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Οι κάλπες άνοιξαν στο Κονέκτικατ, στην Ιντιάνα, στο Κεντάκι, στο Μέιν, στο Νιου Χάμσαϊρ, στο Νιου Τζέρσεϊ, στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια

13: 20 Ανοίγουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ

«Σε όλη τη χώρα, ακούω συμπολίτες μας που έχουν απαυδήσει με όσα βλέπουν από τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Σε αυτές τις εκλογές, έχουμε τη δύναμη να ψηφίσουμε υποψηφίους που θα φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε».

Με ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, καλεί τους ψηφοφόρους να επιλέξουν ψηφοφόρους που «θα φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε».

13: 39 Τι χρειάζεται να ξέρουμε για τη μάχη που θα κρίνει την πολιτική τύχη του Τραμπ – 7 ερωτήσεις και απαντήσεις από το Bloomberg

Τα αποτελέσματα αναμένονται αρκετές ώρες αργότερα, ωστόσο το Οχάιο συγκαταλέγεται στις πολιτείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση της Γερουσίας, καθώς η έκβασή της μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στο Κογκρέσο.

Στις 06:30 το πρωί (τοπική ώρα) άνοιξαν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια, με την εκλογική διαδικασία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και στις τρεις πολιτείες.

Τεχνητή νοημοσύνη και κέντρα δεδομένων : Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε βασικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας, με έρευνες να δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων έχει αρνητική άποψη γι’ αυτήν, καθώς ο Τραμπ υποστηρίζει την ανάπτυξή της και προσπαθεί να την μετονομάσει σε «υπερνοημοσύνη».

Μετανάστευση : Η επιβολή του νόμου και το κλείσιμο των συνόρων παραμένουν βασικά θέματα για τον Τραμπ. Καυχιέται επανειλημμένα για τον αντίκτυπο του κλεισίματος των νότιων συνόρων ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του, κάνοντας συγκρίσεις με την απόδοση του Τζο Μπάιντεν.

Ιράν : Η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει πόλεμο στο καθεστώς της Τεχεράνης έχει επιδεινώσει τις οικονομικές ανησυχίες. Η αντίποινα απόφαση του Ιράν να κλείσει το στενό του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης για τους Αμερικανούς αυτοκινητιστές. Αποτελεί επίσης παραβίαση της υπόσχεσής του να τερματίσει την υποτιθέμενη εξάρτηση των ΗΠΑ από τους «ατέρμονους πολέμους».

Η οικονομία : Παρά την προεκλογική υπόσχεση του Τραμπ για το 2024 να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της οικονομικής προσιτότητας, η οικονομία κατατάσσεται σταθερά ως η κύρια ανησυχία των ψηφοφόρων.

13: 45 Ποια είναι μερικά από τα βασικά ζητήματα των ενδιάμεσων εκλογών; Ακολουθούν μερικά από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους και διαμορφώνουν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ:

Οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας καθορίζονται από τις κυβερνήσεις κάθε πολιτείας. Νωρίτερα, είχαν ανοίξει τα εκλογικά τμήματα σε περιοχές της ανατολικής ακτής, μεταξύ των οποίων και στις πολιτείες-κλειδιά Μέιν και Οχάιο.

Οι ψηφοφόροι περιμένουν στην ουρά στο δημαρχείο του Νιούφιλντς για να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, την ημέρα των εκλογών στο Νιούφιλντς του Νιου Χάμσαϊρ, στις 3 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Amanda Sabga

14:22 Σε πλήρη εξέλιξη η ψηφοφορία στις ΗΠΑ – Άνοιξαν οι κάλπες από τη Φλόριντα έως την Πενσιλβάνια Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ψηφοφορία στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία ξεκίνησε στη Φλόριντα, το Ντέλαγουερ, τη Τζόρτζια, το Ιλινόι, τη Λουιζιάνα, το Μέριλαντ, τη Μασαχουσέτη, το Μίσιγκαν, το Μιζούρι, την Πενσιλβάνια, το Ρόουντ Άιλαντ, τη Νότια Καρολίνα και την Ουάσιγκτον.

Από αυτές, οι 31.897.521 προήλθαν από ψηφοφόρους που προσήλθαν αυτοπροσώπως σε εκλογικά τμήματα κατά την περίοδο της πρόωρης ψηφοφορίας, ενώ 26.779.541 ψήφοι υποβλήθηκαν μέσω επιστολικής ψήφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας είχαν καταγραφεί συνολικά 58.677.062 ψήφοι.

Σχεδόν 60 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα πριν από την έναρξη της σημερινής ψηφοφορίας για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αξιοποιώντας τη δυνατότητα πρόωρης ή επιστολικής ψήφου.

«Για την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων στις εκλογές και των ψηφοφόρων της κομητείας Μπρέβαρντ, είναι απαραίτητη η μεταφορά ορισμένων εκλογικών τμημάτων λόγω αυτών των πρωτοφανών συνθηκών», δήλωσε ο Τιμ Μπομπανίκ, επικεφαλής της εκλογικής αρχής της κομητείας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, εκλογικά τμήματα συγχωνεύονται με άλλα, τα οποία μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του υπουργού Εξωτερικών της Φλόριντα, στις 06:15 το πρωί (τοπική ώρα), δηλαδή 45 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ψηφοφορίας, είχαν ήδη μεταφερθεί 18 εκλογικά τμήματα σε επτά κομητείες: Μπρέβαρντ, Χάιλαντς, Ιντιαν Ρίβερ, Μάρτιν, Οκιτσόμπι, Παλμ Μπιτς και Σεντ Λούσι.

Οι επικίνδυνες πλημμύρες που πλήττουν την κεντρική Φλόριντα αναγκάζουν τις εκλογικές αρχές να αναζητήσουν εναλλακτικούς χώρους για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λίγες μόλις ώρες πριν από το άνοιγμα των καλπών.

Αν και δεν αναμένεται σήμερα επανάληψη των έντονων βροχοπτώσεων της Δευτέρας, τμήματα της νοτιοανατολικής Φλόριντα, από βόρεια του Μαϊάμι έως το Γουέστ Παλμ Μπιτς, αντιμετωπίζουν κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών επιπέδου 2 σε κλίμακα 4.

Διάσπαρτες βροχοπτώσεις σημειώνονται επίσης σε ολόκληρη τη Φλόριντα, μία ημέρα μετά τις σοβαρές πλημμύρες που προκλήθηκαν από βροχοπτώσεις άνω των 20 ιντσών σε ορισμένες περιοχές, οι οποίες ανάγκασαν τους εκλογικούς υπαλλήλους να μετακινήσουν 18 εκλογικά τμήματα στην πολιτεία.

Οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν προς τα βόρεια και τα ανατολικά, καλύπτοντας τμήματα του Ιλινόις, της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν και της Άνω Χερσονήσου του Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού και του απογεύματος. Στο νότο, μερικές καταιγίδες ενδέχεται να ενταθούν και να προκαλέσουν μεμονωμένες καταστροφικές ριπές ανέμου ή έναν σύντομο ανεμοστρόβιλο από το άκρο ανατολικό Τέξας έως το νότιο Μιζούρι, το Αρκάνσας και τη Λουιζιάνα. Οι καταιγίδες ενδέχεται να φτάσουν ανατολικά μέχρι το Μέμφις του Τενεσί, μέχρι τη στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες.

Καθώς ο Νοτιοδυτικός τομέας στεγνώνει, οι ψηφοφόροι της κεντρικής Αμερικής που κατευθύνονται προς τις κάλπες σήμερα το πρωί ενδέχεται να συναντήσουν βρεγμένους δρόμους, μεταξύ άλλων στην Αϊόβα, το Κάνσας και το Τέξας, όπου διεξάγονται κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η καταστροφική καταιγίδα προκάλεσε προσωρινό κλείσιμο εκλογικών τμημάτων κοντά στο Φοίνιξ τη Δευτέρα, πυροδοτώντας παραπληροφόρηση· ώθησε τις αρχές της Γιούτα να επιτρέψουν στους ψηφοφόρους της σοβαρά πληγείσας κομητείας Σαν Χουάν να «ζητήσουν και να παραδώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ηλεκτρονικά»· και ανάγκασε ένα εκλογικό κέντρο και μια κάλπη να μεταφερθούν αλλού στο Πάγκοσα Σπρινγκς του Κολοράντο.

Καθώς τα εκλογικά τμήματα ετοιμάζονται να ανοίξουν στις κεντρικές ΗΠΑ, η βροχή εξαπλώνεται στην περιοχή λόγω της ίδιας καταιγίδας που προκάλεσε ιστορικές και θανατηφόρες πλημμύρες στη Νοτιοδυτική περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

14:33 Μια καταιγίδα προκαλεί έντονες βροχοπτώσεις στην κεντρική περιοχή των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως είχε διαταράξει τη διεξαγωγή των εκλογών στη Νοτιοδυτική περιοχή

Ο αγώνας για την έδρα της Γερουσίας των ΗΠΑ στο Μίσιγκαν, μεταξύ του Ελ-Σαγιέντ και του Ρεπουμπλικάνου Μάικ Ρότζερς, ο οποίος θα μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστικός στον αγώνα για τον έλεγχο της Γερουσίας, έχει χαρακτηριστεί αμφιλεγόμενος. Μια αιφνιδιαστική υποστήριξη που εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα η δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς υπέρ του Ρότζερς, έναντι του συναδέλφου της στο κόμμα, αναστάτωσε τον αγώνα και, σύμφωνα με τη συνάδελφο της Στίβενς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη βουλευτή Ντέμπι Ντινγκέλ, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που σκόπευε η Στίβενς, «κινητοποιώντας πολλές κοινότητες» υπέρ του Ελ-Σαγιέντ.

Ο πρόεδρος είπε ότι «μόνο οι ανόητοι» θα ψήφιζαν τον Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, «θα σας καταστρέψει 100%!»

«Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ μισεί τους Εβραίους και μισεί τους μαύρους. Μην στεναχωριέστε, μισεί και τους λευκούς», ισχυρίστηκε ο κ. Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social».

Καθώς τα εκλογικά τμήματα άρχισαν να ανοίγουν στις ΗΠΑ νωρίς την Τρίτη, ο Πρόεδρος Τραμπ επέκρινε ακόμη περισσότερο τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, κατηγορώντας τον ότι μισεί τους Εβραίους, τους μαύρους και τους λευκούς.

14:36 Ο Τραμπ δημοσιεύει ισχυρισμούς ότι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ μισεί τους μαύρους, τους Εβραίους και τους λευκούς

Νότια Καρολίνα Δημοσκόπηση των New York Times/Siena κατέγραψε ισοπαλία μεταξύ της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Ντάρλιν Γκράχαμ, η οποία ανέλαβε τη θέση κατόπιν διορισμού, και της Δημοκρατικής Ανι Αντριους.

Νιου Χάμσαϊρ. Δημοσκόπηση του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου του Νιου Χάμσαϊρ έδειξε τον Δημοκρατικό βουλευτή Κρις Πάπας να προηγείται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες του πρώην Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Σάνουνα.

Μίσιγκαν. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ να προηγείται του Μάικ Ρότζερς με 50% έναντι 45%.

Αϊόβα. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δεν δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην αναμέτρηση μεταξύ του Δημοκρατικού Τζος Τουρέκ και της Ρεπουμπλικανής βουλευτού Ασλεϊ Χίνσον. Τα ποσοστά τους ανέρχονται σε 46% και 45%, αντίστοιχα.

