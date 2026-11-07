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Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της Αθήνας, εξαιτίας της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών. Οι περιορισμοί αφορούν κεντρικές λεωφόρους και οδούς της πρωτεύουσας, καθώς οι συμμετέχοντες θα κινηθούν με κατεύθυνση το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ειδικότερα, λόγω της διοργάνωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε εκτεταμένο μέρος του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης. Από τις 17:00 έως τις 21:10 πραγματοποιούνται διαδοχικά ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων και το 5km Universities Night Run.

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Η εκκίνηση και για τις δύο διαδρομές δίνεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στην περιοχή του Συντάγματος, ενώ ο τερματισμός έχει οριστεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι δρομείς ξεκινούν από τη λεωφόρο Αμαλίας και συνεχίζουν στην οδό Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, περνούν από τη Ρήγα Φεραίου και την Ακαδημίας, για να κατευθυνθούν προς τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Στο ύψος της λεωφόρου πραγματοποιείται αναστροφή, ενώ ακολουθεί διέλευση από τη διασταύρωση του ΝΙΜΙΤΣ. Έπειτα, οι συμμετέχοντες συνεχίζουν επί της Βασιλίσσης Σοφίας, περνούν από την Ηρώδου Αττικού και εισέρχονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τα Προπύλαια, όπου βρίσκεται και η γραμμή του τερματισμού.

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στη διαδρομή των αγώνων παραμένουν αποκλεισμένοι για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi