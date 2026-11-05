Η 24χρονη δρομέας Ρέιτσελ Απα που κατέρρευσε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης - Πηγή: X

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Η ραβδομυόλυση προκαλείται από την καταστροφή μυϊκών κυττάρων και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως οξεία νεφρική βλάβη ή επικίνδυνες καρδιακές αρρυθμίες.

Η πάθηση συνδέεται συχνά με την υπερβολική σωματική άσκηση και την αφυδάτωση, ενώ απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών για την αντιμετώπισή της.

Μελέτη κατέγραψε 39 περιστατικά ραβδομυόλυσης σε δρομείς του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης μεταξύ 2017 και 2023, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους της ακραίας σωματικής καταπόνησης.

Φίλοι και οικείοι περιέγραψαν την 24χρονη ως μια εξαιρετικά αποφασιστική και μαχητική αθλήτρια, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

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Ένα σπάνιο αλλά δυνητικά θανατηφόρο σύνδρομο, η ραβδομυόλυση, φέρεται να συνδέεται με τον θάνατο της 24χρονης Ρέιτσελ Άπα, η οποία κατέρρευσε την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης, λίγα μόλις χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό.

Η νεαρή Αμερικανίδα, πρώην αθλήτρια πανεπιστημιακού επιπέδου, έπαιρνε μέρος για πρώτη φορά σε μαραθώνιο, όταν κατέρρευσε περίπου στο 39ο χιλιόμετρο της διαδρομής. Όπως ανέφερε η οικογένειά της, ο θάνατός της αποδόθηκε σε ραβδομυόλυση, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η ραβδομυόλυση προκαλείται από την καταστροφή των μυϊκών κυττάρων, με συνέπεια την απελευθέρωση ουσιών, όπως η μυοσφαιρίνη και οι ηλεκτρολύτες, στην κυκλοφορία του αίματος. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει οξεία νεφρική βλάβη ή ακόμη και νεφρική ανεπάρκεια. Παράλληλα, οι διαταραχές στα επίπεδα των ηλεκτρολυτών ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καρδιακές αρρυθμίες.

Υπολογίζεται ότι περίπου 26.000 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με ραβδομυόλυση κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Η πάθηση μπορεί να προκληθεί από υπερβολική σωματική άσκηση, σοβαρούς μυϊκούς τραυματισμούς, υπερθερμία ή τη λήψη ορισμένων φαρμάκων, ενώ η αφυδάτωση μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, έως και το 50% των ασθενών ενδέχεται να εμφανίσει οξεία νεφρική βλάβη.

24-year-old Rachel Apa dies after collapsing in Central Park just two miles from completing the New York City Marathon.



Her parents say they were tracking her on the marathon tracking app when she stopped moving at Mile 24.



"Final stretch," her father pic.twitter.com/FjPKFpmmGu — Orange Man Vlad (@orangmanviad) November 4, 2026

Ποια είναι τα συμπτώματα της ραβδομυόλυσης

Τα κυριότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο μυϊκό πόνο, μυϊκή αδυναμία, πρήξιμο και σκουρόχρωμα ούρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να παρατηρηθούν μειωμένη παραγωγή ούρων, ναυτία και λιποθυμικά επεισόδια. Η εμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν όταν η πάθηση αναγνωριστεί εγκαίρως και αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Η θεραπεία περιλαμβάνει συχνά ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, με στόχο την προστασία της νεφρικής λειτουργίας και την αντιμετώπιση των επιπλοκών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα μελέτης του 2026, η οποία εξέτασε νοσοκομειακά δεδομένα από τους Μαραθωνίους της Νέας Υόρκης κατά την περίοδο 2017-2023. Συνολικά καταγράφηκαν 39 περιστατικά ραβδομυόλυσης μετά τους αγώνες, εκ των οποίων τα 24 σημειώθηκαν το 2022, τη χρονιά κατά την οποία καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην ιστορία της διοργάνωσης.

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Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι σπάνιες περιπτώσεις σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας σε δρομείς ενδέχεται να οφείλονται στον συνδυασμό πολλών επιβαρυντικών παραγόντων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η ακραία σωματική καταπόνηση, η θερμική εξάντληση και η ταυτόχρονη παρουσία κάποιας ιογενούς ή βακτηριακής λοίμωξης.

«Όταν έβαζε κάτι στο μυαλό της, το κυνηγούσε με όλη της την καρδιά»

Για τον χαρακτήρα, την εργατικότητα και την αγωνιστικότητα της 24χρονης μίλησε στη New York Post η 23χρονη Ισαβέλλα Παυλίδη, φοιτήτρια προϊατρικών σπουδών από το Νιου Τζέρσεϊ. Οι δύο κοπέλες γνωρίστηκαν το 2018, σε κατασκήνωση χόκεϊ επί χόρτου, και στη συνέχεια φοίτησαν μαζί στο Πανεπιστήμιο Μπάκνελ.

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«Πάντα θαύμαζα την εργατικότητα της Ρέιτσελ και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε σχεδόν τα πάντα, ιδιαίτερα το χόκεϊ επί χόρτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Rachel Apa, a former Division I field hockey player at Bucknell University, collapsed in Central Park about two miles from the finish while running the NYC Marathon. Her father says she was texting him shortly before she collapsed. https://t.co/sDuZalvrmq pic.twitter.com/zVSIroEV9r — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 4, 2026

«Ήταν ανταγωνιστική και όταν έβαζε κάτι στο μυαλό της, όταν ήθελε να πετύχει κάτι, έδινε όλη της την καρδιά και πίστευε πραγματικά ότι μπορούσε να τα καταφέρει», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη φίλη της που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του πρώτου της μαραθωνίου.

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Η Παυλίδη περιέγραψε τη Ρέιτσελ ως «εξαιρετικά παθιασμένη και μαχητική», υπογραμμίζοντας πως «πάντα πίστευε στον εαυτό της».

«Πάντα εξέπεμπε αυτοπεποίθηση. Αν μπορούσες να διαλέξεις έναν άνθρωπο για να φέρει κάτι εις πέρας, αυτή θα ήταν η Ρέιτσελ. Πάντα έβρισκε τον τρόπο και ήταν ένας από τους πιο αποφασισμένους ανθρώπους που γνωρίζω», συμπλήρωσε συγκινημένη η φίλη της.

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