Κάνσας. Δημοσκόπηση των New York Times/Siena έδειξε τον Δημοκρατικό Ανταμ Χάμιλτον να προηγείται του γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ με 49% έναντι 44%.

Αλάσκα. Δημοσκόπηση των New York Times/Siena δεν ανέδειξε σαφές προβάδισμα στην αναμέτρηση μεταξύ της πρώην Δημοκρατικής βουλευτού Μέρι Πελτόλα και του γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν. Τα ποσοστά τους διαμορφώθηκαν στο 48% και 46%, αντίστοιχα.

Μέιν. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον να προηγείται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες της εν ενεργεία γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς.

Τέξας. Δύο δημοσκοπήσεις, μεταξύ των οποίων μία των New York Times/Siena και μία του CNN, δείχνουν τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία Τζέιμς Ταλαρίκο να προηγείται του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον.

Οχάιο. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον πρώην γερουσιαστή Σέροντ Μπράουν να προηγείται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Χάστεντ, με ποσοστά 50% έναντι 45%.

Βόρεια Καρολίνα. Ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ προηγούνταν με 14 ποσοστιαίες μονάδες του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη Γερουσία, Μάικλ Γουάτλεϊ, σύμφωνα με την τελική δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου High Point και της YouGov.

Βόρεια Καρολίνα. Ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ προηγούνταν με 14 ποσοστιαίες μονάδες του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη Γερουσία, Μάικλ Γουάτλεϊ, σύμφωνα με την τελική δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου High Point και της YouGov. Οχάιο. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον πρώην γερουσιαστή Σέροντ Μπράουν να προηγείται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Χάστεντ, με ποσοστά 50% έναντι 45%. Τέξας. Δύο δημοσκοπήσεις, μεταξύ των οποίων μία των New York Times/Siena και μία του CNN, δείχνουν τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία Τζέιμς Ταλαρίκο να προηγείται του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον. Μέιν. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον να προηγείται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες της εν ενεργεία γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς. Αλάσκα. Δημοσκόπηση των New York Times/Siena δεν ανέδειξε σαφές προβάδισμα στην αναμέτρηση μεταξύ της πρώην Δημοκρατικής βουλευτού Μέρι Πελτόλα και του γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν. Τα ποσοστά τους διαμορφώθηκαν στο 48% και 46%, αντίστοιχα. Κάνσας. Δημοσκόπηση των New York Times/Siena έδειξε τον Δημοκρατικό Ανταμ Χάμιλτον να προηγείται του γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ με 49% έναντι 44%. Αϊόβα. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δεν δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην αναμέτρηση μεταξύ του Δημοκρατικού Τζος Τουρέκ και της Ρεπουμπλικανής βουλευτού Ασλεϊ Χίνσον. Τα ποσοστά τους ανέρχονται σε 46% και 45%, αντίστοιχα. Μίσιγκαν. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ να προηγείται του Μάικ Ρότζερς με 50% έναντι 45%. Νιου Χάμσαϊρ. Δημοσκόπηση του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου του Νιου Χάμσαϊρ έδειξε τον Δημοκρατικό βουλευτή Κρις Πάπας να προηγείται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες του πρώην Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Σάνουνα. Νότια Καρολίνα Δημοσκόπηση των New York Times/Siena κατέγραψε ισοπαλία μεταξύ της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Ντάρλιν Γκράχαμ, η οποία ανέλαβε τη θέση κατόπιν διορισμού, και της Δημοκρατικής Ανι Αντριους. Τζόρτζια. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Οσοφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Μάικ Κόλινς.

15: 14 Οι έδρες της Γερουσίας που είναι πιθανότερο να αλλάξουν χέρια

Στο μεταξύ, αναμένουμε να ανοίξουν οι κάλπες και στην υπόλοιπη χώρα. Για παράδειγμα, στη Χαβάη θα ανοίξουν στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Μόλις άνοιξαν οι κάλπες στις πολιτείες της Αϊόβα, της Αλαμπάμα, του Κάνσας, της Οκλαχόμα, της Νότιας Ντακότα, του Τέξας, του Ουισκόνσιν, της Αριζόνα, του Μισισίπι και της Βόρειας Ντακότα.

Οι ψηφοφόροι περιμένουν στην ουρά για να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ την ημέρα των εκλογών στο Όστιν του Τέξας, στις 3 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Mike Segar

15: 17 Οι εκλογικές κάλπες ανοίγουν σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, από την Αϊόβα έως το Τέξας

Τέλος, ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε τις προσπάθειες των υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας να αποστείλουν σε εκλογικούς αξιωματούχους καταλόγους με πρόσωπα που φέρονται να μην έχουν αμερικανική υπηκοότητα, αλλά είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους.

Στη Φλόριντα, οι επικίνδυνες πλημμύρες οδήγησαν στη μεταφορά 19 εκλογικών τμημάτων σε άλλες τοποθεσίες, μόλις 45 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το γραφείο του υπουργού Εσωτερικών της πολιτείας.

Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εξαπλώνονται στις κεντρικές ΗΠΑ, καθώς η ίδια καταιγίδα που προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες ιστορικών διαστάσεων και φονικές πλημμύρες στα νοτιοδυτικά της χώρας συνεχίζει την πορεία της.

Παράλληλα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ ευρεία προσωρινή δικαστική απόφαση που αναστέλλει πολλές από τις επιθετικές ενέργειες του υπουργείου Δικαιοσύνης απέναντι σε εκλογικούς αξιωματούχους, έπειτα από μια νύχτα έντονων δικαστικών εξελίξεων σε εφετείο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, περίπου 1.000 εκλογικοί παρατηρητές έχουν αναπτυχθεί και στις 50 πολιτείες. Το υπουργείο δημοσιοποίησε κατάλογο με 126 κομητείες στις οποίες έχουν σταλεί ομοσπονδιακοί παρατηρητές.

Καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες, οι τελευταίες εξελίξεις επικεντρώνονται στην παρουσία ομοσπονδιακών παρατηρητών, στις δικαστικές αποφάσεις για τη διεξαγωγή των εκλογών και στα προβλήματα που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

15:26 Aνοιξαν οι κάλπες σε τουλάχιστον 27 πολιτείες Η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε τουλάχιστον 27 πολιτείες, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανοίξουν περισσότερα εκλογικά τμήματα, έως τις 12 το μεσημέρι ώρα Ανατολικής Ακτής (19:00 ώρα Ελλάδας).

15:38 Ο ελληνικής καταγωγή υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία των ΗΠΑ, Κρις Πάπας, χαιρετά με χειραψία έναν υποστηρικτή του κατά την άφιξή του για να ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στο Δημοτικό Σχολείο Webster στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, στις 3 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει το διεθνές κύρος τους λέγοντας πως: «Μας θεωρούσαν περίγελο. Νόμιζαν ότι ήμασταν ανόητοι. Και τώρα είμαστε στην κορυφή. Είμαστε η πιο δημοφιλής χώρα στον κόσμο, μας σέβονται όλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την Αμερική μεγάλη» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις του που μετέδωσε η εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News.

Μήνυμα προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους να στηρίξουν τη συνέχιση της πολιτικής του, την ώρα που κρίνεται ο έλεγχος του Κογκρέσου για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του.

16:08 Μήνυμα Τραμπ στους Αμερικανούς ψηφοφόρους: Πρέπει να διατηρήσουμε την Αμερική μεγάλη

Στη λίστα θα μπορούσε να προστεθεί και το Οχάιο , εάν η Δημοκρατική Εϊμι Ακτον επικρατήσει του Ρεπουμπλικανού Βίβεκ Ραμασουάμι. Παρότι η πολιτεία είχε προσωρινά γυναίκα κυβερνήτη πριν από σχεδόν 30 χρόνια , δεν έχει εκλέξει ποτέ γυναίκα στο συγκεκριμένο αξίωμα.

Στο Τενεσί , η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν προηγείται της Δημοκρατικής Τζέρι Γκριν, με την πολιτεία επίσης να οδεύει προς την εκλογή της πρώτης γυναίκας κυβερνήτη.

Η Μινεσότα αναμένεται επίσης να εκλέξει την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη της, καθώς αναμετρώνται η Δημοκρατική γερουσιαστής Εϊμι Κλόμπουσαρ και η Ρεπουμπλικανή Λίζα Ντίμουθ, πρόεδρος της Βουλής της πολιτείας. Σύμφωνα με το CNN, η Κλόμπουσαρ έχει το προβάδισμα.

Στην Τζόρτζια , η υποψήφια των Δημοκρατικών Κίσα Λανς Μπότομς επιδιώκει να γίνει όχι μόνο η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της πολιτείας, αλλά και η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία των ΗΠΑ . Αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό Ρικ Τζάκσον σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση.

Ιστορικές πρωτιές ενδέχεται να καταγραφούν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς γυναίκες υποψήφιες διεκδικούν τη θέση του κυβερνήτη σε πολιτείες από τις μεσοδυτικές έως τις νότιες περιοχές της χώρας.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών για τη θέση του κυβερνήτη, Κέισα Λανς Μπότομς, συναντά ψηφοφόρους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στο Κολόμπους της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, στις 31 Οκτωβρίου 2026. REUTERS/

16:09 Τέσσερις πολιτείες μπορεί να εκλέξουν για πρώτη φορά γυναίκα κυβερνήτη

Στις 16:00 ώρα Ελλάδας ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία σε άλλες έξι πολιτείες: τη Μοντάνα, τη Νεμπράσκα, το Νέο Μεξικό, τη Γιούτα, το Ουαϊόμινγκ και το Κολοράντο.

Σε δήλωσή της, η Harmeet Dhillon, βοηθός εισαγγελέα της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων, ανέφερε ότι είναι «πολύ περήφανη που αναλαμβάνουμε τη μεγαλύτερη επιχείρηση παρακολούθησης στην ιστορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και επιδιώκουμε τη διαφάνεια στις εκλογές με αποφασιστικό και χωρίς διακρίσεις τρόπο».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι επιτηρητές των εκλογών θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους ομοσπονδιακούς νόμους περί εκλογικών δικαιωμάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ομοσπονδιακούς νόμους που προστατεύουν το δικαίωμα ψήφου, όπως ο Νόμος περί Εκλογικών Δικαιωμάτων (Voting Rights Act), ο Εθνικός Νόμος Εγγραφής Ψηφοφόρων (National Voter Registration Act), ο Νόμος «Help America Vote», ο Νόμος περί Απουσίας Ψήφου για Ένοπλους και Πολίτες στο Εξωτερικό (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act) και οι Νόμοι περί Πολιτικών Δικαιωμάτων (Civil Rights Acts).

16:32 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει τις εκλογές και στις 50 πολιτείες για πρώτη φορά Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε ανακοίνωση νωρίς την Τρίτη, αναφέροντας ότι, για πρώτη φορά, θα αποστείλει περίπου 1.000 επιτηρητές και παρατηρητές εκλογών και στις 50 πολιτείες.

Ο πρόεδρος αναμένεται να παρακολουθήσει τα εκλογικά αποτελέσματα σε εκδήλωση στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Παρά τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν έντονη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και τους οικονομικούς χειρισμούς της κυβέρνησης, ο Τραμπ υποβάθμισε τις σχετικές ανησυχίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του, επικαλούμενος την κατάργηση της φορολόγησης στα φιλοδωρήματα και τις υπερωρίες, καθώς και τις ξένες επενδύσεις. Υποστήριξε επίσης ότι έχει τον «πλήρη έλεγχο» της Μέσης Ανατολής και των Στενών του Ορμούζ.

Aισιόδοξος για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, την ώρα που οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες.

16:35 Αισιόδοξος ο Τραμπ για το αποτέλεσμα – Υποβαθμίζει τις ανησυχίες για την οικονομία

Αν και οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας δεν είναι οριστικές, η ψηφοφορία με φυσική παρουσία επρόκειτο να ξεκινήσει από τις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, 16:00 ώρ Ελλάδας ) σε έξι πολιτείες: Κολοράντο, Μοντάνα, Νεμπράσκα, Νέο Μεξικό, Γιούτα και Ουαϊόμινγκ.

Είναι λίγο μετά τις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) και οι κάλπες έχουν πλέον ανοίξει σε δεκάδες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων όπου η ψηφοφορία με φυσική παρουσία μόλις ξεκίνησε.

Παράλληλα, οι εκλογικές αρχές εξετάζουν τη χρήση εφεδρικών μηχανημάτων που θα μπορούν να δεχτούν τα ψηφοδέλτια, όπως δήλωσε η Ρακέλ Μπράουν, εκτελεστική βοηθός του εκλογικού επιτρόπου της κομητείας, Τάτζιαν Μ. Νέλσον.

Ωστόσο, οι σχεδόν 700.000 ψηφοφόροι της κομητείας μπορούν να συνεχίσουν να ψηφίζουν, καταθέτοντας τα ψηφοδέλτιά τους χειροκίνητα, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματούχους.

17:15 Νέα Υόρκη: Τα μηχανήματα καταμέτρησης ψήφων δεν μπορούν να σαρώσουν τα ψηφοδέλτια στην κομητεία Γουέσττσεστερ Προβλήματα στη διαδικασία ψηφοφορίας καταγράφονται σε ολόκληρη την κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης, καθώς τα εκλογικά μηχανήματα δεν μπορούν να δεχτούν τα χάρτινα ψηφοδέλτια, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η τοπική Εκλογική Επιτροπή.

«Η ψήφος μας είναι η φωνή μας και πρέπει να διασφαλίσετε ότι αυτή η φωνή θα ακουστεί», κατέληξε.

Επικαλούμενος τον Τόμας Τζέφερσον, υπογράμμισε ότι η νομιμοποίηση της κυβέρνησης πηγάζει από τη συναίνεση των κυβερνωμένων, τονίζοντας την ευθύνη των αρχών να διασφαλίσουν την καταμέτρηση των ψήφων και τον σεβασμό στο εκλογικό δικαίωμα.

Ο διάσημος μουσικός απευθύνθηκε στους εκλεγμένους αξιωματούχους και τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, υπενθυμίζοντάς τους τον όρκο τους να προστατεύουν και να υπερασπίζονται το Σύνταγμα.

Εκκληση για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στις ΗΠΑ απηύθυνε ο Μπρους Σπρίνγκστιν, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

17:17 Μήνυμα Μπρους Σπρίνγκστιν για τις εκλογές: «Η ψήφος μας είναι η φωνή μας»

Στην Αριζόνα, η κυβερνήτης Κέιτι Χομπς κήρυξε τη Δευτέρα την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των καταιγίδων και των ξαφνικών πλημμυρών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν «τους απαραίτητους πόρους για να καθαρίσουν τους δρόμους, να αποκαταστήσουν τις υποδομές και να βοηθήσουν τους κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν πλήξει και άλλες πολιτείες. Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι αρχές της Γιούτα ανακοίνωσαν ότι εξέδωσαν έκτακτη απόφαση που επιτρέπει στους ψηφοφόρους της κομητείας Σαν Χουάν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους, εφόσον αδυνατούν να μετακινηθούν λόγω των πλημμυρών.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στη Φλόριντα οι αρχές αναγκάστηκαν να μεταφέρουν εκλογικά τμήματα εξαιτίας των πλημμυρών.

Οι αρχές σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, την ώρα που οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες.

17:20 Προβλήματα στην ψηφοφορία σε Φλόριντα, Γιούτα και Αριζόνα λόγω πλημμυρών – Έκτακτα μέτρα

Το επόμενο 24ωρο αναμένεται ένας εκλογικός μαραθώνιος, με τα πρώτα αποτελέσματα να αρχίζουν να καταφθάνουν αργότερα το βράδυ.

17:22 Άνοιξαν οι κάλπες σε Καλιφόρνια, Νεβάδα, Όρεγκον και Άινταχο Μόλις άνοιξαν οι κάλπες σε τέσσερις ακόμη πολιτείες των ΗΠΑ: Άινταχο, Καλιφόρνια, Όρεγκον και Νεβάδα.

Ο προοδευτικός Ελ Σαγιέντ επιδιώκει να διατηρήσει την έδρα υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, αντιμετωπίζοντας τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς, ο οποίος εξασφάλισε την τελευταία στιγμή τη στήριξη της Δημοκρατικής βουλευτού Χέιλι Στίβενς.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, ειρωνεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ και επιχείρησε να συσπειρώσει τους υποστηρικτές του, έχοντας στο πλευρό του τη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ντιτρόιτ, στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές της Τρίτης.

17:27 «Από αύριο να με αποκαλείτε γερουσιαστή»: Ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ ειρωνεύεται τον Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση

Όπως μετέδωσε το CNN, οι σαρωτές ψηφοδελτίων στην κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν τα ψηφοδέλτια, ωστόσο οι αρχές ήταν καθησυχαστικές, τονίζοντας πως δεν χρειάζεται να παραταθεί η διαδικασία. Ο διοικητής της κομητείας, Κεν Τζένκινς, δήλωσε σε μήνυμά του πως «η ψήφος σας θα μετρήσει», απευθυνόμενος στους περίπου 700.000 ψηφοφόρους της κομητείας, εξηγώντας πως τα ψηφοδέλτια συγκεντρώνονταν για να καταμετρηθούν αργότερα.

Προβλήματα αναφέρθηκαν σε εκλογικά κέντρα στη Νέα Υόρκη , καθώς είναι σε εξέλιξη οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς τα μηχανήματα αδυνατούσαν να επεξεργαστούν τα ψηφοδέλτια.

Πολλοί φοβούνται νέο γύρο πολέμου, μετά από μήνες σύγκρουσης, οικονομικών δυσκολιών και αβεβαιότητας. Άλλοι, ειδικά αντίπαλοι του καθεστώτος, βλέπουν την αμερικανική στρατιωτική πίεση ως μια οδό προς την αλλαγή καθεστώτος- και θεωρούν πως αν οι Δημοκρατικοί πάρουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Τραμπ θα αναγκαστεί να μειώσει την πίεση στην Τεχεράνη.

Τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές παρακολουθούν στενά και οι Ιρανοί, καθώς το αποτέλεσμά της θεωρείται ότι θα μπορούσε να φέρει μια αναζωπύρωση της πολεμικής σύγκρουσης πιο κοντά ή να τονώσει τις διπλωματικές προσπάθειες.

18.28 Με το βλέμμα στραμμένο στην εκλογική διαδικασία και το Ιράν

Πλημμύρες στην κεντρική και νότια Φλόριντα δυσκολεύουν τη διαδικασία, καθώς εκλογικά κέντρα αναγκάζονταν να μετακινηθούν. Δεκαοκτώ μετακινήθηκαν πριν ανοίξουν οι κάλπες και ανακοινώθηκε η μεταφορά και άλλων το πρωί.

Το πρωί της Τρίτης ο Τραμπ έκανε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωσε περί διακοπής της βοήθειας στο Ισραήλ στο τέλος του έτους.

Στον Λευκό Οίκο επικρατούσε «συγκρατημένη αισιοδοξία» είπε στο CNN στέλεχός του. Ένας σύμβουλος που μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ το προηγούμενο βράδυ είπε ότι «είναι αιώνια αισιόδοξος και σε καλή διάθεση».

Στο Μίτσιγκαν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Αμπντούλ ελ Σαγέντ, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, δεν θα πάει να ρίξει ο ίδιος την ψήφο του, καθώς το έκανε με επιστολική ψήφο, όπως είπαν εκπρόσωποί του στο CNN.

18.51 Ο Αμπντούλ ελ Σαγέντ δεν θα πάει να ρίξει την ψήφο του, καθώς το έκανε με επιστολική ψήφο

Οι κάλπες πλέον είναι ανοιχτές σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Σε κάποια εκλογικά κέντρα αναφέρονται ζητήματα, και αξιωματούχοι σπεύδουν να διαπιστώσουν τι συμβαίνει.

20.20 Το κόστος του πολέμου ανά οικογένεια στις ΗΠΑ

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η προσέλευση των ψηφοφόρων φέτος- ειδικά σε αυτούς που ψήφισαν πρόωρα. Αξιωματούχοι σε πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Μίτσιγκαν, η Βόρεια Καρολίνα και η Τζώρτζια, ανέφεραν μεγάλη προσέλευση στις πρώτες ώρες.

Οι ψηφοφόροι σε κάποια εκλογικά κέντρα της κομητείας Τσέστερ στην Πενσιλβάνια θα έχουν επιπλέον 30 λεπτά.

Κάποιοι ψηφοφόροι στο Κολοράντο ζήτησαν το δικαίωμα για έκτακτη ψήφο και ηλεκτρονική διαδικασία, λόγω προβλημάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Επίσης, σφοδρές βροχές σημειώνονταν στις κεντρικές ΗΠΑ.

Όπως γράφει, ο ίδιος και άλλοι δύο Αμερικανοί αστροναύτες ψήφισαν ηλεκτρονικά και έστειλαν τις ψήφους τους στους εκλογικούς αξιωματούχους. «Καλωσήρθατε στον διαστημικό σταθμό, όπου σήμερα έχουμε το προνόμιο να μπορούμε να ψηφίζουμε όπως εσείς στο έδαφος» εμφανίζεται να λέει, αιωρούμενος υπό συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Ο Ανίλ Μενόν, Αμερικανός αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ανέβασε βίντεο όπου λέει ότι «ναι, μπορείς να ψηφίσεις ακόμα και από το Διάστημα!».

Πανηγυρίζει για αυτό που χαρακτηρίζει ως νίκη στο Γκουάμ ο Ντόναλντ Τραμπ: «Το Γκουάμ, που πάντα το θεωρούσαν ισχυρό Δημοκρατικό, είχε πρόωρη ενημέρωση για ρεπουμπλικανική νίκη στο στην κορυφαία θέση του κυβερνήτη- συγχαρητήρια στον Τόνι Άντα! Επίσης οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία στην γερουσία της πολιτείας» έγραψε στο Truth Social.

Οι πολιτείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι εξής: Αλάσκα, Αϊόβα, Κάνσας, Μέιν, Οχάιο και Τέξας. Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρούνται πολιτείες όπου θεωρείται εξίσου πιθανό να επικρατήσουν και οι δύο πλευρές.

Οι πλατφόρμες είχαν «μπει στον χάρτη» το 2024 όταν «είδαν» νίκη Τραμπ. Το απόγευμα της Τρίτης υποδείκνυαν ότι οι Δημοκρατικοί είχαν πιθανότητα 94% να πάρουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 74% να πάρουν τη Γερουσία.

Πάνω από 1,48 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν πονταριστεί στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, και οι αγορές προγνώσεων όπως το Polymarket και το Kalshi είναι μπροστά στο μεγαλύτερό τους στοίχημα όσον αφορά στην πρόγνωση πολιτικών αναμετρήσεων, καθώς αρχές ανά των πλανήτη στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στις δραστηριότητές τους.

