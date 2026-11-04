Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με μια ειρωνική ανάρτηση στην πλατφόρμα X σχολίασε ο Έλον Μασκ το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, στις οποίες οι Δημοκρατικοί επικράτησαν και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, προκαλώντας σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις.

«Φαίνεται ότι τα διαστημικά μου λέιζερ για επέμβαση στις εκλογές δεν δούλεψαν αυτή τη φορά», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, συνοδεύοντας το σχόλιό του με ένα emoji που δείχνει ανασήκωμα των ώμων.

Advertisement

Advertisement

Η ανάρτηση είχε σαφώς σαρκαστικό χαρακτήρα, καθώς ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X είχε στηρίξει ενεργά τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, δαπανώντας, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική τους εκστρατεία.

Guess my election-interfering space lasers didn’t work this time 🤷‍♂️ November 4, 2026

Δεν ήταν, ωστόσο, το μοναδικό σχόλιο του Μασκ για το εκλογικό αποτέλεσμα. Σε προηγούμενη ανάρτησή του, είχε γράψει: «Τα data centers στο διάστημα φαίνονται αρκετά ελκυστικά αυτή τη στιγμή», αφήνοντας ένα ακόμη ειρωνικό σχόλιο με αφορμή την πολιτική εξέλιξη στις ΗΠΑ.

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών και οι ανησυχίες των επενδυτών

Το εκλογικό αποτέλεσμα και η επικράτηση των Δημοκρατικών στα δύο σώματα του Κογκρέσου είχαν ήδη απασχολήσει τις αγορές, καθώς οι επενδυτές είχαν αρχίσει να λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο απώλειας του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ιδιαίτερη ανησυχία στον τεχνολογικό κλάδο φέρεται να προκάλεσε και η πιθανότητα απώλειας της θέσης του κυβερνήτη του Τέξας από τους Ρεπουμπλικανούς.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο εξελέγη γερουσιαστής του Τέξας, σύμφωνα με τις προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, επικρατώντας του υπερσυντηρητικού Κεν Πάξτον, στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε μια σημαντική πολιτική ανατροπή για την πολιτεία, η οποία αποτελούσε επί δεκαετίες προπύργιο των Ρεπουμπλικανών.

Data centers in space looking pretty appealing right now — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026