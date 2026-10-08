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Ο Αμερικανός πρόεδρος τίμησε επίσης τον Σεργκέι Μπριν, τον Τζένσεν Χουάνγκ και τη Λίζα Σου για τη σημαντική συμβολή τους στην τεχνολογία.

Το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας απονεμήθηκε επιπλέον στον Μάικλ Ντελ και στον Σάτια Ναντέλα για τα ξεχωριστά επιτεύγματά τους στον κλάδο.

Οι τιμώμενοι επιχειρηματίες έχουν συνεισφέρει κατά το παρελθόν σε εκστρατείες ή σκοπούς που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

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Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Έλον Μασκ, κατά την τελετή απονομής του Εθνικού Μεταλλίου Επιστημών στον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τη συμβολή του Μασκ στην τεχνολογία και στην αμερικανική βιομηχανία, ενώ τον χαρακτήρισε μεταξύ άλλων «Τόμας Έντισον της εποχής μας».

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Παράλληλα, τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στον συνιδρυτή της Google, Σεργκέι Μπριν, στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και στη διευθύνουσα σύμβουλο της AMD, Λίζα Σου.

Ο Τραμπ απένειμε επίσης το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας, την ανώτατη τιμητική διάκριση των ΗΠΑ για τεχνολογικά επιτεύγματα, στον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, καθώς και στον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Σάτια Ναντέλα.

Trump: "First we honor an industrial titan, a brilliant engineer and one of the greatest technology founders to ever live. His name is Elon Musk … few Americans in history have done more to advance America's national interest than Elon." pic.twitter.com/zCTwo6UvVj — Aaron Rupar (@atrupar) October 8, 2026

Τα θερμά λόγια του Τραμπ για τον Μασκ

Παρά την απόσταση που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες μεταξύ Τραμπ και Μασκ σε σχέση με την περίοδο που ακολούθησε την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον επιχειρηματία.

«Τιμάμε έναν τιτάνα της βιομηχανίας, ένα λαμπρό μηχανικό και έναν από τους μεγαλύτερους ιδρυτές τεχνολογικών εταιρειών που έζησε ποτέ. Τον λένε Έλον Μασκ. Λίγοι Αμερικανοί στην ιστορία έχουν κάνει περισσότερα από τον Έλον για να προωθήσουν τα εθνικά συμφέροντα της Αμερικής», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μασκ «Τόμας Έντισον της εποχής μας», ενώ αναφέρθηκε σε εκείνον ως «φίλο μου και πολύ πολύ σπουδαίο τύπο».

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Trump on Elon Musk:



Elon is our modern-day Thomas Edison. pic.twitter.com/ujvDQ6QTc7 — Clash Report (@clashreport) October 8, 2026

REUTERS

Οι σχέσεις με τον Τραμπ

Οι τιμώμενοι επιχειρηματίες έχουν κατά το παρελθόν συνεισφέρει με διαφορετικούς τρόπους σε εκστρατείες ή σκοπούς που συνδέονται με τον Τραμπ ή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μασκ είχε ενταχθεί για σύντομο διάστημα στην κυβέρνηση Τραμπ, αναλαμβάνοντας να ηγηθεί της προσπάθειας για τη μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, υπήρξε ο μεγαλύτερος ιδιώτης δωρητής στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024.

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Ο Σεργκέι Μπριν, από την πλευρά του, είχε επίσης προχωρήσει σε σημαντικές δωρεές προς την Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών το 2025.