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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Νεάπολη, στη Θεσσαλονίκη κατά τις 16.00, όταν ένα ανήλικο παιδί 10 χρονών εγκλωβίστηκε κάτω από αστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με το Thestival, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας στη Νεάπολη, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε το ανήλικο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ όχημα

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Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας, δυνάμεις του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της πυροσβεστικής με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του παιδιού. Ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς απεγκλωβίστηκε από πολίτες. Το 10χρονο παιδί μεταφέρθηκε με κακώσεις κεφαλής στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.