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Ο επιχειρηματίας χαρακτήρισε την Κίνα «παράδεισο των παιχνιδιών» αφού εκεί κατασκευάζονται τα περισσότερα παιχνίδια του παιδιού του.

Η επίσκεψη του Μασκ στη Σεντζέν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην αμερικανική αποστολή που συνοδεύει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του APEC.

Ο μικρός γιος του επιχειρηματία έχει προσελκύσει ξανά το ενδιαφέρον του κινεζικού κοινού, καθώς προηγούμενη εμφάνισή του στο Πεκίνο είχε γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Μια χαριτωμένη στιγμή με πρωταγωνιστές τον Έλον Μασκ και τον έξι ετών γιο του, X, καταγράφηκε κατά την επίσκεψή τους στη Σεντζέν της Κίνας, όταν ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας συζήτησε μαζί του για τα παιχνίδια που κατασκευάζονται στη χώρα.

Σε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, το οποίο δημοσίευσε ο λογαριασμός Yuyuan Tantian, που συνδέεται με το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ο επικεφαλής της Tesla ρώτησε τον μικρό X αν αγαπά την Κίνα. Το αγόρι απάντησε αμέσως «ναι», με τους δύο να ξεσπούν σε γέλια.

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Ο Μασκ συνέχισε σχολιάζοντας ότι η Κίνα παράγει σχεδόν τα πάντα, χαρακτηρίζοντάς την «παράδεισο των παιχνιδιών», καθώς εκεί κατασκευάζονται και τα περισσότερα παιχνίδια του γιου του. Όπως αποκάλυψε, ο μικρός ήθελε εδώ και καιρό να επισκεφθεί τη χώρα.

NEW: Elon Musk, who brought his son X along to China, said the boy sees China as a “toy paradise” because his toys are made here. https://t.co/8F1OAIlyJL November 19, 2026

Παρότι ο επιχειρηματίας έχει ταξιδέψει αρκετές φορές σε μεγάλες κινεζικές πόλεις, όπως η Σαγκάη και το Πεκίνο, η παρουσία του στη Σεντζέν αποτελεί την πρώτη δημόσια επίσκεψή του στην πόλη.

Ο Έλον Μασκ βρίσκεται στην Κίνα ως μέλος της αμερικανικής επιχειρηματικής αποστολής που συνοδεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διήμερη σύνοδο κορυφής του APEC.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο γιος του Έλον Μασκ τραβά την προσοχή του κινεζικού κοινού. Κατά την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, τον περασμένο Μάιο, ο μικρός X είχε κερδίσει τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του, φορώντας ένα μεταξωτό σακάκι κινεζικού τύπου και κρατώντας μια τσάντα με σχέδιο που παρέπεμπε σε πρόσωπο τίγρης.

Οι φωτογραφίες του να περπατά χέρι χέρι με τον πατέρα του στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού έγιναν viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, η δημοτικότητά του είχε και εμπορικό αντίκτυπο, καθώς τόσο το σακάκι όσο και η τσάντα που φορούσε εξαντλήθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post.