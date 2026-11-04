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Οι πρώτες εκτιμήσεις εμφανίζουν τον ομογενή πολιτικό να προηγείται στην εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται στο Νιου Χάμσαϊρ για την ανάδειξη νέου γερουσιαστή.

Ο υποψήφιος διαθέτει πολυετή εμπειρία στο Κογκρέσο, έχοντας εκλεγεί τέσσερις συνεχόμενες φορές στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της πολιτείας του από το 2018.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του πορείας, ο κ.

Πάπας επικεντρώθηκε σε ζητήματα υγείας, υποδομών, στήριξης των βετεράνων και μείωσης του κόστους διαβίωσης για τις οικογένειες.

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Τα βλέμματα των Ελλήνων είναι στραμμένα στον αγώνα που δίνουν οι ομογενείς στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του ΗΠΑ, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Κρις Πάπας να αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Τζον Σουνούνου στο Νιού Χάμσαϊρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες, ο κος Πάπας προηγείται στην εκλογική μάχη.

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Ποιος είναι ο Κρις Πάπας

Στην ιστοσελίδα του αναφέρεται ότι ο Κρις Πάπας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μάντσεστερ του Νιου Χαμσάιρ. Αφού φοίτησε στα δημόσια σχολεία της πόλης του, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, από όπου αποφοίτησε το 2002. Επέστρεψε στη γενέτειρά του, ανέλαβε τη διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης, του ιστορικού εστιατορίου Puritan Backroom, το οποίο μετρά περισσότερα από 106 χρόνια λειτουργίας.

Πριν από τη θητεία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο Πάππας υπηρέτησε για τρεις θητείες στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Νιου Χαμσάιρ. Η πολιτική του δραστηριότητα είχε να κάνει με τη διεύρυνση του προγράμματος Medicaid, της επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης για τον οργανισμό Planned Parenthood.

Η ιστορική εκλογή και η πορεία στο Κογκρέσο

Το 2018, ο Κρις Πάππας έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος ανοιχτά γκέι αντιπρόσωπος που εκλέχθηκε στο Κογκρέσο από την πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ.

Let’s get out there and win. https://t.co/dvdcnW2lv7 — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 3, 2026

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε σε επιτροπές για θέματα βετεράνων, μεταφορών και υποδομών, καθώς και μικρών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του προώθησε νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των φόρων στις εργαζόμενες οικογένειες και τις μικρές επιχειρήσεις, την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών εταιρειών που στοχεύουν βετεράνους και μολύνουν το πόσιμο νερό, την αντιμετώπιση της κρίσης των οπιοειδών, τη μείωση του κόστους των φαρμάκων και τη διασφάλιση ποιοτικής και προσιτής υγειονομικής περίθαλψης για όλους.

Η υποψηφιότητα για τη Γερουσία το 2026

Ο Κρις Πάππας είναι υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Στην προεκλογική του εκστρατεία έχει υποσχεθεί να συνεχίσει να μάχεται ενάντια στα ακραία πολιτικά συμφέροντα, προστατεύοντας τη δημοκρατία, την οικονομία και την καθημερινότητα των Αμερικανών πολιτών.

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Ο Πάπας εκπροσωπεί την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και έχει εκλεγεί βουλευτής τέσσερις συνεχόμενες φορές, το 2018, το 2020, το 2022 και το 2024. Αυτή είναι η πρώτη εκλογική μάχη που δίνει για τη Γερουσία.

Εξελέγη πρώτη φορά στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, στις εκλογές του 2018, νικώντας με ποσοστό 53.6% έναντι 45.0% του τότε Ρεπουμπλικανού ανθυποψήφιού του. Επανεξελέγη στις εκλογές του 2020, με ποσοστό 51.3% έναντι 46.2% του Ρεπουμπλικανού ανθυποψήφιού του.

Στην προσωπική του ζωή, ο Πάππας ζει στο Μάντσεστερ με τον σύζυγό του, Βαν.

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