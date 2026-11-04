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Οι πλατφόρμες αυτές προβλέπουν υψηλές πιθανότητες επικράτησης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, παρακολουθώντας στενά τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις σε πολιτείες όπως το Τέξας.

Παρά την αυξημένη προβολή τους, οι αγορές προβλέψεων αντιμετωπίζουν κριτική για πιθανή χειραγώγηση και αστοχίες στο παρελθόν, καθώς δεν διασφαλίζουν την απόλυτη ακρίβεια στις εκλογικές εκτιμήσεις.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία λειτουργούν ως δείκτες τάσεων και δεν πρέπει να συγχέονται με τη βεβαιότητα, δεδομένου ότι οι οριακές αναμετρήσεις παραμένουν δύσκολες στην πρόβλεψη.

Οι υπεύθυνοι των πλατφορμών δηλώνουν ότι έχουν ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου, υποστηρίζοντας πως οι αγορές προσφέρουν έναν αντικειμενικό τρόπο εκτίμησης των πολιτικών εξελίξεων χωρίς να διεκδικούν το αλάθητο.

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Κρίσιμες είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ για τις αγορές προβλέψεων, όπως το Kalshi και το Polymarket, των οποίων η αξιοπιστία θα δοκιμαστεί εάν πέσουν μέσα ή έξω στις εκτιμήσεις τους για το ποιο κόμμα, οι Δημοκρατικοί ή οι Ρεπουμπλικάνοι θα αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες απέκτησαν παγκόσμια προβολή το 2024, όταν διαφοροποιήθηκαν από τις παραδοσιακές δημοσκοπήσεις προβλέποντας εγκαίρως τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Έκτοτε, παρακολουθούνται στενά από διεθνή μέσα ενημέρωσης και επενδυτές. Για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, έχουν ποντάρει περισσότερα από 1,48 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Τι «βλέπουν» οι αγορές για τις εκλογές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων BetInt, οι πιθανότητες διαμορφώθηκαν ως εξής, οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνουν 94% πιθανότητα επικράτησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ οι Δημοκρατικοί διατηρούν 74% πιθανότητα επικράτησης στη Γερουσία.

Οι κρίσιμες πολιτείες

Στις πιο δημοφιλείς μάχες, δόθηκαν σχεδόν 67 εκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα στο Τέξας μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, με τις αγορές να δίνουν 74% πιθανότητα νίκης στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο έναντι του Ρεπουμπλικανού Γενικού Εισαγγελέα Κεν Πάξτον. Αντίστοιχα στο Μίσιγκαν, σε μια μάχη με πονταρίσματα άνω των 26 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ συγκέντρωνε 76% πιθανότητα επικράτησης έναντι του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς.

Παρά τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας που διαφημίζουν, οι πλατφόρμες αυτές δεν είναι αλάνθαστες, καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί αστοχίες στις προκριματικές των ΗΠΑ αλλά και στις πρόσφατες εκλογές της Βραζιλίας, όπου έδιναν μόλις 20% πιθανότητα νίκης στον Λούλα ντα Σίλβα έναντι του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Παράλληλα, αυξάνονται οι πιέσεις για την πρόληψη χειραγώγησης, καθώς έρευνα της οργάνωσης Anti-Corruption Data Collective (ACDC) έδειξε ότι οι αγορές μπορούν να επηρεαστούν ακόμα και με σχετικά μικρά πονταρίσματα, ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου υποψήφιοι πόνταραν στις δικές τους εκλογικές αναμετρήσεις.

Το Kalshi και το Polymarket δηλώνουν ότι έχουν αυστηροποιήσει τους μηχανισμούς ελέγχου. Όπως σημειώνει ο Σον Πάτρικ Μαλόνεϊ, διευθύνων σύμβουλος του Coalition for Prediction Markets, οι αγορές αυτές δεν διεκδικούν το αλάθητο, αλλά προσπαθούν να προσφέρουν έναν αντικειμενικό τρόπο εκτίμησης των εξελίξεων.

Αν και ακαδημαϊκές μελέτες δείχνουν ότι οι αγορές προβλέψεων είναι γενικά καλά σταθμισμένες σε μεγάλη κλίμακα, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Vanderbilt, Τζόσουα Κλίντον, τονίζει ότι επειδή οι περισσότερες εκλογικές μάχες δεν είναι αμφίρροπες, η συνολική καλή εικόνα δεν εγγυάται ότι θα προβλεφθούν σωστά οι οριακές αναμετρήσεις.

Όπως συνοψίζει ο Κάρλος Χάρντενμπεργκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην MCP Emerging Markets, το δίδαγμα για τους επενδυτές είναι ότι οι αγορές προβλέψεων αποτελούν έναν χρήσιμο δείκτη τάσεων, ο οποίος όμως δεν πρέπει να συγχέεται με τη βεβαιότητα, γιατί λάθη μπορούν να γίνουν.