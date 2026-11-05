Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές δεν κέρδισαν οι Δημοκρατικοί, έχασε με πάταγο ο Τρ​αμπ, με πλέον συμβολική την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στο Τέξας μετά από 38 χρόνια και στο Κάνσας μετά από 94! Και έχασε ακριβώς στα προνομιακά πεδία πάνω στα οποία βασίστηκε η επικράτηση του στις εκλογές του 2024: την οικονομία, το σταμάτημα των πολέμων στους οποίους εμπλέκεται η Αμερική, την αντιμετώπιση της διαφθοράς και το μεταναστευτικό.

Η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων, συνέπεια του φιάσκου του πολέμου εναντίον του Ιράν, που δεν ανετράπη μετά την επαίσχυντη συμφωνία του με τον Πούτιν, έπληξε τα κοινωνικά στρώματα της εκλογικής του βάσης. Παρά τα εκατομμύρια που διέθεσε ο μεγιστάνας υποστηρικτής του, Ελον Μάσκ για τον εξωραϊσμό της κατάστασης, οι άνθρωποι των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων έκριναν και αποφάσισαν βάση της πραγματικότητας που βιώνουν, η οποία κατέστη κατά πολύ δυσχερέστερη επι των ημερών του. Την ώρα μάλιστα που οι κροίσοι των High Tech και της Τεχνητής Νοημοσύνης μετρούν την αύξηση του πλούτου τους σε δισεκατομμύρια δολλάρια και ο περίγυρος της οικογένειας του μετέτρεψε την εξωτερική πολιτική σε οικονομικά deal.

Advertisement

Advertisement

Η αντι-μεταναστευτική του πολιτική αντί να στραφεί κατά των ισλαμο-γενών, λόγω της προνομιακής σχέσης του με το Κατάρ και την προσωπική φιλία με τον Ερντογάν εξάντλησε την αυστηρότητα της κατά των Λατίνων και των Ισπανόφωνων, στρέφοντας τους μαζικά εναντίον του.

Η απώλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων όπου οι Δημοκρατικοί αναμένεται να ξεπεράσουν τις 250 έδρες και της Γερουσίας όπου θα συγκεντρώσουν 54-55, θα δυσχεράνει κάθε νομοθετική πρωτοβουλία του Προέδρου στα επόμενα δύο χρόνια. Για παράδειγμα την ψήφιση του Προϋπολογισμού και την συμφωνία στο φρένο χρέους, με τον κίνδυνο να παραμείνουν απλήρωτοι δημόσιοι υπάλληλο​ι να επανέρχεται. Η νομική διερεύνηση της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού που θα επιδιώξουν οι Δημοκρατικοί αποτελεί ίσως την σημαντικότερη απειλή για το περιβάλλον Τρ​αμπ που μαζί με υπουργούς του θα έρθουν σύντομα αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών η ενίσχυση της ισλαμο-αριστεράς και του αντι-Εβρα​ϊσμού που συμβολικά αναδεικνύει η εκλογή του μουσουλμάνου Αμπντούλ Αλ Σαγιέτ στην Γερουσία, προμηνύει διεύρυνση του εσωτερικού μετώπου, ελλείψει ηγεσίας. Ο διχασμός των Ρεπουμπλικάνων μεταξύ του MAGA και παραδοσιακών συντηρητικών και των Δημοκρατικών σε κεντρώους και ριζοσπάστες φιλο-ισλαμιστές, προμηνύει ευρύτερους κλυδωνισμούς με διακύβευμα την ακυβερνησία της υπερδύναμης σε μια κρίσιμη περίοδο παγκόσμιων ανταγωνισμών με την Κίνα και την Ευρασία.

Υπό αυτές τις συνθήκες η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και η ενότητα με την ενίσχυση της άμυνας και της συνοχής καθίσταται υπαρξιακή. Το ενδεχόμενο συμφωνίας για την ειρήνευση στην Ουκρανία με παγιοποίηση των ρωσικών κατακτήσεων καθίσταται όλο και πιο απίθανο, με το βάρος της υποστήριξης της ουκρανικής αντίστασης να πέφτει όλο και περισσότερο στην Γηραιά Ήπειρο. Εξ ου και οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις σε αυτή σε συνδυασμό με την ενίσχυση των φιλο-Ρωσικών αντι-πολιτευτικών κομμάτων που εργαλειοποιούν την ακρίβεια και την διαφθορά. Για την Ελλάδα η επικράτηση των Δημοκρατικών απομακρύνει ακόμα περισσότερο μια συμφωνία για την παροχή των F-35 στην Τουρκία, παραμένει όμως κρίσιμο το μέλλον του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και των εκμεταλλεύσεων των ενεργειακών κοιτασμάτων στις θαλάσσιες ζώνες μας ενόψει και του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο.

Η ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να αξιοποιήσει τους Έλληνες εκλεγμένους στην Βουλή των Αντιπροσώπων (4 Ρεπουμπλικάνους και 2 Δημοκρατικούς) και ιδιαιτέρως την νίκη του Δημοκρατικού Κρις Πάπας ​στην Γερουσία για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων. Διαθέτοντας ένα γηγενές ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ οφείλουμε την ενεργοποίηση των νεότερων Ελλήνων 3ης και 4ης γενιάς προωθώντας οργανικές σχέσεις και συνεργασίες με τον Εθνικό κορμό, αντιμετωπίζοντας τα φαινόμενα αποστασιοποίησης τους.