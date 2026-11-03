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Στις εκλογές του 2024 η πρωτοβουλία επιστράτευσε περισσότερους από 3.000 εθελοντές DJs σε σχεδόν 6.000 σημεία ψηφοφορίας σε έντεκα πολιτείες.

Ο ιδρυτής της δράσης Άντον Μουρ τονίζει ότι ο μοναδικός στόχος είναι η ενίσχυση της προσέλευσης των ψηφοφόρων στην κάλπη.

Η οργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ως εθελοντές DJs ανεξάρτητα από τις γνώσεις τους, προωθώντας τη δημοκρατία ως μια γιορτή.

Οι εθελοντές που συμμετείχαν στο εγχείρημα ανέφεραν θετική ανταπόκριση από τους ψηφοφόρους και το προσωπικό των εκλογικών κέντρων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

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Ποιος είπε ότι το δικαίωμα της ψήφου την ημέρα των ενδιαμέσων εκλογών στις ΗΠΑ πρέπει να υπηρετείται με βαρετό τρόπο; Ένας μη – κομματικός οργανισμός, ονόματι DJs at the Polls, έρχεται να δείξει ότι το ψηφίζειν πρέπει να διεκδικείται και μάλιστα να συνδυάζεται με τη…μουσική!

Πηγαίνοντας στις κάλπες υπό μουσική υπόκρουση

DJs έπαιξαν ζωντανά μουσική σε εκλογικά κέντρα, καλώντας τους πολίτες να μην μείνουν σπίτια τους και να ψηφίσουν. Ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας, Άντον Μουρ, εξηγεί πως ο στόχος είναι απλός: «Δεν μας ενδιαφέρει αν είστε Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικανοί. Το μόνο που θέλουμε είναι να έρθετε και να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα».

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Στις εκλογές του 2024, η πρωτοβουλία επιστράτευσε περισσότερους από 3.000 DJs, μεταδίδοντας θετική ενέργεια σε σχεδόν 6.000 σημεία ψηφοφορίας σε 11 πολιτείες.

Για την εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου 2026, ακόμη περισσότεροι DJs θα βρίσκονται στους δρόμους, υπενθυμίζοντας στις τοπικές κοινωνίες —είτε επιλέξουν να ψηφίσουν είτε όχι— ότι η Δημοκρατία είναι μια γιορτή που αξίζει.

DJS βρίσκονται αυτές τις μέρες σε διάφορες πόλεις σε 24 πολιτείες, από το Τέξας το Μιζούρι, το Νέο Μεξικό και την Αριζόνα, έως την Καλιφόρνια, το Κολοράντο κλπ.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα των DJs at the Polls, η καμπάνια καλεί τους πολίτες να αναλάβουν τον ρόλο του εθελοντή και να γίνουν και αυτοί DJ, χωρίς να χρειάζεται να έχουν ειδικές γνώσεις.

Θετική ενέργεια

Όσοι πέρασαν από αυτόν τον ρόλο έχουν να πουν θετικά λόγια για το εγχείρημα:

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«Ο κόσμος με ευχαριστούσε που ήμουν εκεί και είχαμε πολύ καλή ενέργεια. Μοίρασα πάρα πολλές επαγγελματικές κάρτες!!»

«Η ενέργεια των ανθρώπων που ερχόντουσαν να ψηφίσουν ήταν καταπληκτική, και λάτρεψα το ότι μπόρεσα να προσθέσω μια θετική και όμορφη νότα στη μέρα.»

«Περάσαμε φανταστικά! Η γειτονιά ενθουσιάστηκε με την παρουσία του DJ at the Polls και εκτίμησε ιδιαίτερα την παρουσία μου εκεί. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι στο εκλογικό κέντρο ήθελαν να μπω στο εσωτερικό του κτιρίου για να ακούνε κι εκείνοι τη μουσική.», έγραψαν ορισμένοι DJs.

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Το Ντάλας είναι μία πολιτεία που επίσης έχουν περάσει οι DJs, αλλά δεν είναι το μόνο «αλλόκοτο» που αντίκρισαν οι ψηφοφόροι.

Σε φωτογραφία του Reuters, ένα ρομπότ έχει μία πινακίδα που στηρίζεται στο κεφάλι του και γράφει: «TALARICO CHANGES HIS MIND MORE THAN I CHANGE MY BATTERIES» («Ο Ταλαρίκο αλλάζει γνώμη συχνότερα απ’ ό,τι εγώ μπαταρίες».

Με πληροφορίες από NBC, djsatthepolls.org

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