσης από τις ισπανικές αρχές, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών σχετικά με το προϊόν ENERUP PREMIUM το οποίο διαφημίζεται και διακινείται ως συμπλήρωμα διατροφής για τη σεξουαλική ενίσχυση και διαπιστώθηκε πως περιέχει sildenafil.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, στο προϊόν ENERUP PREMIUM (αριθμός παρτίδας: 66677, ημερομηνία λήξης: 12.2028) ανιχνεύθηκε η μη επισημασμένη φαρμακευτική δραστική ουσία σιλδεναφίλη (sildenafil).

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Η σιλδεναφίλη αποτελεί δραστική ουσία εγκεκριμένων, συνταγογραφούμενων φαρμάκων που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Η ανεξέλεγκτη κατανάλωση του ENERUP PREMIUM ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, καθώς η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες.

Συνιστάται στους καταναλωτές η άμεση παύση χρήσης του εν λόγω προϊόντος και η ταυτόχρονη γνωστοποίηση του συμβάντος στον ΕΟΦ.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η προμήθεια προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αμφιβόλου αξιοπιστίας δίκτυα, όπως ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνιστά άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία.