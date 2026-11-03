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  • Οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές διεξάγονται σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης, καθορίζοντας τους μελλοντικούς συσχετισμούς δυνάμεων στο Κογκρέσο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
  • Οι ψηφοφόροι εστιάζουν στα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί η ενεργειακή κρίση, η οποία συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.
  • Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανήλθε στα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι την ημέρα των εκλογών, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της χώρας.
  • Οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών στα καύσιμα παραμένουν αβέβαιες, καθώς εξαρτώνται από τις εξελίξεις στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τη λήξη της σύρραξης.
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Σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης και εσωτερικής διχόνοιας πραγματοποιούνται οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που θα καθορίσουν τους συσχετισμούς δυνάμεων στο Κογκρέσο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την ελευθερία κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ενδιάμεσες εκλογές θέτουν στο προσκήνιο τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αμερικάνοι πολίτες που έχουν πιεστεί σημαντικά λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν.

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Ρεκόρ στις τιμές των καυσίμων την ημέρα των ενδιάμεσων

Μάλιστα, σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου σημειώθηκε ρεκόρ στις τιμές των καυσίμων, καθώς η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης έφτασε στα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με τα στοιχεία της American Automobile Association (AAA), καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί ποτέ σε ημέρα διεξαγωγής εκλογών στην ιστορία της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που η μέση τιμή ξεπέρασε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Όπως αναφέρει το CBS, την ημέρα των εκλογών του 2022 (όταν είχε σημειωθεί το προηγούμενο ρεκόρ), η μέση τιμή της βενζίνης ανερχόταν στα 3,80 δολάρια το γαλόνι. Τότε, οι Ρεπουμπλικανοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

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Το 2024, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε της Κάμαλα Χάρις, η μέση τιμή για ένα γαλόνι βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν 3,10 δολάρια.