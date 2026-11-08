Ο πρώτος δρομέας που τερμάτισε στην κλασική διαδρομή στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο (Eurokinissi)

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Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι ο πρώτος που τερμάτισε στην κλασική διαδρομή σήμερα στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Ο Αιθίοπας δρομέας κάλυψε τη διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 10 λεπτά και τρία δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ της διοργάνωσης.

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Ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε είναι ο Κωνσταντίνος Σταμούλης, με χρόνο 2 ώρες, 17 λεπτά και 40 δεύτερα.

Πάνω από 85.000 δρομείς από 124 χώρες συμμετέχουν στους αγώνες του διημέρου, ενώ σήμερα περί τους 25.000 δρομείς θα διένυαν την ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σήμερα, Κυριακή, το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε με τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων στις 08:00, ενώ στις 08:30 δόθηκε η εκκίνηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου από τον Μαραθώνα.

Ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι ρυθμίσεις αφορούν το κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Μαραθώνος, τη λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και αρκετούς ακόμη βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ειδικότερα, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην οδό Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τις 05:00 έως τις 19:30.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Α΄ η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 04:00 έως τις 13:00, ενώ στην οδό Αρχιμήδους θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 05:00 έως τις 19:30, στο τμήμα μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα και Μ. Μουσούρου.

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Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στη λεωφόρο Μαραθώνος, σε διάφορα τμήματα της οποίας η κυκλοφορία θα διακόπτεται ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων, στα σημεία διέλευσης των αθλητών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επεκταθούν σε κομβικά σημεία της Νέας Μάκρης, της Ραφήνας, της Παλλήνης, του Γέρακα και της Αγίας Παρασκευής. Επιπλέον, θα επηρεαστούν η λεωφόρος Λαυρίου, η λεωφόρος Κηφισίας και η λεωφόρος Κατεχάκη, ανάλογα με τη διέλευση των δρομέων.

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η Τροχαία έχει προβλέψει εναλλακτικές διαδρομές για όσους χρειάζεται να κινηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

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Ειδικότερα, για όσους μετακινούνται από τον Μαραθώνα προς τα Βόρεια Προάστια, το λιμάνι του Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο, προτείνεται η διαδρομή μέσω της οδού Δημοκρατίας, της λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος, της οδού Χελμού και της οδού Κρυονερίου. Στη συνέχεια, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και της λεωφόρου Κηφισού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, ενισχύεται η συχνότητα διέλευσης των συρμών με την προσθήκη τριών επιπλέον συρμών σε καθεμία από τις Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του Μετρό.

Παράλληλα, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ («Πικροδάφνη – Σύνταγμα»). Έως τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Φιξ», ενώ οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λ. Βουλιαγμένης» δεν θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό.

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