23.54 CNN: Ο Τραμπ παραδέχτηκε κατ’ιδίαν πως ίσως το χειρότερο σενάριο για τους Ρεπουμπλικάνους γίνει πραγματικότητα

Η δημοσκόπηση αυτή περιλαμβάνει exit polls τόσο σε ψηφοφόρους που ψήφισαν νωρίτερα όσο και σε ψηφοφόρους που πήγαν στις κάλπες την ημέρα των εκλογών. Διεξάγεται από την SSRS για μια σειρά από αμερικανικά ΜΜΕ.

Περίπου το 39% από αυτούς που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο του Voter Poll είπαν ότι επρόκειτο για το πιο σημαντικό πρόβλημα της χώρας. Δεύτερη ήταν η κατάσταση της δημοκρατίας, με 32%, και μετά η μετανάστευση, στο 14%. Η υγεία, η εξωτερική πολιτική και η εγκληματικότητα ακολουθούσαν μετά.

Ψηφοφόροι ανά τις ΗΠΑ υπέδειξαν την οικονομία ως κορυφαίο λόγο προβληματισμού τους καθώς συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

00.25 Voter Poll: Αυτά που ανησυχούν περισσότερο τους Αμερικανούς στην κάλπη

Περίπου 4 στους 10 (38%) είπαν ότι ήταν οργισμένοι για την κατάσταση των πραγμάτων στη χώρα σήμερα, με επιπλέον 37% να δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Μόνο 18% είπαν ότι είναι ευχαριστημένοι, και 7% δήλωσαν ενθουσιασμένοι.

Το 44% είπαν ότι τα οικονομικά τους ήταν σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με δύο μήνες πριν, το 38% είπε ίδια και το 18% καλύτερη.

Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων έχουν αρνητική άποψη για την κατάσταση της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεγάλη δημοσκόπηση. Περίπου το 75% των ερωτηθέντων είπαν ότι η οικονομία ήταν σε όχι καλή ή κακή κατάσταση, με μόλις το 25% να λέει πως ήταν «εξαιρετική ή καλή».

00.46 Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν βλέπουν καλή την κατάσταση της οικονομίας

Το 59% είπαν ότι ανησυχούσαν πολύ για το κόστος των καυσίμων και 58% είπαν το ίδιο για τα τρόφιμα. Πάνω από έξι στους δέκα (62%) είπαν πως θεωρούσαν ότι οι υψηλές τιμές οφείλονταν στις πολιτικές του Τραμπ. Το 38% είπαν ότι είχε να κάνει με παράγοντες εκτός ελέγχου του.

Οκτώ στους δέκα ψηφοφόρους (79%) είπαν ότι ο πληθωρισμός είχε προκαλέσει στους ίδιους και τις οικογένειές τους σοβαρές ή μέτριες δυσκολίες το περασμένο έτος. Το 1/5 (21%) είπαν ότι δεν είχαν δυσκολευτεί.

«Φαίνεται να παίρνουμε όλα όσα θέλουμε» υποστήριξε, σημειώνοντας ότι η θέση με την Τεχεράνη είναι «θαυμάσια».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν άμεσο σχέδιο να χτυπήσουν το Ιράν, δήλωσε στους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

01.41 Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να χτυπήσουν άμεσα το Ιράν

Οι πρώτες αναφορές για αποτελέσματα από την Ιντιάνα δείχνουν ενίσχυση των Δημοκρατικών σε σχέση με δύο χρόνια πριν.

Η Δημοκρατική Τζουλιάνα Στράτον εξελέγη την Τρίτη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, Ντον Τρέισι, στην πολιτεία του Ιλινόι.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Εντ Μάρκι επανεκλέγεται στη Μασαχουσέτη, εξασφαλίζοντας τρίτη θητεία στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την πρόβλεψη του εκλογικού επιτελείου του CNN.

Οι κάλπες έκλεισαν στις εξής πολιτείες: Κονέκτικατ, Αλαμπάμα, Ντέλαγουερ, Ιλινόις, Μέιν, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Μίσιγκαν, Μισούρι, Νιου Τζέρσεϊ, Οκλαχόμα, Πενσυλβάνια, Ρόντ Αϊλαντ, Νότια Ντακότα, Τέξας, Περιφέρεια της Κολούμπια (Ουάσινγκτον D.C.), Μισισιπή, Κάνσας και Τενεσί.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σέλεϊ Μουρ Καπίτο επανεξελέγη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρατώντας της Δημοκρατικής αντιπάλου της, Ρέιτσελ Φέτι Άντερσον, στην πολιτεία της Δυτικής Βιρτζίνια.

Επίσης, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπεν Ρέι Λουχάν εξασφαλίζει την επανεκλογή του στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας την πρωτιά του Ρεπουμπλικανού Λάρι Μάρκερ στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, σύμφωνα με την εκτίμηση του εκλογικού επιτελείου του CNN.

Ο Δημοκρατικός Τζον Χίκενλουπερ επανεξελέγη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Μαρκ Μπέισλι στην πολιτεία του Κολοράντο.

Πρόκειται για την πρώτη Αφροαμερικανίδα που καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προηγείται με 59.4%, έναντι του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, ο οποίος φτάνει στο 39.1%

Σύμφωνα με εκτίμηση του CNN, η Ρεπουμπλικανή Χάριετ Χάγκεμαν προβλέπεται να κερδίσει την έδρα της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Γουαϊόμινγκ, επικρατώντας του Δημοκρατικού Τζέιμς Μπερντ. 4.37 Προβάδισμα για τον Ταλαρίκο στο Τέξας

4.41 Η Ρεπουμπλικανή Χάριετ Χάγκεμαν κερδίζει την έδρα της Γερουσίας στο Γουαϊόμινγκ

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ επικράτησε άνετα του Ρεπουμπλικανού Μάικλ Γουάτλι, τον οποίο υποστήριζε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις προβλέψεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Η νίκη του εξασφαλίζει στους Δημοκρατικούς την πρώτη από τις τέσσερις καθαρές επιπλέον έδρες που χρειάζονται για να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

4.44 Ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ αποσπά έδρα των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία στη Βόρεια Καρολίνα

Η Αλεξάντρα Οκάσιο – Κορτές επανεξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς επικράτησε του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, Ντιαμάντ Χισενάι . Η επανεκλογή της δεν θεωρείται έκπληξη, δεδομένου ότι υπάρχει φημολογία ότι έχει επιδιώξεις για την προεδρική κούρσα του 2028.

Με βάση τις εκτιμήσεις των NYT, οι Δημοκρατικοί οδεύουν προς μια μεγάλη νίκη στη συνολική ψήφο για τη Βουλή με διαφορά 12 μονάδων . Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η μεγαλύτερη νίκη κόμματος σε εθνικό επίπεδο στις εκλογές του Κογκρέσου από το 1982, όταν οι Δημοκρατικοί είχαν επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα χάρη στη μεγάλη στήριξη των νότιων πολιτειών.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν την έδρα στη Γερουσία, γιατί ο βουλευτής Κέβιν Χερν στην Οκλαχόμα θα έχει έδρα στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών 5.01 «Μπλε» κύμα

Οι Δημοκρατικοί επικράτησαν σε: Βιρτζίνια, Τζόρτζια, Νιου Τζέρσεϊ, Ντέλαγουερ, Πενσιλβάνια, Μασαχουσέτη, Ιλινόι, Νιου Χαμσάιρ, Βόρεια Καρολίνα, Κολοράντο και Νέο Μεξικό ενώ προηγούνται και σε τέσσερις πολιτείες-κλειδιά, Οχάιο, Τέξας, Κάνσας, Μίσιγκαν. Κερδίζουν τη Βουλή.

Η Ελληνοαμερικανίδα Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη επανεκλέχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας του Δημοκρατικού αντιπάλου της στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης

6.00 Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη διατήρησε την έδρα της στη Νέα Υόρκη

H Huffpost παρουσιάζει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η εκλογική αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη και για τον ίδιο τον Τραμπ, καθώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει τα περιθώρια άσκησης της πολιτικής του και τη δυνατότητά του να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα στο δεύτερο μισό της θητείας του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανεβάσει τους τόνους καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τη βάση των Ρεπουμπλικανών και να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των υποστηρικτών του.

Το βασικό διακύβευμα είναι ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, με τους Ρεπουμπλικανούς να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο απώλειας της πλειοψηφίας σε ένα ή και στα δύο σώματα. Οι δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στους Δημοκρατικούς, εντείνοντας την πίεση στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκατομμύρια πολίτες στις ΗΠΑ προσήλθαν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που θα καθορίσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στο Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια.

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Live: Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Σαρωτική ήττα Τραμπ – Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τη μάχη στη Βουλή, μία ανάσα και από τη Γερουσία

Εκατομμύρια πολίτες στις ΗΠΑ προσήλθαν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που θα καθορίσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στο Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το βασικό διακύβευμα είναι ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, με τους Ρεπουμπλικανούς να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο απώλειας της πλειοψηφίας σε ένα ή και στα δύο σώματα. Οι δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στους Δημοκρατικούς, εντείνοντας την πίεση στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανεβάσει τους τόνους καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τη βάση των Ρεπουμπλικανών και να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των υποστηρικτών του.

Η εκλογική αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη και για τον ίδιο τον Τραμπ, καθώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει τα περιθώρια άσκησης της πολιτικής του και τη δυνατότητά του να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα στο δεύτερο μισό της θητείας του.

Παρακολουθήστε τη ροή των αποτελεσμάτων σε «ζωντανό» χάρτη.

H Huffpost παρουσιάζει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

6.00 Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη διατήρησε την έδρα της στη Νέα Υόρκη

https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/nikol-malliotaki-i-ellinoamerikanida-pou-epanexelegi-sto-kogkreso-i-katagogi-apo-tin-kriti-kai-i-skliri-stasi-apenanti-stin-tourkia/

Η Ελληνοαμερικανίδα Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη επανεκλέχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας του Δημοκρατικού αντιπάλου της στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης

5.19 Πού έχουν επικρατήσει οι Δημοκρατικοί

Οι Δημοκρατικοί επικράτησαν σε: Βιρτζίνια, Τζόρτζια, Νιου Τζέρσεϊ, Ντέλαγουερ, Πενσιλβάνια, Μασαχουσέτη, Ιλινόι, Νιου Χαμσάιρ, Βόρεια Καρολίνα, Κολοράντο και Νέο Μεξικό ενώ προηγούνται και σε τέσσερις πολιτείες-κλειδιά, Οχάιο, Τέξας, Κάνσας, Μίσιγκαν. Κερδίζουν τη Βουλή.

5.09 Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν την έδρα στην Οκλαχόμα

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν την έδρα στη Γερουσία, γιατί ο βουλευτής Κέβιν Χερν στην Οκλαχόμα θα έχει έδρα στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών



5.01 «Μπλε» κύμα

Με βάση τις εκτιμήσεις των NYT, οι Δημοκρατικοί οδεύουν προς μια μεγάλη νίκη στη συνολική ψήφο για τη Βουλή με διαφορά 12 μονάδων. Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η μεγαλύτερη νίκη κόμματος σε εθνικό επίπεδο στις εκλογές του Κογκρέσου από το 1982, όταν οι Δημοκρατικοί είχαν επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα χάρη στη μεγάλη στήριξη των νότιων πολιτειών.

4.51 Επανεκλέγεται η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρα Οκάσιο - Κορτές στη Νέα Υόρκη

Η Αλεξάντρα Οκάσιο - Κορτές επανεξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς επικράτησε του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, Ντιαμάντ Χισενάι. Η επανεκλογή της δεν θεωρείται έκπληξη, δεδομένου ότι υπάρχει φημολογία ότι έχει επιδιώξεις για την προεδρική κούρσα του 2028.

Para sorpresa de nadie, Alexandria Ocasio-Cortez ha sido reelegida para la Cámara de Representantes por quinta vez La congresista neoyorquina de raíces puertorriqueñas sopesa una posible candidatura a presidenta de Estados Unidos en las próximas elecciones generales de 2028. AOC, como se le conoce, se convirtió en 2018 en la mujer más joven elegida al Congreso en la historia de EE UU y desde entonces ha sido reelegida cómodamente cada vez 📌 Los resultados en: https://t.co/yx5pUn2iy7 — EL PAÍS América (@elpais_america) November 4, 2026

4.44 Ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ αποσπά έδρα των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία στη Βόρεια Καρολίνα

#BREAKING: Democratic former Gov. Roy Cooper will win the North Carolina Senate race, flipping the seat for Democrats, ABC News projects https://t.co/OPLX7II6fX https://t.co/eUU37fMqNP — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 4, 2026

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ επικράτησε άνετα του Ρεπουμπλικανού Μάικλ Γουάτλι, τον οποίο υποστήριζε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις προβλέψεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Η νίκη του εξασφαλίζει στους Δημοκρατικούς την πρώτη από τις τέσσερις καθαρές επιπλέον έδρες που χρειάζονται για να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

4.41 Η Ρεπουμπλικανή Χάριετ Χάγκεμαν κερδίζει την έδρα της Γερουσίας στο Γουαϊόμινγκ

Σύμφωνα με εκτίμηση του CNN, η Ρεπουμπλικανή Χάριετ Χάγκεμαν προβλέπεται να κερδίσει την έδρα της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Γουαϊόμινγκ, επικρατώντας του Δημοκρατικού Τζέιμς Μπερντ.



4.37 Προβάδισμα για τον Ταλαρίκο στο Τέξας

https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/tzeims-talariko-o-37chronos-proin-daskalos-pou-apeilei-to-propyrgio-ton-repoublikanon-sto-texas/

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προηγείται με 59.4%, έναντι του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, ο οποίος φτάνει στο 39.1%

4.35 Η Κίσα Λανς Μπότομς εκλέγεται κυβερνήτης της Τζόρτζια

BREAKING: The Fox News Decision Desk can project that Democrat Keisha Lance Bottoms will become the next governor of Georgia, defeating Republican businessman Rick Jackson. The former Atlanta mayor will be the first Black woman governor in U.S. history and the first Democrat elected governor in Georgia in decades. Download the Fox News app now for live midterm election updates and race calls. https://t.co/ISpW9Fc0R3 — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Πρόκειται για την πρώτη Αφροαμερικανίδα που καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα

4.30 Κολοράντο, Νέο Μεξικό στους Δημοκρατικούς

Ο Δημοκρατικός Τζον Χίκενλουπερ επανεξελέγη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Μαρκ Μπέισλι στην πολιτεία του Κολοράντο.

Επίσης, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπεν Ρέι Λουχάν εξασφαλίζει την επανεκλογή του στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας την πρωτιά του Ρεπουμπλικανού Λάρι Μάρκερ στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, σύμφωνα με την εκτίμηση του εκλογικού επιτελείου του CNN.

3.51 Επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων στη Δυτική Βιρτζίνια και τη Φλόριντα

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σέλεϊ Μουρ Καπίτο επανεξελέγη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρατώντας της Δημοκρατικής αντιπάλου της, Ρέιτσελ Φέτι Άντερσον, στην πολιτεία της Δυτικής Βιρτζίνια.

3.28 Νίκη του Ελληνοαμερικανού Κρις Πάππας στο Νιου Χάμσαϊρ

Fox News calls New Hampshire for Chris Pappas https://t.co/O6ZX6CtZBK — Aaron Rupar (@atrupar) November 4, 2026

3.10 Έκλεισαν οι κάλπες και σε άλλες πολιτείες

Οι κάλπες έκλεισαν στις εξής πολιτείες: Κονέκτικατ, Αλαμπάμα, Ντέλαγουερ, Ιλινόις, Μέιν, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Μίσιγκαν, Μισούρι, Νιου Τζέρσεϊ, Οκλαχόμα, Πενσυλβάνια, Ρόντ Αϊλαντ, Νότια Ντακότα, Τέξας, Περιφέρεια της Κολούμπια (Ουάσινγκτον D.C.), Μισισιπή, Κάνσας και Τενεσί.

3.06 Νιού Τζέρσι, Μασαχουσέτη, Ιλινόι, Ρόουντ Άιλαντ και Ντελαγουέρ βάφονται «μπλε»

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Εντ Μάρκι επανεκλέγεται στη Μασαχουσέτη, εξασφαλίζοντας τρίτη θητεία στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την πρόβλεψη του εκλογικού επιτελείου του CNN.

Η Δημοκρατική Τζουλιάνα Στράτον εξελέγη την Τρίτη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, Ντον Τρέισι, στην πολιτεία του Ιλινόι.

2.37 Προηγείται αισθητά ο Κρις Πάπας - Το προφίλ του ομογενή υποψηφίου των Δημοκρατικών

https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/endiameses-ekloges-o-kris-papas-dinei-ti-megali-machi-gia-ti-gerousia-poios-einai-o-dimokratikos-ypopsifios-pou-proigeitai/

2.10 Άρχισε η ροή των αποτελεσμάτων

Νίκη για τους Δημοκρατικούς στη Βιρτζίνια.

01.53 Πρώτες αναφορές για αποτελέσματα

Οι πρώτες αναφορές για αποτελέσματα από την Ιντιάνα δείχνουν ενίσχυση των Δημοκρατικών σε σχέση με δύο χρόνια πριν.

01.41 Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να χτυπήσουν άμεσα το Ιράν

Οι ΗΠΑ δεν έχουν άμεσο σχέδιο να χτυπήσουν το Ιράν, δήλωσε στους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Φαίνεται να παίρνουμε όλα όσα θέλουμε» υποστήριξε, σημειώνοντας ότι η θέση με την Τεχεράνη είναι «θαυμάσια».

01.05 Πληθωρισμός και κόστος ζωής

Οκτώ στους δέκα ψηφοφόρους (79%) είπαν ότι ο πληθωρισμός είχε προκαλέσει στους ίδιους και τις οικογένειές τους σοβαρές ή μέτριες δυσκολίες το περασμένο έτος. Το 1/5 (21%) είπαν ότι δεν είχαν δυσκολευτεί.

Το 59% είπαν ότι ανησυχούσαν πολύ για το κόστος των καυσίμων και 58% είπαν το ίδιο για τα τρόφιμα. Πάνω από έξι στους δέκα (62%) είπαν πως θεωρούσαν ότι οι υψηλές τιμές οφείλονταν στις πολιτικές του Τραμπ. Το 38% είπαν ότι είχε να κάνει με παράγοντες εκτός ελέγχου του.

00.46 Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν βλέπουν καλή την κατάσταση της οικονομίας

Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων έχουν αρνητική άποψη για την κατάσταση της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα μεγάλη δημοσκόπηση. Περίπου το 75% των ερωτηθέντων είπαν ότι η οικονομία ήταν σε όχι καλή ή κακή κατάσταση, με μόλις το 25% να λέει πως ήταν «εξαιρετική ή καλή».

Το 44% είπαν ότι τα οικονομικά τους ήταν σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με δύο μήνες πριν, το 38% είπε ίδια και το 18% καλύτερη.

Περίπου 4 στους 10 (38%) είπαν ότι ήταν οργισμένοι για την κατάσταση των πραγμάτων στη χώρα σήμερα, με επιπλέον 37% να δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Μόνο 18% είπαν ότι είναι ευχαριστημένοι, και 7% δήλωσαν ενθουσιασμένοι.

00.25 Voter Poll: Αυτά που ανησυχούν περισσότερο τους Αμερικανούς στην κάλπη

Ψηφοφόροι ανά τις ΗΠΑ υπέδειξαν την οικονομία ως κορυφαίο λόγο προβληματισμού τους καθώς συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

Περίπου το 39% από αυτούς που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο του Voter Poll είπαν ότι επρόκειτο για το πιο σημαντικό πρόβλημα της χώρας. Δεύτερη ήταν η κατάσταση της δημοκρατίας, με 32%, και μετά η μετανάστευση, στο 14%. Η υγεία, η εξωτερική πολιτική και η εγκληματικότητα ακολουθούσαν μετά.

Η δημοσκόπηση αυτή περιλαμβάνει exit polls τόσο σε ψηφοφόρους που ψήφισαν νωρίτερα όσο και σε ψηφοφόρους που πήγαν στις κάλπες την ημέρα των εκλογών. Διεξάγεται από την SSRS για μια σειρά από αμερικανικά ΜΜΕ.

23.54 CNN: Ο Τραμπ παραδέχτηκε κατ'ιδίαν πως ίσως το χειρότερο σενάριο για τους Ρεπουμπλικάνους γίνει πραγματικότητα

23.26 Το μεγάλο στοίχημα των αγορών προγνώσεων

Πάνω από 1,48 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν πονταριστεί στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, και οι αγορές προγνώσεων όπως το Polymarket και το Kalshi είναι μπροστά στο μεγαλύτερό τους στοίχημα όσον αφορά στην πρόγνωση πολιτικών αναμετρήσεων, καθώς αρχές ανά των πλανήτη στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στις δραστηριότητές τους.

Οι πλατφόρμες είχαν «μπει στον χάρτη» το 2024 όταν «είδαν» νίκη Τραμπ. Το απόγευμα της Τρίτης υποδείκνυαν ότι οι Δημοκρατικοί είχαν πιθανότητα 94% να πάρουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 74% να πάρουν τη Γερουσία.

22.55 Οι πολιτείες που «παίζονται»

Οι πολιτείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι εξής: Αλάσκα, Αϊόβα, Κάνσας, Μέιν, Οχάιο και Τέξας. Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρούνται πολιτείες όπου θεωρείται εξίσου πιθανό να επικρατήσουν και οι δύο πλευρές.

22.17 Ο Τραμπ πανηγυρίζει για το Γκουάμ

Πανηγυρίζει για αυτό που χαρακτηρίζει ως νίκη στο Γκουάμ ο Ντόναλντ Τραμπ: «Το Γκουάμ, που πάντα το θεωρούσαν ισχυρό Δημοκρατικό, είχε πρόωρη ενημέρωση για ρεπουμπλικανική νίκη στο στην κορυφαία θέση του κυβερνήτη- συγχαρητήρια στον Τόνι Άντα! Επίσης οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία στην γερουσία της πολιτείας» έγραψε στο Truth Social.

21.32 Ψήφοι από το Διάστημα!

Ο Ανίλ Μενόν, Αμερικανός αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ανέβασε βίντεο όπου λέει ότι «ναι, μπορείς να ψηφίσεις ακόμα και από το Διάστημα!».

Όπως γράφει, ο ίδιος και άλλοι δύο Αμερικανοί αστροναύτες ψήφισαν ηλεκτρονικά και έστειλαν τις ψήφους τους στους εκλογικούς αξιωματούχους. «Καλωσήρθατε στον διαστημικό σταθμό, όπου σήμερα έχουμε το προνόμιο να μπορούμε να ψηφίζουμε όπως εσείς στο έδαφος» εμφανίζεται να λέει, αιωρούμενος υπό συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026

20.47 Οι «αναποδιές»

Κάποιοι ψηφοφόροι στο Κολοράντο ζήτησαν το δικαίωμα για έκτακτη ψήφο και ηλεκτρονική διαδικασία, λόγω προβλημάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Επίσης, σφοδρές βροχές σημειώνονταν στις κεντρικές ΗΠΑ.

Οι ψηφοφόροι σε κάποια εκλογικά κέντρα της κομητείας Τσέστερ στην Πενσιλβάνια θα έχουν επιπλέον 30 λεπτά.

Μεγάλες αναμονές αναφέρθηκαν στην κομητεία Ταράντ στο Τέξας.

20.25 Μεγάλη προσέλευση των ψηφοφόρων

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η προσέλευση των ψηφοφόρων φέτος- ειδικά σε αυτούς που ψήφισαν πρόωρα. Αξιωματούχοι σε πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Μίτσιγκαν, η Βόρεια Καρολίνα και η Τζώρτζια, ανέφεραν μεγάλη προσέλευση στις πρώτες ώρες.

20.20 Το κόστος του πολέμου ανά οικογένεια στις ΗΠΑ

https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/moodys-iran-cost/

19.34 Ανοιχτές σε όλες τις πολιτείες οι κάλπες

Οι κάλπες πλέον είναι ανοιχτές σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Σε κάποια εκλογικά κέντρα αναφέρονται ζητήματα, και αξιωματούχοι σπεύδουν να διαπιστώσουν τι συμβαίνει.

19.22 Τρία σενάρια

https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/endiameses-ekloges-senaria/

19.10 Πότε κλείνουν οι κάλπες

https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/endiameses-ekloges-ipa-ti-ora-kleinoun-oi-kalpes-ana-politeia/

18.51 Ο Αμπντούλ ελ Σαγέντ δεν θα πάει να ρίξει την ψήφο του, καθώς το έκανε με επιστολική ψήφο

Στο Μίτσιγκαν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Αμπντούλ ελ Σαγέντ, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, δεν θα πάει να ρίξει ο ίδιος την ψήφο του, καθώς το έκανε με επιστολική ψήφο, όπως είπαν εκπρόσωποί του στο CNN.

18.49 «Συγκρατημένη αισιοδοξία» στον Λευκό Οίκο

Στον Λευκό Οίκο επικρατούσε «συγκρατημένη αισιοδοξία» είπε στο CNN στέλεχός του. Ένας σύμβουλος που μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ το προηγούμενο βράδυ είπε ότι «είναι αιώνια αισιόδοξος και σε καλή διάθεση».

Το πρωί της Τρίτης ο Τραμπ έκανε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωσε περί διακοπής της βοήθειας στο Ισραήλ στο τέλος του έτους.

18.36 Οι πλημμύρες στη Φλόριντα δυσκολεύουν τη διαδικασία

Πλημμύρες στην κεντρική και νότια Φλόριντα δυσκολεύουν τη διαδικασία, καθώς εκλογικά κέντρα αναγκάζονταν να μετακινηθούν. Δεκαοκτώ μετακινήθηκαν πριν ανοίξουν οι κάλπες και ανακοινώθηκε η μεταφορά και άλλων το πρωί.

18.28 Με το βλέμμα στραμμένο στην εκλογική διαδικασία και το Ιράν

Τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές παρακολουθούν στενά και οι Ιρανοί, καθώς το αποτέλεσμά της θεωρείται ότι θα μπορούσε να φέρει μια αναζωπύρωση της πολεμικής σύγκρουσης πιο κοντά ή να τονώσει τις διπλωματικές προσπάθειες.

Πολλοί φοβούνται νέο γύρο πολέμου, μετά από μήνες σύγκρουσης, οικονομικών δυσκολιών και αβεβαιότητας. Άλλοι, ειδικά αντίπαλοι του καθεστώτος, βλέπουν την αμερικανική στρατιωτική πίεση ως μια οδό προς την αλλαγή καθεστώτος- και θεωρούν πως αν οι Δημοκρατικοί πάρουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Τραμπ θα αναγκαστεί να μειώσει την πίεση στην Τεχεράνη.

18.25 Εικόνες από την εκλογική διαδικασία

18.24 Προβλήματα σε εκλογικά κέντρα στη Νέα Υόρκη

Προβλήματα αναφέρθηκαν σε εκλογικά κέντρα στη Νέα Υόρκη, καθώς είναι σε εξέλιξη οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς τα μηχανήματα αδυνατούσαν να επεξεργαστούν τα ψηφοδέλτια.

Όπως μετέδωσε το CNN, οι σαρωτές ψηφοδελτίων στην κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν τα ψηφοδέλτια, ωστόσο οι αρχές ήταν καθησυχαστικές, τονίζοντας πως δεν χρειάζεται να παραταθεί η διαδικασία. Ο διοικητής της κομητείας, Κεν Τζένκινς, δήλωσε σε μήνυμά του πως «η ψήφος σας θα μετρήσει», απευθυνόμενος στους περίπου 700.000 ψηφοφόρους της κομητείας, εξηγώντας πως τα ψηφοδέλτια συγκεντρώνονταν για να καταμετρηθούν αργότερα.

17:27 «Από αύριο να με αποκαλείτε γερουσιαστή»: Ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ ειρωνεύεται τον Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, ειρωνεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ και επιχείρησε να συσπειρώσει τους υποστηρικτές του, έχοντας στο πλευρό του τη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ντιτρόιτ, στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές της Τρίτης.

Ο προοδευτικός Ελ Σαγιέντ επιδιώκει να διατηρήσει την έδρα υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, αντιμετωπίζοντας τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς, ο οποίος εξασφάλισε την τελευταία στιγμή τη στήριξη της Δημοκρατικής βουλευτού Χέιλι Στίβενς.

https://youtu.be/IWHUZZwzdvk?si=pAN8QXpe_wITA9b9

17:22 Άνοιξαν οι κάλπες σε Καλιφόρνια, Νεβάδα, Όρεγκον και Άινταχο



Μόλις άνοιξαν οι κάλπες σε τέσσερις ακόμη πολιτείες των ΗΠΑ: Άινταχο, Καλιφόρνια, Όρεγκον και Νεβάδα.

Το επόμενο 24ωρο αναμένεται ένας εκλογικός μαραθώνιος, με τα πρώτα αποτελέσματα να αρχίζουν να καταφθάνουν αργότερα το βράδυ.

17:20 Προβλήματα στην ψηφοφορία σε Φλόριντα, Γιούτα και Αριζόνα λόγω πλημμυρών - Έκτακτα μέτρα



Οι αρχές σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, την ώρα που οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στη Φλόριντα οι αρχές αναγκάστηκαν να μεταφέρουν εκλογικά τμήματα εξαιτίας των πλημμυρών.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν πλήξει και άλλες πολιτείες. Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι αρχές της Γιούτα ανακοίνωσαν ότι εξέδωσαν έκτακτη απόφαση που επιτρέπει στους ψηφοφόρους της κομητείας Σαν Χουάν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους, εφόσον αδυνατούν να μετακινηθούν λόγω των πλημμυρών.

Στην Αριζόνα, η κυβερνήτης Κέιτι Χομπς κήρυξε τη Δευτέρα την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των καταιγίδων και των ξαφνικών πλημμυρών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν «τους απαραίτητους πόρους για να καθαρίσουν τους δρόμους, να αποκαταστήσουν τις υποδομές και να βοηθήσουν τους κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

17:17 Μήνυμα Μπρους Σπρίνγκστιν για τις εκλογές: «Η ψήφος μας είναι η φωνή μας»

Εκκληση για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στις ΗΠΑ απηύθυνε ο Μπρους Σπρίνγκστιν, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διάσημος μουσικός απευθύνθηκε στους εκλεγμένους αξιωματούχους και τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, υπενθυμίζοντάς τους τον όρκο τους να προστατεύουν και να υπερασπίζονται το Σύνταγμα.

Επικαλούμενος τον Τόμας Τζέφερσον, υπογράμμισε ότι η νομιμοποίηση της κυβέρνησης πηγάζει από τη συναίνεση των κυβερνωμένων, τονίζοντας την ευθύνη των αρχών να διασφαλίσουν την καταμέτρηση των ψήφων και τον σεβασμό στο εκλογικό δικαίωμα.

«Η ψήφος μας είναι η φωνή μας και πρέπει να διασφαλίσετε ότι αυτή η φωνή θα ακουστεί», κατέληξε.

17:15 Νέα Υόρκη: Τα μηχανήματα καταμέτρησης ψήφων δεν μπορούν να σαρώσουν τα ψηφοδέλτια στην κομητεία Γουέσττσεστερ



Προβλήματα στη διαδικασία ψηφοφορίας καταγράφονται σε ολόκληρη την κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης, καθώς τα εκλογικά μηχανήματα δεν μπορούν να δεχτούν τα χάρτινα ψηφοδέλτια, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η τοπική Εκλογική Επιτροπή.

Ωστόσο, οι σχεδόν 700.000 ψηφοφόροι της κομητείας μπορούν να συνεχίσουν να ψηφίζουν, καταθέτοντας τα ψηφοδέλτιά τους χειροκίνητα, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματούχους.

Παράλληλα, οι εκλογικές αρχές εξετάζουν τη χρήση εφεδρικών μηχανημάτων που θα μπορούν να δεχτούν τα ψηφοδέλτια, όπως δήλωσε η Ρακέλ Μπράουν, εκτελεστική βοηθός του εκλογικού επιτρόπου της κομητείας, Τάτζιαν Μ. Νέλσον.

16:43 Άνοιξαν οι κάλπες στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ

Είναι λίγο μετά τις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) και οι κάλπες έχουν πλέον ανοίξει σε δεκάδες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων όπου η ψηφοφορία με φυσική παρουσία μόλις ξεκίνησε.

Αν και οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας δεν είναι οριστικές, η ψηφοφορία με φυσική παρουσία επρόκειτο να ξεκινήσει από τις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, 16:00 ώρ Ελλάδας ) σε έξι πολιτείες: Κολοράντο, Μοντάνα, Νεμπράσκα, Νέο Μεξικό, Γιούτα και Ουαϊόμινγκ.

16:35 Αισιόδοξος ο Τραμπ για το αποτέλεσμα - Υποβαθμίζει τις ανησυχίες για την οικονομία



Aισιόδοξος για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, την ώρα που οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του, επικαλούμενος την κατάργηση της φορολόγησης στα φιλοδωρήματα και τις υπερωρίες, καθώς και τις ξένες επενδύσεις. Υποστήριξε επίσης ότι έχει τον «πλήρη έλεγχο» της Μέσης Ανατολής και των Στενών του Ορμούζ.

Παρά τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν έντονη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και τους οικονομικούς χειρισμούς της κυβέρνησης, ο Τραμπ υποβάθμισε τις σχετικές ανησυχίες.

«Πράγματι, κάναμε την Αμερική ξανά μεγάλη», δήλωσε.

Ο πρόεδρος αναμένεται να παρακολουθήσει τα εκλογικά αποτελέσματα σε εκδήλωση στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

16:32 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει τις εκλογές και στις 50 πολιτείες για πρώτη φορά



Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε ανακοίνωση νωρίς την Τρίτη, αναφέροντας ότι, για πρώτη φορά, θα αποστείλει περίπου 1.000 επιτηρητές και παρατηρητές εκλογών και στις 50 πολιτείες.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι επιτηρητές των εκλογών θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους ομοσπονδιακούς νόμους περί εκλογικών δικαιωμάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ομοσπονδιακούς νόμους που προστατεύουν το δικαίωμα ψήφου, όπως ο Νόμος περί Εκλογικών Δικαιωμάτων (Voting Rights Act), ο Εθνικός Νόμος Εγγραφής Ψηφοφόρων (National Voter Registration Act), ο Νόμος «Help America Vote», ο Νόμος περί Απουσίας Ψήφου για Ένοπλους και Πολίτες στο Εξωτερικό (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act) και οι Νόμοι περί Πολιτικών Δικαιωμάτων (Civil Rights Acts).

