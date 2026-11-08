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«Η χθεσινή υπόθεση είναι μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν αφορά ακριβώς φοροδιαφυγή, αφορά μη καταβολή φόρων και εισφορών, πάνω από 200 εκατομμύρια, 203. Είναι τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω», είπε στο MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής σχετικά με την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα. «Εδώ μιλάμε για πάνω από 2.000 εταιρείες στις οποίες εναλλάσσονταν αχυράνθρωποι σε συντονισμό με πραγματικούς υποκρυπτόμενους. (…) Έμφαση στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα γενικότερα, Χαλκιδική και αλλού, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας» ανέφερε.

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Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, «από την πλευρά μας ήταν μία πολύμηνη έρευνα με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπου σαρώσαμε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και προσπαθήσαμε να βρούμε και εντοπίσαμε τις σχέσεις. Το τελικό στάδιο έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε σε συντονισμό με τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Προχωρήσαμε σε συλλήψεις. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται απ’ όσο ξέρω. Το μήνυμα είναι ότι αργά ή γρήγορα όλο το κράτος, ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, άλλες Αρχές, θα βάλουμε στοπ στην παρανομία. Αργά ή γρήγορα όλοι θα εντοπιστούν».

«Όσον αφορά τις υποθέσεις τις δύο τις προηγούμενες, Pizza Fan και ‘Χωριάτικο’, έχουνε διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία», λέει ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

«Χάρη σε όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε έναν περιορισμό φοροδιαφυγής ο οποίος ξεπερνάει τα 8 – 9 δισ. ευρώ», τονίζει.