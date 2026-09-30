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«Για την πόλη και τη φανέλα, πάμε Περιστέρι!»: Η ατάκα του Τζον Ιτούνας από τη σκηνή συνόψισε πλήρως την εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης στην κεντρική πλατεία του Δήμου Περιστερίου όπου το Περιστέρι Betsson παρουσίασε την ομάδα και τη νέα του εμφάνιση, υπό τα χειροκροτήματα και τις επευφημίες των Περιστεριωτών.

Με τον καιρό να…δίνει την έγκρισή του, παρά κάποιες αρχικές ψιχάλες νωρίς το απόγευμα, η παρουσίαση έγινε κανονικά, με τον ενθουσιασμό των παρευρισκομένων να ζεσταίνει την πλατεία. «Μας αρέσουν οι προκλήσεις εδώ στο Περιστέρι» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής, Βασίλης Ξανθόπουλος, σημειώνοντας πως στη συγκεκριμένη ομάδα «παίκτες, προπονητές και όποιοι δουλεύουν βρίσκουν ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης. Ασχολούμαστε μόνο με το μπάσκετ, όλα τα άλλα είναι λυμένα».

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«Είναι μία γιορτή και η γιορτή για μας ξεκίνησε από πέρυσι, όταν ήρθαμε σε επαφή με τον σύλλογο του Περιστερίου και αποφασίσαμε να γίνουμε ονοματοδότης χορηγός. Εκεί συναντήσαμε ανθρώπους που αγαπάνε την πόλη πάνω από όλα και το μπάσκετ. Και από εκεί ξεκινάει η πετυχημένη συνταγή ενός συλλόγου, από τους ανθρώπους. Για αυτό χρειάζονται και όλοι οι άνθρωποι του Περιστερίου, οι φίλαθλοι, να υποστηρίξουν την ομάδα και εμείς θα είμαστε εδώ από τη δική μας πλευρά να υποστηρίξουμε την ομάδα» δήλωσε από πλευράς του ο Θάνος Μαρίνος, magaging director/ διευθύνων σύμβουλος της Betsson Greece, από τη σκηνή της εκδήλωσης.

Σε μια κατάμεση πλατεία ο κόσμος υποδέχτηκε με θέρμη τους παίκτες, τους τεχνικούς αλλά και όλους τους «αφανείς ήρωες» της ομάδας του Περιστερίου Betsson, ενώ το «παρών» έδωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, και ο Πέρι, η μασκότ της ομάδας, φέρνοντας χαμόγελα σε φίλους κάθε ηλικίας.

«Ταξιδεύουμε παντού με την ομάδα μαζί» είπε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Περιστέρι, Πάνος Βασιλάρας, προσθέτοντας πως στο Περιστέρι «το πρώτο μέλημα είναι να βοηθάει τα νέα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό…έστω και μια σταγόνα ιδρώτα να χύσεις στον αθλητισμό, είναι κέρδος».

Όπως εξήγησε στη HuffPost o κ. Μαρίνος, η χορηγία με το Περιστέρι «είναι μέσα στο πλαίσιο των χορηγιών το οποίο έχουμε αναπτύξει τα τελευταία έξι χρόνια σαν Betsson στην Ελλάδα. Με το Περιστέρι μας συνδέουν δεσμοί και ονοματοδοσίας αλλά και με τους ιθύνοντες του Περιστερίου…ήταν μία από τις χορηγίες που κάναμε πέρυσι, είμαστε στον δεύτερο χρόνο και ο βασικός λόγος είναι ότι συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν το άθλημα, αγαπούν την πόλη τους και έτσι και εμείς θέλαμε σαν χορηγοί να στηρίξουμε την προσπάθειά τους».