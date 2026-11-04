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Μήνυμα με σαφή αποδέκτη τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλαν ακτιβιστές την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, προβάλλοντας το σύνθημά τους στην πρόσοψη του Πύργου Τραμπ στο Λας Βέγκας.

Ειδικότερα, χρησιμοποίησαν έναν ισχυρό προβολέα για να σχηματίσουν τη λέξη «out» δίπλα στο όνομα «Trump», δημιουργώντας τη φράση «Trump Out», που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Τραμπ τέλος». Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε την ημέρα της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης, κατά την οποία το κόμμα του Αμερικανού προέδρου υπέστη συντριπτική ήττα τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία.

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Projection on Trump tower, Las Vegas, Nevada. A few weeks ago we managed to rent a room opposite the building, and used a bright projector to display this message from 200m away. Today are the US midterms, an election that will have a deep impact on international politics. https://t.co/Jt1ukrJ8uV — ᴊᴏᴀɴɪᴇ ʟᴇᴍᴇʀᴄɪᴇʀ (@JoanieLemercier) November 4, 2026

Projection on Trump tower Crédit By @JoanieLemercier https://t.co/UhCqBPt4Mh November 3, 2026

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι οι ακτιβιστές, νοίκιασαν ένα δωμάτιο σε κτίριο απέναντι από τον επιβλητικό Πύργο Τραμπ και επιστράτευσαν έναν ισχυρό προβολέα, ώστε να μεταφέρουν το μήνυμά τους στην πρόσοψή του. Η προβολή πραγματοποιήθηκε από απόσταση 200 μέτρων.

Με αυτή την κίνηση θέλησαν να υπογραμμίσουν τη σημασία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, μιας αναμέτρησης που αναμενόταν να έχει βαθύ αντίκτυπο στις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις.