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Ο πολιτικός αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, αμφισβητώντας τη σημασία της γνώμης του επειδή δεν ψηφίζει στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

Το βίντεο με το περιστατικό συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ κατηγόρησε τον Μάθιους για παρενόχληση, ενώ ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι απλώς εκτελούσε τα επαγγελματικά του καθήκοντα.

Σε προγενέστερη συνάντηση των δύο ανδρών, ο πολιτικός απάντησε ειρωνικά σε σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για το πρόσωπό του.

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Εκατομμύρια προβολές και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αντιπαράθεση του νεοεκλεγέντος γερουσιαστή του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, με τον ανταποκριτή του Sky News στις ΗΠΑ, Τζέιμς Μάθιους. Το σχετικό βίντεο έχει γίνει viral ξεπερνώντας τις 8,8 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X, με τον διάλογο των δύο ανδρών να εξελίσσεται σε έντονη λεκτική σύγκρουση.

Το περιστατικό καταγράφηκε την παραμονή της εκλογικής νίκης του Ελ-Σαγέντ. Όπως αναφέρει το Variety, ο πολιτικός αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του Βρετανού δημοσιογράφου, αμφισβητώντας ευθέως τη σημασία που έχει για τον ίδιο η άποψη ενός ανθρώπου που δεν ψηφίζει στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

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Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο γερουσιαστής τον ρώτησε εάν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Μίσιγκαν. Όταν ο Μάθιους απάντησε αρνητικά, ο Ελ-Σαγέντ σχολίασε: «Τότε γιατί να με ενδιαφέρει να συζητήσω μαζί σας;».

Ο δημοσιογράφος υπενθύμισε ότι απλώς ασκεί το επάγγελμά του, ωστόσο ο πολιτικός συνέχισε σε ακόμη πιο επιθετικό τόνο: «Είστε δημοσιογράφος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε πόσες ψήφους θέλω να πάρω στο Ηνωμένο Βασίλειο; Μηδέν. Δεν θα είμαι ποτέ υποψήφιος για κάποιο αξίωμα εκεί. Επομένως, δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι πιστεύετε ή ποιες ερωτήσεις κάνετε».

Η ένταση δεν υποχώρησε ούτε όταν ο Μάθιους επισήμανε ότι οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ έχουν διεθνές ενδιαφέρον. Ο Ελ-Σαγέντ αμφισβήτησε την απήχηση του Sky News στην αμερικανική κοινή γνώμη, υποστηρίζοντας ειρωνικά ότι το δίκτυο παρακολουθούν «ίσως πέντε άνθρωποι» στις ΗΠΑ.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε διαρκή διακοπή του ενός από τον άλλο, ενώ σε δύο στιγμές ο Ελ-Σαγέντ ακούμπησε τα χέρια του στους ώμους του δημοσιογράφου. Προς το τέλος, του ζήτησε να σταματήσει να τον ακολουθεί, με τον Μάθιους να απαντά: «Αμπντούλ, δεν σας ακολουθώ. Σας κάνω ερωτήσεις».

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις και στον δημοσιογραφικό χώρο. Η συνάδελφος του Μάθιους στο Sky News, Άλεξ Κρόφορντ, υπερασπίστηκε τη στάση του, ενώ ο Πιρς Μόργκαν χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ελ-Σαγέντ «αξιοθρήνητη και άκρως συγκαταβατική», καλώντας τον να επιδείξει μεγαλύτερο σεβασμό προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ εξασφάλισε την εκλογή του στη Γερουσία από την πολιτεία του Μίσιγκαν, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς.

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Το δεύτερο βίντεο και η απάντηση στον Τραμπ

Σύμφωνα με το Variety, δημοσιοποιήθηκε και δεύτερο βίντεο από συνάντηση των δύο ανδρών, η οποία είχε πραγματοποιηθεί δύο μήνες νωρίτερα.

Σε εκείνη τη συζήτηση, ο Μάθιους ρώτησε τον Ελ-Σαγέντ πώς σχολιάζει τον χαρακτηρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον είχε αποκαλέσει «δώρο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα».

Ο Ελ-Σαγέντ απάντησε ότι θεωρεί τον εαυτό του «δώρο για την πολιτεία του Μίσιγκαν» και εξέφρασε την ελπίδα να κερδίσει τις εκλογές.

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Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος τού μετέφερε ότι ο Τραμπ τον είχε προσβάλει με χυδαίο χαρακτηρισμό, ο πολιτικός απάντησε με ειρωνικό τρόπο: «Τουλάχιστον εγώ δεν αφήνω τα δικά μου στη μέση του Οβάλ Γραφείου».

Από την πλευρά του, το Sky News απέφυγε να σχολιάσει τις καταγγελίες του Ελ-Σαγέντ ότι ο Μάθιους τον παρενοχλούσε, καθώς και τον ισχυρισμό του ότι το δίκτυο διαθέτει μόλις πέντε τηλεθεατές στις ΗΠΑ. Παράλληλα, το Variety απευθύνθηκε στην πλευρά του γερουσιαστή ζητώντας τη δική της τοποθέτηση.

(Πηγή: Variety)

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