Σε δήλωσή της, η Harmeet Dhillon, βοηθός εισαγγελέα της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων, ανέφερε ότι είναι «πολύ περήφανη που αναλαμβάνουμε τη μεγαλύτερη επιχείρηση παρακολούθησης στην ιστορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και επιδιώκουμε τη διαφάνεια στις εκλογές με αποφασιστικό και χωρίς διακρίσεις τρόπο».

16:26 Άνοιξαν οι κάλπες σε ακόμα 6 πολιτείες

Στις 16:00 ώρα Ελλάδας ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία σε άλλες έξι πολιτείες: τη Μοντάνα, τη Νεμπράσκα, το Νέο Μεξικό, τη Γιούτα, το Ουαϊόμινγκ και το Κολοράντο.

16:09 Τέσσερις πολιτείες μπορεί να εκλέξουν για πρώτη φορά γυναίκα κυβερνήτη

Η υποψήφια των Δημοκρατικών για τη θέση του κυβερνήτη, Κέισα Λανς Μπότομς, συναντά ψηφοφόρους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στο Κολόμπους της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, στις 31 Οκτωβρίου 2026. REUTERS/

Ιστορικές πρωτιές ενδέχεται να καταγραφούν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς γυναίκες υποψήφιες διεκδικούν τη θέση του κυβερνήτη σε πολιτείες από τις μεσοδυτικές έως τις νότιες περιοχές της χώρας.

Στην Τζόρτζια, η υποψήφια των Δημοκρατικών Κίσα Λανς Μπότομς επιδιώκει να γίνει όχι μόνο η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της πολιτείας, αλλά και η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία των ΗΠΑ. Αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό Ρικ Τζάκσον σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση.

Η Μινεσότα αναμένεται επίσης να εκλέξει την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη της, καθώς αναμετρώνται η Δημοκρατική γερουσιαστής Εϊμι Κλόμπουσαρ και η Ρεπουμπλικανή Λίζα Ντίμουθ, πρόεδρος της Βουλής της πολιτείας. Σύμφωνα με το CNN, η Κλόμπουσαρ έχει το προβάδισμα.

Στο Τενεσί, η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν προηγείται της Δημοκρατικής Τζέρι Γκριν, με την πολιτεία επίσης να οδεύει προς την εκλογή της πρώτης γυναίκας κυβερνήτη.

Στη λίστα θα μπορούσε να προστεθεί και το Οχάιο, εάν η Δημοκρατική Εϊμι Ακτον επικρατήσει του Ρεπουμπλικανού Βίβεκ Ραμασουάμι. Παρότι η πολιτεία είχε προσωρινά γυναίκα κυβερνήτη πριν από σχεδόν 30 χρόνια, δεν έχει εκλέξει ποτέ γυναίκα στο συγκεκριμένο αξίωμα.

16:08 Μήνυμα Τραμπ στους Αμερικανούς ψηφοφόρους: Πρέπει να διατηρήσουμε την Αμερική μεγάλη

Μήνυμα προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους να στηρίξουν τη συνέχιση της πολιτικής του, την ώρα που κρίνεται ο έλεγχος του Κογκρέσου για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την Αμερική μεγάλη» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις του που μετέδωσε η εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει το διεθνές κύρος τους λέγοντας πως: «Μας θεωρούσαν περίγελο. Νόμιζαν ότι ήμασταν ανόητοι. Και τώρα είμαστε στην κορυφή. Είμαστε η πιο δημοφιλής χώρα στον κόσμο, μας σέβονται όλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

https://twitter.com/FoxNews/status/2117606725305933911?ref_src=twsrc%5Etfw

15:38 Ο ελληνικής καταγωγή υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία των ΗΠΑ, Κρις Πάπας, χαιρετά με χειραψία έναν υποστηρικτή του κατά την άφιξή του για να ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στο Δημοτικό Σχολείο Webster στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, στις 3 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Kylie Cooper

15:26 Aνοιξαν οι κάλπες σε τουλάχιστον 27 πολιτείες



Η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε τουλάχιστον 27 πολιτείες, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανοίξουν περισσότερα εκλογικά τμήματα, έως τις 12 το μεσημέρι ώρα Ανατολικής Ακτής (19:00 ώρα Ελλάδας).

Καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες, οι τελευταίες εξελίξεις επικεντρώνονται στην παρουσία ομοσπονδιακών παρατηρητών, στις δικαστικές αποφάσεις για τη διεξαγωγή των εκλογών και στα προβλήματα που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, περίπου 1.000 εκλογικοί παρατηρητές έχουν αναπτυχθεί και στις 50 πολιτείες. Το υπουργείο δημοσιοποίησε κατάλογο με 126 κομητείες στις οποίες έχουν σταλεί ομοσπονδιακοί παρατηρητές.

Παράλληλα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ ευρεία προσωρινή δικαστική απόφαση που αναστέλλει πολλές από τις επιθετικές ενέργειες του υπουργείου Δικαιοσύνης απέναντι σε εκλογικούς αξιωματούχους, έπειτα από μια νύχτα έντονων δικαστικών εξελίξεων σε εφετείο.

Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εξαπλώνονται στις κεντρικές ΗΠΑ, καθώς η ίδια καταιγίδα που προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες ιστορικών διαστάσεων και φονικές πλημμύρες στα νοτιοδυτικά της χώρας συνεχίζει την πορεία της.

Στη Φλόριντα, οι επικίνδυνες πλημμύρες οδήγησαν στη μεταφορά 19 εκλογικών τμημάτων σε άλλες τοποθεσίες, μόλις 45 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το γραφείο του υπουργού Εσωτερικών της πολιτείας.

Τέλος, ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε τις προσπάθειες των υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας να αποστείλουν σε εκλογικούς αξιωματούχους καταλόγους με πρόσωπα που φέρονται να μην έχουν αμερικανική υπηκοότητα, αλλά είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους.

15: 17 Οι εκλογικές κάλπες ανοίγουν σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, από την Αϊόβα έως το Τέξας

Οι ψηφοφόροι περιμένουν στην ουρά για να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ την ημέρα των εκλογών στο Όστιν του Τέξας, στις 3 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Mike Segar



Μόλις άνοιξαν οι κάλπες στις πολιτείες της Αϊόβα, της Αλαμπάμα, του Κάνσας, της Οκλαχόμα, της Νότιας Ντακότα, του Τέξας, του Ουισκόνσιν, της Αριζόνα, του Μισισίπι και της Βόρειας Ντακότα.

Στο μεταξύ, αναμένουμε να ανοίξουν οι κάλπες και στην υπόλοιπη χώρα. Για παράδειγμα, στη Χαβάη θα ανοίξουν στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

15: 14 Οι έδρες της Γερουσίας που είναι πιθανότερο να αλλάξουν χέρια

Βόρεια Καρολίνα. Ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ προηγούνταν με 14 ποσοστιαίες μονάδες του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη Γερουσία, Μάικλ Γουάτλεϊ, σύμφωνα με την τελική δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου High Point και της YouGov.

Οχάιο. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον πρώην γερουσιαστή Σέροντ Μπράουν να προηγείται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Χάστεντ, με ποσοστά 50% έναντι 45%.

Τέξας. Δύο δημοσκοπήσεις, μεταξύ των οποίων μία των New York Times/Siena και μία του CNN, δείχνουν τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία Τζέιμς Ταλαρίκο να προηγείται του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον.

Μέιν. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον να προηγείται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες της εν ενεργεία γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς.

Αλάσκα. Δημοσκόπηση των New York Times/Siena δεν ανέδειξε σαφές προβάδισμα στην αναμέτρηση μεταξύ της πρώην Δημοκρατικής βουλευτού Μέρι Πελτόλα και του γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν. Τα ποσοστά τους διαμορφώθηκαν στο 48% και 46%, αντίστοιχα.

Κάνσας. Δημοσκόπηση των New York Times/Siena έδειξε τον Δημοκρατικό Ανταμ Χάμιλτον να προηγείται του γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ με 49% έναντι 44%.

Αϊόβα. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δεν δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην αναμέτρηση μεταξύ του Δημοκρατικού Τζος Τουρέκ και της Ρεπουμπλικανής βουλευτού Ασλεϊ Χίνσον. Τα ποσοστά τους ανέρχονται σε 46% και 45%, αντίστοιχα.

Μίσιγκαν. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ να προηγείται του Μάικ Ρότζερς με 50% έναντι 45%.

Νιου Χάμσαϊρ. Δημοσκόπηση του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου του Νιου Χάμσαϊρ έδειξε τον Δημοκρατικό βουλευτή Κρις Πάπας να προηγείται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες του πρώην Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Σάνουνα.

Νότια Καρολίνα Δημοσκόπηση των New York Times/Siena κατέγραψε ισοπαλία μεταξύ της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Ντάρλιν Γκράχαμ, η οποία ανέλαβε τη θέση κατόπιν διορισμού, και της Δημοκρατικής Ανι Αντριους.

Τζόρτζια. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Οσοφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Μάικ Κόλινς.

Τζόρτζια. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Οσοφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Μάικ Κόλινς.

Βόρεια Καρολίνα. Ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ προηγούνταν με 14 ποσοστιαίες μονάδες του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη Γερουσία, Μάικλ Γουάτλεϊ, σύμφωνα με την τελική δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου High Point και της YouGov.

Οχάιο. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον πρώην γερουσιαστή Σέροντ Μπράουν να προηγείται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Χάστεντ, με ποσοστά 50% έναντι 45%.

Τέξας. Δύο δημοσκοπήσεις, μεταξύ των οποίων μία των New York Times/Siena και μία του CNN, δείχνουν τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία Τζέιμς Ταλαρίκο να προηγείται του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον.

Μέιν. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον να προηγείται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες της εν ενεργεία γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς.

Αλάσκα. Δημοσκόπηση των New York Times/Siena δεν ανέδειξε σαφές προβάδισμα στην αναμέτρηση μεταξύ της πρώην Δημοκρατικής βουλευτού Μέρι Πελτόλα και του γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν. Τα ποσοστά τους διαμορφώθηκαν στο 48% και 46%, αντίστοιχα.

Κάνσας. Δημοσκόπηση των New York Times/Siena έδειξε τον Δημοκρατικό Ανταμ Χάμιλτον να προηγείται του γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ με 49% έναντι 44%.

Αϊόβα. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δεν δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην αναμέτρηση μεταξύ του Δημοκρατικού Τζος Τουρέκ και της Ρεπουμπλικανής βουλευτού Ασλεϊ Χίνσον. Τα ποσοστά τους ανέρχονται σε 46% και 45%, αντίστοιχα.

Μίσιγκαν. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN δείχνει τον Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ να προηγείται του Μάικ Ρότζερς με 50% έναντι 45%.

Νιου Χάμσαϊρ. Δημοσκόπηση του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου του Νιου Χάμσαϊρ έδειξε τον Δημοκρατικό βουλευτή Κρις Πάπας να προηγείται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες του πρώην Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Σάνουνα.

Νότια Καρολίνα Δημοσκόπηση των New York Times/Siena κατέγραψε ισοπαλία μεταξύ της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Ντάρλιν Γκράχαμ, η οποία ανέλαβε τη θέση κατόπιν διορισμού, και της Δημοκρατικής Ανι Αντριους.

