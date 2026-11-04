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Ο Κρις Πάπας κέρδισε την έδρα στη Γερουσία, ενώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων επανεξελέγησαν οι Νικόλ Μαλλιωτάκη, Ντίνα Τάιτους, Μάγκι Γκουντλάντερ, Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης.

Οι εκλογικές αναμετρήσεις ανέδειξαν τη δυναμική της ομογένειας, παρόλο που ο Τζον Σουνούνου και ο Αριστοτέλης Ηλιόπουλος δεν κατάφεραν να εκλεγούν.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι προέρχονται από διαφορετικές πολιτείες και διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική κληρονομιά, ενισχύοντας την εκπροσώπηση της ελληνικής κοινότητας στα κέντρα λήψης αποφάσεων της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

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Ισχυρή θα είναι η ελληνική παρουσία στο νέο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ένας γερουσιαστής και έξι μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ελληνικής καταγωγής εξασφάλισαν την εκλογή ή την επανεκλογή τους στις ενδιάμεσες εκλογές.

Στη Γερουσία την έδρα των Δημοκρατικών στο Νιού Χάμσαϊρ εξασφάλισε ο Κρις Πάπας, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Τζον Έντουαρντ Σουνούνου, σε μια εκλογική αναμέτρηση μεταξύ δύο υποψηφίων ελληνικής καταγωγής. Ο Πάπας αναδεικνύεται έτσι σε μία από τις πλέον προβεβλημένες ελληνοαμερικανικές παρουσίες της φετινής εκλογικής διαδικασίας.

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Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την ελληνική κοινότητα θα εκπροσωπούν οι Ρεπουμπλικανοί Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης από τη Φλόριντα, η Νικόλ Μαλλιωτάκη από τη Νέα Υόρκη, καθώς και οι Δημοκρατικές Ντίνα Τάιτους από τη Νεβάδα και Μάγκι Γκουντλάντερ από το Νιού Χάμσαϊρ.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη ανανέωσε για τέταρτη φορά τη θητεία της

Στη Νέα Υόρκη, η Νικόλ Μαλλιωτάκη, γνωστή για τη δραστηριότητά της στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και για τις παρεμβάσεις της σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, κατάφερε να εξασφαλίσει ακόμη μία εκλογική νίκη. Η Ρεπουμπλικανή ομογενής επανεκλέχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τέταρτη φορά, ανανεώνοντας τη διετή θητεία της.

Στη Νεβάδα, την πολιτεία όπου βρίσκεται το Λας Βέγκας, επανεξελέγη η Δημοκρατική Ντίνα Τάιτους, η οποία κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου της Ελληνικής Ομάδας του Κογκρέσου. Σε ηλικία 76 ετών, η Τίτους διατηρεί ευρεία αποδοχή, ιδιαίτερα στους κόλπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, ενώ διαθέτει μακρά πολιτική διαδρομή, καθώς εκλέγεται από το 1988.

Ντίνα Τάιτους

Μάγκι Γκουντλάντερ: Η καταγωγή από την Αβδέλλα Γρεβενών και το ελληνικό «φιλότιμο»

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Μάγκι Γκουντλάντερ. Παρότι το όνομά της δεν παραπέμπει άμεσα στην ελληνική καταγωγή της, η 40χρονη Αμερικανίδα δικηγόρος έχει ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας της, η οποία κατάγεται από την Αβδέλλα Γρεβενών, χωριό της ορεινής Πίνδου.

Η ίδια αναφέρεται συχνά στον τόπο καταγωγής της μητέρας της και προβάλλει τις ελληνικές παραδόσεις και αξίες, δίνοντας έμφαση στην πορεία των μεταναστών που ξεκίνησαν από τη φτωχή ελληνική επαρχία και κατάφεραν να ενταχθούν στην αμερικανική κοινωνία. Ιδιαίτερη θέση στις δημόσιες αναφορές της έχει η έννοια του «φιλότιμου», την οποία περιγράφει ως μια ελληνική αξία χωρίς ακριβές αντίστοιχο σε άλλες γλώσσες.

Η Γκουντλάντερ δεν εισέρχεται για πρώτη φορά στο Κογκρέσο, αφού είχε εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2025, εκπροσωπώντας το Νιού Χάμσαϊρ με το Δημοκρατικό Κόμμα. Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 πέτυχε την ανανέωση της θητείας της, συγκεντρώνοντας περίπου το 60% των ψήφων στην εκλογική της περιφέρεια.

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Οι τρεις Ρεπουμπλικανοί ομογενείς που επανεκλέχθηκαν στη Φλόριντα

Στη Φλόριντα, οι τρεις Ελληνοαμερικανοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης εξασφάλισαν την παραμονή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Για τον Γκας Μπιλιράκη, η εκλογική επικράτηση σηματοδοτεί την εξασφάλιση της 11ης κοινοβουλευτικής θητείας του στην 12η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής επικράτησε της Δημοκρατικής Κίμπερλι Όβερμαν, η οποία διεκδίκησε την ίδια έδρα.

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Ο Μπιλιράκης βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2007 και συγκαταλέγεται στους πιο έμπειρους πολιτικούς του Κογκρέσου. Παράλληλα, συνεχίζει την πολιτική διαδρομή της οικογένειάς του, καθώς ο πατέρας του, Μάικλ Μπιλιράκης, είχε επίσης μακρά κοινοβουλευτική παρουσία.

Για τον Μάικ Χαριδόπουλο η επανεκλογή σηματοδοτεί τη δεύτερη θητεία του στη Βουλή. Αντίθετα, ο Τζίμι Πατρώνης εξασφάλισε την πρώτη πλήρη κοινοβουλευτική του θητεία, καθώς είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον Απρίλιο του 2025, έπειτα από έκτακτες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα.

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Ποιοι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι δεν εκλέχθηκαν

Από την άλλη πλευρά, δύο υποψήφιοι ελληνικής καταγωγής δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στο νέο Κογκρέσο. Πρόκειται για τον Ρεπουμπλικανό Τζον Σουνούνου από το Νιού Χάμσαϊρ και τον ανεξάρτητο Αριστοτέλη Ηλιόπουλο από το Νιού Τζέρσι.

Ο Σουνούνου ηττήθηκε από τον Κρις Πάπας στην αναμέτρηση για την έδρα της Γερουσίας στο Νιού Χάμσαϊρ, σε μια εκλογική μάχη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Ο Αριστοτέλης Ηλιόπουλος, ανεξάρτητος εκπαιδευτικός από το Τζέρσεϊ Σίτι, με ποντιακή καταγωγή και έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, δεν κατάφερε επίσης να εκλεγεί. Αντίπαλός του ήταν ο Δημοκρατικός Ρομπ Μενέντεζ, ο οποίος κατείχε ήδη την έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

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Με τις εκλογικές αυτές εξελίξεις, έξι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και ένας γερουσιαστής θα αποτελέσουν τη νέα κοινοβουλευτική παρουσία της ελληνικής ομογένειας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

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