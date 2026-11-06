Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, απαιτώντας από τους δρομείς συστηματική προετοιμασία, ιατρική υπευθυνότητα και γνώση των προσωπικών τους ορίων.

Η συμμετοχή προϋποθέτει σταδιακή οικοδόμηση αντοχής επί μήνες, ενώ άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας οφείλουν να λάβουν εξατομικευμένη έγκριση από τον θεράποντα ιατρό τους.

Η σωστή προετοιμασία περιλαμβάνει διατροφική υποστήριξη, κατάλληλη ενυδάτωση και αποφυγή πειραματισμών, καθώς και χρήση τεχνολογικών εργαλείων που λειτουργούν επικουρικά και όχι ως υποκατάστατα ιατρικής αξιολόγησης.

Σε περίπτωση εμφάνισης ανησυχητικών συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι δρομείς πρέπει να διακόπτουν άμεσα την προσπάθεια και να αναζητούν ιατρική βοήθεια.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις ανάγκες μετακίνησης, με την ασφάλεια να παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.

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Η εκκίνηση στον Μαραθώνα, η ιστορική διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων και ο τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο αποτελούν ένα ξεχωριστό βίωμα. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στις 08.30, ξεκινά ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Χιλιάδες άνθρωποι θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Όμως πριν από τον χρόνο στον πίνακα, το μετάλλιο και τη φωτογραφία του τερματισμού υπάρχει μια ουσιώδης ερώτηση: είναι το σώμα πραγματικά έτοιμο;

Η συζήτηση για τα «κρυφά κόστη» του Μαραθωνίου, δεν πρέπει να εξαντλείται στα παπούτσια, στις εγγραφές και στα ξενοδοχεία. Ο Μαραθώνιος απαιτεί προετοιμασία, ξεκούραση, διατροφή, ιατρική υπευθυνότητα και, πάνω από όλα, γνώση των προσωπικών ορίων. Γιατί αξία έχει η συμμετοχή, όχι η επίδοση και η ασφαλής επιστροφή στο σπίτι.

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Ποιοι μπορούν να τρέξουν και ποιοι χρειάζονται προσοχή

Ο μαραθώνιος δεν είναι αγώνας για όποιον αποφάσισε την τελευταία εβδομάδα να «δοκιμάσει». Αφορά δρομείς που έχουν οικοδομήσει σταδιακά αντοχή επί μήνες. Η οργανωτική επιτροπή επισημαίνει μάλιστα ότι όποιος, έναν μήνα πριν από τον αγώνα, δεν μπορεί να τρέξει άνετα περίπου 21 χιλιόμετρα, καλό είναι να μη συμμετάσχει στη διαδρομή των 42 χιλιομέτρων.

Στον φετινό Αυθεντικό Μαραθώνιο δικαίωμα συμμετοχής στον πλήρη αγώνα έχουν όσοι έχουν γεννηθεί το 2006 ή νωρίτερα, δηλαδή από 20 ετών. Για πολλούς, μια απόσταση 5 ή 10 χιλιομέτρων μπορεί να είναι πιο κατάλληλη πρώτη εμπειρία.

Δεν υπάρχει ηλικία στην οποία όλοι αυτομάτως αποκλείονται, ούτε μια χρόνια πάθηση σημαίνει πάντοτε απαγόρευση. Εκείνοι όμως που έχουν καρδιολογικό νόσημα, ανεξέλεγκτη πίεση, διαβήτη με κίνδυνο υπογλυκαιμίας, αναπνευστικά προβλήματα ή σημαντικούς τραυματισμούς χρειάζονται εξατομικευμένη αξιολόγηση και, όπου απαιτείται, έγκριση από τον θεράποντα γιατρό τους.

Δεν πρέπει να σταθεί στην εκκίνηση κάποιος που έχει πυρετό, οξεία λοίμωξη, εμετούς, διάρροια, πόνο στο στήθος ή αισθάνεται γενικά άρρωστος. Η επιθυμία να μη χαθεί ένας αγώνας δεν αποτελεί ιατρικό επιχείρημα.