14:36 Ο Τραμπ δημοσιεύει ισχυρισμούς ότι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ μισεί τους μαύρους, τους Εβραίους και τους λευκούς



Καθώς τα εκλογικά τμήματα άρχισαν να ανοίγουν στις ΗΠΑ νωρίς την Τρίτη, ο Πρόεδρος Τραμπ επέκρινε ακόμη περισσότερο τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, κατηγορώντας τον ότι μισεί τους Εβραίους, τους μαύρους και τους λευκούς.

😱"In the end, they're not coming after me. They're coming after you — and I'm just standing in their way," - President DONALD J. TRUMP 🚨Democrats, Liberal White Women, Illegal Aliens and Jihadists are voting for “THIS” (Communists and Islamists) in the midterms to destroy America. 😬😒 🇺🇸Vote RED—Don’t Get DEAD! 🇺🇸 https://t.co/NQdbhZQkhD — Foxbody (@tanman_foxbody) November 3, 2026

«Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ μισεί τους Εβραίους και μισεί τους μαύρους. Μην στεναχωριέστε, μισεί και τους λευκούς», ισχυρίστηκε ο κ. Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social».

Ο πρόεδρος είπε ότι «μόνο οι ανόητοι» θα ψήφιζαν τον Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, «θα σας καταστρέψει 100%!»

Ο αγώνας για την έδρα της Γερουσίας των ΗΠΑ στο Μίσιγκαν, μεταξύ του Ελ-Σαγιέντ και του Ρεπουμπλικάνου Μάικ Ρότζερς, ο οποίος θα μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστικός στον αγώνα για τον έλεγχο της Γερουσίας, έχει χαρακτηριστεί αμφιλεγόμενος. Μια αιφνιδιαστική υποστήριξη που εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα η δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς υπέρ του Ρότζερς, έναντι του συναδέλφου της στο κόμμα, αναστάτωσε τον αγώνα και, σύμφωνα με τη συνάδελφο της Στίβενς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη βουλευτή Ντέμπι Ντινγκέλ, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που σκόπευε η Στίβενς, «κινητοποιώντας πολλές κοινότητες» υπέρ του Ελ-Σαγιέντ.

14:33 Μια καταιγίδα προκαλεί έντονες βροχοπτώσεις στην κεντρική περιοχή των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως είχε διαταράξει τη διεξαγωγή των εκλογών στη Νοτιοδυτική περιοχή

Καθώς τα εκλογικά τμήματα ετοιμάζονται να ανοίξουν στις κεντρικές ΗΠΑ, η βροχή εξαπλώνεται στην περιοχή λόγω της ίδιας καταιγίδας που προκάλεσε ιστορικές και θανατηφόρες πλημμύρες στη Νοτιοδυτική περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Η καταστροφική καταιγίδα προκάλεσε προσωρινό κλείσιμο εκλογικών τμημάτων κοντά στο Φοίνιξ τη Δευτέρα, πυροδοτώντας παραπληροφόρηση· ώθησε τις αρχές της Γιούτα να επιτρέψουν στους ψηφοφόρους της σοβαρά πληγείσας κομητείας Σαν Χουάν να «ζητήσουν και να παραδώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ηλεκτρονικά»· και ανάγκασε ένα εκλογικό κέντρο και μια κάλπη να μεταφερθούν αλλού στο Πάγκοσα Σπρινγκς του Κολοράντο.

Καθώς ο Νοτιοδυτικός τομέας στεγνώνει, οι ψηφοφόροι της κεντρικής Αμερικής που κατευθύνονται προς τις κάλπες σήμερα το πρωί ενδέχεται να συναντήσουν βρεγμένους δρόμους, μεταξύ άλλων στην Αϊόβα, το Κάνσας και το Τέξας, όπου διεξάγονται κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν προς τα βόρεια και τα ανατολικά, καλύπτοντας τμήματα του Ιλινόις, της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν και της Άνω Χερσονήσου του Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού και του απογεύματος. Στο νότο, μερικές καταιγίδες ενδέχεται να ενταθούν και να προκαλέσουν μεμονωμένες καταστροφικές ριπές ανέμου ή έναν σύντομο ανεμοστρόβιλο από το άκρο ανατολικό Τέξας έως το νότιο Μιζούρι, το Αρκάνσας και τη Λουιζιάνα. Οι καταιγίδες ενδέχεται να φτάσουν ανατολικά μέχρι το Μέμφις του Τενεσί, μέχρι τη στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες.

Διάσπαρτες βροχοπτώσεις σημειώνονται επίσης σε ολόκληρη τη Φλόριντα, μία ημέρα μετά τις σοβαρές πλημμύρες που προκλήθηκαν από βροχοπτώσεις άνω των 20 ιντσών σε ορισμένες περιοχές, οι οποίες ανάγκασαν τους εκλογικούς υπαλλήλους να μετακινήσουν 18 εκλογικά τμήματα στην πολιτεία.

Αν και δεν αναμένεται σήμερα επανάληψη των έντονων βροχοπτώσεων της Δευτέρας, τμήματα της νοτιοανατολικής Φλόριντα, από βόρεια του Μαϊάμι έως το Γουέστ Παλμ Μπιτς, αντιμετωπίζουν κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών επιπέδου 2 σε κλίμακα 4.

Οι επικίνδυνες πλημμύρες που πλήττουν την κεντρική Φλόριντα αναγκάζουν τις εκλογικές αρχές να αναζητήσουν εναλλακτικούς χώρους για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λίγες μόλις ώρες πριν από το άνοιγμα των καλπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του υπουργού Εξωτερικών της Φλόριντα, στις 06:15 το πρωί (τοπική ώρα), δηλαδή 45 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ψηφοφορίας, είχαν ήδη μεταφερθεί 18 εκλογικά τμήματα σε επτά κομητείες: Μπρέβαρντ, Χάιλαντς, Ιντιαν Ρίβερ, Μάρτιν, Οκιτσόμπι, Παλμ Μπιτς και Σεντ Λούσι.

Σε αρκετές περιπτώσεις, εκλογικά τμήματα συγχωνεύονται με άλλα, τα οποία μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκλογική διαδικασία.

«Για την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων στις εκλογές και των ψηφοφόρων της κομητείας Μπρέβαρντ, είναι απαραίτητη η μεταφορά ορισμένων εκλογικών τμημάτων λόγω αυτών των πρωτοφανών συνθηκών», δήλωσε ο Τιμ Μπομπανίκ, επικεφαλής της εκλογικής αρχής της κομητείας.

14: 31 Σχεδόν 60 εκατ. ψήφισαν πριν ανοίξουν οι κάλπες

Σχεδόν 60 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα πριν από την έναρξη της σημερινής ψηφοφορίας για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αξιοποιώντας τη δυνατότητα πρόωρης ή επιστολικής ψήφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας είχαν καταγραφεί συνολικά 58.677.062 ψήφοι.

Από αυτές, οι 31.897.521 προήλθαν από ψηφοφόρους που προσήλθαν αυτοπροσώπως σε εκλογικά τμήματα κατά την περίοδο της πρόωρης ψηφοφορίας, ενώ 26.779.541 ψήφοι υποβλήθηκαν μέσω επιστολικής ψήφου.

14:22 Σε πλήρη εξέλιξη η ψηφοφορία στις ΗΠΑ – Άνοιξαν οι κάλπες από τη Φλόριντα έως την Πενσιλβάνια



Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ψηφοφορία στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία ξεκίνησε στη Φλόριντα, το Ντέλαγουερ, τη Τζόρτζια, το Ιλινόι, τη Λουιζιάνα, το Μέριλαντ, τη Μασαχουσέτη, το Μίσιγκαν, το Μιζούρι, την Πενσιλβάνια, το Ρόουντ Άιλαντ, τη Νότια Καρολίνα και την Ουάσιγκτον.

Οι ψηφοφόροι περιμένουν στην ουρά στο δημαρχείο του Νιούφιλντς για να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, την ημέρα των εκλογών στο Νιούφιλντς του Νιου Χάμσαϊρ, στις 3 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Amanda Sabga



Οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας καθορίζονται από τις κυβερνήσεις κάθε πολιτείας. Νωρίτερα, είχαν ανοίξει τα εκλογικά τμήματα σε περιοχές της ανατολικής ακτής, μεταξύ των οποίων και στις πολιτείες-κλειδιά Μέιν και Οχάιο.

13: 45 Ποια είναι μερικά από τα βασικά ζητήματα των ενδιάμεσων εκλογών;



Ακολουθούν μερικά από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους και διαμορφώνουν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ:

Η οικονομία: Παρά την προεκλογική υπόσχεση του Τραμπ για το 2024 να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της οικονομικής προσιτότητας, η οικονομία κατατάσσεται σταθερά ως η κύρια ανησυχία των ψηφοφόρων.

Ιράν: Η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει πόλεμο στο καθεστώς της Τεχεράνης έχει επιδεινώσει τις οικονομικές ανησυχίες. Η αντίποινα απόφαση του Ιράν να κλείσει το στενό του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης για τους Αμερικανούς αυτοκινητιστές. Αποτελεί επίσης παραβίαση της υπόσχεσής του να τερματίσει την υποτιθέμενη εξάρτηση των ΗΠΑ από τους «ατέρμονους πολέμους».

Μετανάστευση: Η επιβολή του νόμου και το κλείσιμο των συνόρων παραμένουν βασικά θέματα για τον Τραμπ. Καυχιέται επανειλημμένα για τον αντίκτυπο του κλεισίματος των νότιων συνόρων ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του, κάνοντας συγκρίσεις με την απόδοση του Τζο Μπάιντεν.

Τεχνητή νοημοσύνη και κέντρα δεδομένων: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε βασικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας, με έρευνες να δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων έχει αρνητική άποψη γι’ αυτήν, καθώς ο Τραμπ υποστηρίζει την ανάπτυξή της και προσπαθεί να την μετονομάσει σε «υπερνοημοσύνη».

13: 41 Άνοιξαν οι κάλπες σε Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια

Στις 06:30 το πρωί (τοπική ώρα) άνοιξαν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια, με την εκλογική διαδικασία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και στις τρεις πολιτείες.

Τα αποτελέσματα αναμένονται αρκετές ώρες αργότερα, ωστόσο το Οχάιο συγκαταλέγεται στις πολιτείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση της Γερουσίας, καθώς η έκβασή της μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στο Κογκρέσο.

13: 39 Τι χρειάζεται να ξέρουμε για τη μάχη που θα κρίνει την πολιτική τύχη του Τραμπ – 7 ερωτήσεις και απαντήσεις από το Bloomberg

https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/endiameses-ekloges/

13: 30 Μήνυμα Ομπάμα

Με ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, καλεί τους ψηφοφόρους να επιλέξουν ψηφοφόρους που «θα φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε».

«Σε όλη τη χώρα, ακούω συμπολίτες μας που έχουν απαυδήσει με όσα βλέπουν από τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Σε αυτές τις εκλογές, έχουμε τη δύναμη να ψηφίσουμε υποψηφίους που θα φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε».

All across the country, I’ve heard from folks who are sick and tired of what they’re seeing from politicians right now. This Election Day, we have the power to vote for the candidates who will bring about the change we need.— Barack Obama (@BarackObama) November 2, 2026

13: 20 Ανοίγουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ

Οι κάλπες άνοιξαν στο Κονέκτικατ, στην Ιντιάνα, στο Κεντάκι, στο Μέιν, στο Νιου Χάμσαϊρ, στο Νιου Τζέρσεϊ, στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια