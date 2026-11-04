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Ο ίδιος εξέφρασε πρόθεση για μελλοντική συνεργασία με το Κογκρέσο, αν και απέκλεισε κάθε πιθανότητα αλλαγών στο υπουργικό του συμβούλιο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να αναλάβει προσωπική ευθύνη για το αποτέλεσμα, ισχυριζόμενος ότι η παρουσία του στο ψηφοδέλτιο θα εξασφάλιζε τη νίκη.

Μέσω αναρτήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους και το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης του προεδρικού δικαιώματος αρνησικυρίας.

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Σε μια πρώτη προσπάθεια να διαχειριστεί το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικανούς, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αιφνιδιασμένος από την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, αναγνωρίζοντας ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι «έκαναν καλή δουλειά».

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Fox News και συνομιλώντας με τον παρουσιαστή Μπρετ Μπάιερ, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι είχε διαμορφωθεί ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα, το οποίο, όπως άφησε να εννοηθεί, δεν είχε αποτυπωθεί στις προεκλογικές εκδηλώσεις των Ρεπουμπλικανών.

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«Είχαμε τεράστιες προεκλογικές συγκεντρώσεις. Είμαι λίγο έκπληκτος», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έκπληξή του για την έκταση της εκλογικής υποχώρησης του κόμματός του.

Παράλληλα, επιχείρησε να υιοθετήσει πιο συναινετική στάση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά πεδία στα οποία μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν σχεδιάζει αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο εξαιτίας του εκλογικού αποτελέσματος.

President Trump is already putting Democrats on notice with a bright red hat bearing just one word: “VETO.”



As Democrats look to take control of Congress, Trump is signaling he plans to use one of the strongest powers of his office to block legislation he opposes.



“They’ll send… pic.twitter.com/QLl4IMGA8J — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Από τη μία συνεργασία, από την άλλη… βέτο

Με διαδοχικές αναρτήσεις στο Truth Social σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, εξαπολύοντας πυρά τόσο κατά Ρεπουμπλικανών υποψηφίων όσο και κατά του Fox News. «Θα γίνω πολιτικός σχολιαστής, τόσο για τους καλούς όσο και για τους κακούς λόγους που αυτοί οι υποψήφιοι κέρδισαν ή έχασαν!», έγραψε αρχικά, στρέφοντας στη συνέχεια τα βέλη του κατά του κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ. «Αν ο Γκρεγκ Άμποτ δεν είχε μετατραπεί σε RINO τους τελευταίους έξι μήνες της πολιτικής του ζωής, δεν θα είχε χάσει», ανέφερε, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «Ρεπουμπλικανός μόνο κατ’ όνομα».

Ανάρτηση Τραμπ

Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνα με ένα κόκκινο καπέλο που έγραφε «VETO», αφήνοντας να εννοηθεί ότι προτίθεται να αξιοποιήσει το προεδρικό δικαίωμα αρνησικυρίας απέναντι σε νομοσχέδια του νέου, ελεγχόμενου από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσου.

Πυρά κατά του Fox News και αποποίηση ευθυνών

Δεν περιορίστηκε στην εκλογική αναμέτρηση η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε τα πυρά του και κατά του Fox News, κατηγορώντας το τηλεοπτικό δίκτυο ότι συνέβαλε στις απώλειες των Ρεπουμπλικανών. Αφορμή στάθηκε η παρουσία του πρώην Δημοκρατικού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, σε πάνελ του σταθμού. «Το Fox News φέρει ευθύνη για αυτές τις ήττες, επειδή προβάλλει συνεχώς και συστηματικά την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών», υποστήριξε.

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Νωρίτερα, μιλώντας στους New York Times, δήλωσε ότι αποδέχεται το εκλογικό αποτέλεσμα και εμφανίστηκε πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο, απέφυγε να αναλάβει προσωπική ευθύνη, υποστηρίζοντας μέσω Truth Social: «Εγώ δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο. Αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει θριαμβευτικά!». Έτσι, επιχείρησε να αποσυνδέσει την προσωπική του εικόνα από την εκλογική ήττα του κόμματός του.

«Εναντίον μου»

Η κακή διάθεση του πρόεδρου Τραμπ είχε φανεί πολλές ώρες προτού αρχίσει να παίρνει μορφή η ετυμηγορία της κάλπης. Μέσα σε λίγη ώρα, ο 80άρης μεγιστάνας έστειλε μέσω Truth Social τρία μηνύματα στα οποία εξαπέλυε επίθεση εναντίον του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, διατεινόμενος πως προσπαθούσε να τον βλάψει εσκεμμένα.

Στο ένα από τα μηνύματά του, χαρακτήρισε πολιτική αναλύτρια παρούσα στο πλατό «χαζή σαν κοτρόνα»· σε δεύτερο επέκρινε δημοσκοπήσεις του δικτύου, βλέποντας στις ερωτήσεις «πλήγματα» εναντίον του ιδίου προσωπικά, καθώς οι έρευνες αντανακλούσαν τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τα πεπραγμένα του. «Είναι εναντίον μου», κατήγγειλε σε τρίτη ανάρτηση, βρίσκοντας πως η τηλεθέαση του Fox News πέφτει εξαιτίας αυτού.

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Επειτα από την επικράτηση των Δημοκρατικών στις εκλογές, μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και καθώς χάθηκε επίσης ο έλεγχος της Γερουσίας, χάνει τη δυνατότητα να προχωρά σε διορισμούς, ιδίως αν χηρέψει κάποια από τις εννιά θέσεις στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, τα μέλη του οποίου υπηρετούν ουσιαστικά ισοβίως.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε ήδη διαμηνύσει πριν από μερικές μέρες πως θα ασκεί το δικαίωμα βέτο που διαθέτει διά πάσα νόσο και γενικότερα θα αψηφά το Κογκρέσο αν ανακτήσουν τον έλεγχό του οι δημοκρατικοί. Διατηρεί εξάλλου μεγάλα περιθώρια δράσης σε διπλωματικό και επίσης σε στρατιωτικό επίπεδο ακόμη και τώρα που επιβεβαιώθηκε το αναμενόμενο «μπλε κύμα» (πρόκειται για το χρώμα της παράταξης της αντιπολίτευσης).

Το «μπλε κύμα» ανατρέπει τους συσχετισμούς σε Γερουσία και Βουλή

Σημαντική πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ καταγράφουν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μεγάλων αμερικανικών δικτύων, τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

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Σύμφωνα με το ABC News, οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν τουλάχιστον 51 έδρες στη Γερουσία, ανατρέποντας την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι διέθεταν 53 έδρες. Παράλληλα, κατακτούν και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου χρειάζονταν μόλις τρεις επιπλέον έδρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι νίκες τους σε πολιτείες που είχαν στηρίξει τον Τραμπ το 2024. Στο Τέξας, ο Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Κεν Πάξτον, ενώ στη Βόρεια Καρολίνα ο Ρόι Κούπερ νίκησε τον Μάικλ Γουάτλι. Στο Οχάιο, ο Σέροντ Μπράουν επέστρεψε στη Γερουσία, επικρατώντας του Τζον Χάστεντ. Οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν επίσης επιτυχίες στη Νότια Καρολίνα, στην Τζόρτζια και στο Νιου Χάμσαϊρ, ενισχύοντας το πολιτικό μήνυμα των εκλογών.

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