Ιατρικές εξετάσεις: Χρήσιμες, αλλά όχι ίδιες για όλους

Ένα ραντεβού με γιατρό πριν από ένα πρόγραμμα τόσο απαιτητικής άσκησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πρωτοεμφανιζόμενους δρομείς, μεγαλύτερες ηλικίες, άτομα με συμπτώματα, παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου ή οικογενειακό ιστορικό αιφνιδίου θανάτου.

Το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, η κλινική εξέταση, η αρτηριακή πίεση και, όταν ενδείκνυται, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελούν τη βάση. Υπερηχογράφημα καρδιάς ή δοκιμασία κόπωσης δεν είναι υποχρεωτικά για όλους· τα αποφασίζει ο γιατρός ανάλογα με τα ευρήματα.

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Σε περιπτώσεις ύποπτης αναιμίας, ασυνήθιστης κόπωσης ή ειδικών διατροφικών περιορισμών μπορεί να χρειαστούν εξετάσεις αίματος, όπως γενική αίματος και έλεγχος σιδήρου ή φερριτίνης, με ιατρική καθοδήγηση.

Ούτε μια «καλή» εξέταση δίνει άδεια να αγνοήσουμε προειδοποιητικά συμπτώματα την ημέρα του αγώνα.

Η προετοιμασία του σώματος αρχίζει μήνες πριν

Η προετοιμασία για έναν πρώτο Μαραθώνιο διαρκεί συνήθως αρκετούς μήνες, συχνά γύρω στις 16–20 εβδομάδες οργανωμένου προγράμματος πάνω σε ήδη υπάρχουσα βάση φυσικής κατάστασης.

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Περιλαμβάνει σταδιακή αύξηση των χιλιομέτρων, μεγάλα τρεξίματα αντοχής, ημέρες αποκατάστασης και ασκήσεις ενδυνάμωσης για πόδια και κορμό. Ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια αλλά μέρος της προπόνησης.

Τις τελευταίες δύο με τρεις εβδομάδες συνήθως μειώνεται η επιβάρυνση, ώστε να αναρρώσει το σώμα πριν από την εκκίνηση.

Δύο ημέρες πριν από τον φετινό αγώνα κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει φυσική κατάσταση που δεν έχτισε όλο το προηγούμενο διάστημα. Μπορεί μόνο να ξεκουραστεί, να ετοιμάσει τον εξοπλισμό του και να επανεξετάσει ψύχραιμα την απόφασή του.

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Τι τρώμε τις προηγούμενες ημέρες

Τις τελευταίες 36–48 ώρες η επαρκής πρόσληψη υδατανθράκων βοηθά στην αναπλήρωση των αποθεμάτων γλυκογόνου: ρύζι, μακαρόνια, πατάτες, ψωμί και άλλες γνώριμες τροφές, σε ποσότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του δρομέα.

Η «φόρτιση» υδατανθράκων δεν σημαίνει ανεξέλεγκτο φαγητό. Αποφεύγουμε αλκοόλ, βαριά γεύματα, πρωτόγνωρες τροφές και πειραματισμούς με υπερβολικές φυτικές ίνες που μπορεί να ενοχλήσουν το έντερο.

Το πρωινό του αγώνα πρέπει να είναι δοκιμασμένο στην προπόνηση και να λαμβάνεται λίγες ώρες πριν από την εκκίνηση.

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Κατά τη διαδρομή χρειάζεται προγραμματισμένη τροφοδοσία: ως γενικό σημείο αναφοράς, για παρατεταμένο τρέξιμο συχνά συστήνονται 30–60 γραμμάρια υδατανθράκων ανά ώρα, εφόσον έχουν δοκιμαστεί και είναι ανεκτά. Τζελ και ισοτονικά ποτά δεν χρησιμοποιούνται πρώτη φορά την ημέρα του αγώνα.

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Η ενυδάτωση απαιτεί ισορροπία. Ο δρομέας δεν πρέπει ούτε να αφυδατώνεται ούτε να πίνει καταναγκαστικά μεγάλες ποσότητες νερού σε κάθε σταθμό. Η υπερβολική κατανάλωση υγρών μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη υπονατριαιμία.

Οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία, τον ιδρώτα, την ταχύτητα και τη διάρκεια. Το σχέδιο υγρών και ηλεκτρολυτών πρέπει να έχει δοκιμαστεί στις μεγάλες προπονήσεις.

Χρειάζονται βιταμίνες και συμπληρώματα;

Δεν υπάρχει «μαγική» βιταμίνη που μετατρέπει έναν απροετοίμαστο άνθρωπο σε μαραθωνοδρόμο.

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Μια ισορροπημένη διατροφή με φρούτα, λαχανικά, σύνθετους υδατάνθρακες, επαρκή πρωτεΐνη και καλά λιπαρά καλύπτει τις ανάγκες πολλών υγιών δρομέων.

Σίδηρος, βιταμίνη D, Β12 ή άλλα συμπληρώματα έχουν θέση όταν υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη ή διαγνωσμένη έλλειψη και το συστήνει επαγγελματίας υγείας. Δεν ξεκινάμε τυχαία μεγάλες δόσεις, ηλεκτρολύτες ή διεγερτικά την παραμονή του αγώνα.

Smartwatch: Χρήσιμο εργαλείο, όχι ιατρική ασφάλεια

Ένα αθλητικό smartwatch μπορεί να εμφανίζει χρόνο, απόσταση, ρυθμό ανά χιλιόμετρο, καρδιακούς παλμούς και ειδοποιήσεις όταν η προσπάθεια ξεφεύγει από τον συνηθισμένο στόχο.

Το GPS βοηθά να μη φύγει κανείς υπερβολικά γρήγορα στα πρώτα χιλιόμετρα, ενώ οι καταγραφές επιτρέπουν να συγκριθεί η αγωνιστική ένταση με την προπόνηση.

Είναι χρήσιμο, όχι υποχρεωτικό. Οι αισθητήρες καρπού παρουσιάζουν αποκλίσεις, ιδίως κατά την έντονη άσκηση, και οι ενδείξεις τους δεν αντικαθιστούν ηλεκτροκαρδιογράφημα, ιατρική αξιολόγηση ή την αίσθηση του σώματος.

Δεν υπάρχει ένας παλμός-«κόκκινη γραμμή» που να ισχύει για όλους. Τα όρια πρέπει να συνδέονται με την ηλικία, τη φυσική κατάσταση, τη φαρμακευτική αγωγή και τις οδηγίες γιατρού ή προπονητή.

Όποιος αισθανθεί πόνο στο στήθος, ζάλη ή έντονη δύσπνοια σταματά, ακόμη κι αν το ρολόι δείχνει «φυσιολογικό» αριθμό.

Ενδεικτικά, στην ελληνική αγορά ένα βασικό αξιόλογο ρολόι με GPS για τρέξιμο μπορεί να κοστίζει γύρω στα 120–160 ευρώ, ενώ πιο εξελιγμένες επιλογές ξεπερνούν τα 250 ευρώ. Δεν χρειάζεται αγορά την τελευταία στιγμή.

Πότε διακόπτουμε αμέσως τον Μαραθώνιο

Ο επίμονος ή έντονος πόνος, η πίεση στο στήθος, η ασυνήθιστη δύσπνοια, οι έντονοι ή ακανόνιστοι παλμοί μαζί με αδιαθεσία, η ζάλη, η τάση λιποθυμίας, η σύγχυση, η αποπροσανατολισμένη συμπεριφορά, η αδυναμία να βαδίσει κάποιος με ασφάλεια ή η σοβαρή μυοσκελετική κάκωση είναι λόγοι άμεσης διακοπής και αναζήτησης ιατρικής βοήθειας.

Σε σοβαρά συμπτώματα, όπως πόνος στο στήθος, κατάρρευση ή διαταραχή συνείδησης, καλούμε άμεσα το 112 ή το 166 και ενημερώνουμε το πλησιέστερο ιατρικό προσωπικό.

Δεν προσπαθούμε να «περπατήσουμε μέχρι τον τερματισμό» όταν εμφανίζονται τέτοια συμπτώματα. Η θερμική καταπόνηση και η υπονατριαιμία μπορούν επίσης να εκδηλωθούν με κεφαλαλγία, ναυτία και σύγχυση και χρειάζονται αξιολόγηση, όχι αυτοσχέδια θεραπεία.

Η εγκατάλειψη ενός αγώνα για λόγους υγείας δεν είναι ήττα. Είναι μια σωστή απόφαση.

Πόσο κοστίζει πραγματικά ο Αυθεντικός Μαραθώνιος;

Για το 2026, η επίσημη συνδρομή συμμετοχής στα 42,195 χιλιόμετρα ήταν 75 ευρώ στο ενισχυμένο πακέτο και 165 ευρώ στο πλήρες. Οι θέσεις έχουν εξαντληθεί.

Σύμφωνα με την καταγραφή στην αγορά αθλητικών ειδών, τα παπούτσια μπορούν να στοιχίζουν περίπου 100–160 ευρώ, τα βασικά αθλητικά ρούχα 30–70 ευρώ και τα προσωπικά αναλώσιμα 15–30 ευρώ.

Έτσι, για έναν κάτοικο Αττικής που πρέπει να αγοράσει τον βασικό εξοπλισμό, ο λογαριασμός με το πακέτο των 75 ευρώ διαμορφώνεται ενδεικτικά στα 220–335 ευρώ, χωρίς ρολόι, ιατρικές επισκέψεις ή πιθανή υποστήριξη προπονητή.

Αν προστεθεί ένα smartwatch περίπου 120–160 ευρώ, το ίδιο ενδεικτικό σύνολο ανεβαίνει στα 340–495 ευρώ.

Για όποιον ταξιδεύει από άλλη πόλη, με μετακινήσεις, δύο διανυκτερεύσεις και φαγητό, το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει περίπου στα 510–795 ευρώ χωρίς ρολόι, σύμφωνα με το παράδειγμα του ίδιου δημοσιεύματος· το πλήρες πακέτο εγγραφής προσθέτει άλλα 90 ευρώ.

Φυσικά, ένας έμπειρος δρομέας που ήδη διαθέτει κατάλληλα παπούτσια και ρούχα μπορεί να δαπανήσει πολύ λιγότερα. Τα ακριβότερα αθλητικά παπούτσια και τα τεχνολογικά αξεσουάρ δεν εγγυώνται ούτε τερματισμό ούτε ασφάλεια.

Και μετά τον τερματισμό;

Μετά την προσπάθεια χρειάζονται σταδιακή αποθεραπεία, στεγνά ρούχα, τροφή, προσεκτική αναπλήρωση υγρών και χρόνος αποκατάστασης.

Επίμονη ζάλη, έντονη αδυναμία, σύγχυση ή πόνος στο στήθος απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση, ακόμη κι αν έχει ήδη παραληφθεί το μετάλλιο.

Ο Μαραθώνιος τελειώνει όταν ο δρομέας αναρρώσει με ασφάλεια, όχι μόλις διασχίσει τη γραμμή.

Αξία έχει η συμμετοχή, όχι η επίδοση

Δεν θα βρεθούν όλοι στο Καλλιμάρμαρο σε τρεις ή τέσσερις ώρες. Κάποιοι θα χρειαστούν πολύ περισσότερο χρόνο. Άλλοι, σωστά, θα επιλέξουν τα 5 ή τα 10 χιλιόμετρα. Και κάποιοι θα εγκαταλείψουν για να προστατεύσουν την υγεία τους.

Όλοι μπορούν να έχουν κερδίσει κάτι ουσιαστικό: σεβασμό προς την προσπάθεια, την πειθαρχία και τα όρια του σώματος.

Η αξία του Μαραθωνίου δεν βρίσκεται στο να νικήσουμε το χρονόμετρο. Βρίσκεται στο να συμμετέχουμε με ευθύνη και να μπορούμε να ξανατρέξουμε την επόμενη φορά.