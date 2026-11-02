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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση να προστατεύσει τον Έλον Μασκ και στενούς συνεργάτους του, σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και ξεκινήσουν έρευνες σε βάρος του τρισεκατομμυριούχου.

«Ασπίδα» προστασίας ο Τραμπ στον Μασκ

Σε συνέντευξή του στο podcast «Pod Force One», η οποία δημοσιεύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, η παρουσιάστρια Μιράντα Ντιβάιν ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τις φήμες ότι ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες ή ακόμη και με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

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Trump said he would be willing to offer protective pardons to Elon Musk and close aides if Democrats take control of Congress after the midterm elections https://t.co/1DiL9Jswq9 — Bloomberg (@business) November 2, 2026

«Προς το παρόν είναι απλώς συζητήσεις. Αλλά αν αυτές οι συζητήσεις έχουν βάση, θα πρέπει να τους προστατεύσουμε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πέρα από την περίπτωση του Μασκ, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι είναι διατεθειμένος να εξετάσει την απονομή προεδρικής χάριτος σε μέλη της κυβέρνησής του και πολιτικούς συμμάχους του, εφόσον οι Δημοκρατικοί επιχειρήσουν να κινηθούν εναντίον τους μέσω ερευνών.

«Θα το έκανα, αν χρειαζόταν. Βεβαίως», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «δεν θα το σκεφτόμουν καν. Θα το έκανα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα δίσταζε να αξιοποιήσει τις προεδρικές του εξουσίες για την προστασία προσώπων του περιβάλλοντός του.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Τραμπ επανήλθε και στο ζήτημα μιας ενδεχόμενης τρίτης προεδρικής θητείας, παραδεχόμενος ότι θα επιθυμούσε να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο αναγνώρισε ότι η διατύπωση του Συντάγματος είναι ιδιαίτερα σαφής και αυστηρή ως προς τους περιορισμούς που ισχύουν.