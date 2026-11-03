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Τα πρώτα αποτελέσματα από τις πολιτείες με δεδομένη υπεροχή κομμάτων αναμένονται μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να παρέχουν σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι αναμετρήσεις σε πολιτείες όπως το Οχάιο, το Μέιν και η Αλάσκα θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση της εκλογικής βραδιάς και τις προθέσεις των ψηφοφόρων.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες για την επεξεργασία και την καταμέτρηση των ψήφων, ενώ σε πολλές περιοχές προβλέπεται μετεκλογικός έλεγχος των αποτελεσμάτων.

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Οι κάλπες σε όλες τις ΗΠΑ έχουν ανοίξει για τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από τις τελευταίες που ξεκίνησαν την ψηφοφορία ήταν η Αλάσκα, μία από τις πολιτείες-κλειδιά, καθώς ο ρόλος της είναι καθοριστικός για το ποιος θα κερδίσει τον έλεγχο της Γερουσίας.

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Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να καταφθάνουν μετά τις 18:00 (ανατολική ώρα ΗΠΑ) (02:00 ώρα Ελλάδας) Δεν θα δώσουν, ωστόσο, σαφή εικόνα για το συνολικό αποτέλεσμα, καθώς αυτές οι αναμετρήσεις είναι σε πολιτείες που τα αποτελέσματα «σίγουρα» υπέρ των Ρεπουμπλικάνων (Κεντάκι και Ιντιάνα) ή υπέρ των Δημοκρατικών (Βερμόντ).

Υπάρχουν αρκετές αμφίρροπες αναμετρήσεις για τη Γερουσία, όπως στο Οχάιο, όπου οι κάλπες κλείνουν στις 19:30 τοπική ώρα (03:30 ώρα Ελλάδας), και στο Μέιν, όπου κλείνουν στις 20:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας).

Αυτές οι αναμετρήσεις ενδέχεται να προσφέρουν τις πρώτες ενδείξεις για τις προθέσεις των ψηφοφόρων.

Στις 01:00 ώρα Ελλάδας θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης μεταξύ των ψηφοφόρων, τα οποία θα δώσουν μια εικόνα για τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο το εκλογικό σώμα.

Στις 02:00 κλείνουν οι πρώτες κάλπες στο Κεντάκι και την Ιντιάνα. Έπειτα από αυτές, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στις κρίσιμες πολιτείες όπου διεξάγεται σκληρή μάχη.

Στις 03:30 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες στο Οχάιο, όπου η μάχη μεταξύ του Ρεπουμπλικανού και του Δημοκρατικού υποψηφίου αναμένεται στήθος με στήθος. Τα αποτελέσματα από αυτή την πολιτεία ενδέχεται να δώσουν μια πρώτη εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η βραδιά.

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Στις 04:00 ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην αμφίρροπη αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Μέιν, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος του Κάνσας και του Τέξας.

Στις 05:00 κλείνουν οι κάλπες στην Αϊόβα, καθώς και στο Κάνσας και το Τέξας. Τις επόμενες ώρες, ενδέχεται να αρχίσει να διαμορφώνεται μια εικόνα για το αν τα πράγματα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο για τους Ρεπουμπλικανούς – ή για τους Δημοκρατικούς.

Στις 09:00 ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Αλάσκα, την τελευταία κρίσιμη πολιτεία.

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Κάθε πολιτεία έχει τους δικούς της κανόνες για την καταμέτρηση και την επεξεργασία των ψήφων.

Ορισμένες πολιτείες, όπως η Φλόριντα, επεξεργάζονται τις επιστολικές ψήφους πριν τις εκλογές, ενώ άλλες ξεκινούν την καταμέτρηση μόνο στις 3 Νοεμβρίου.

Τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι επαληθεύουν, επεξεργάζονται και καταμετρούν μεμονωμένες ψήφους.

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Οι περισσότερες πολιτείες απαιτούν έναν μετεκλογικό έλεγχο που περιλαμβάνει μια χειροκίνητη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που ελέγχονται σε σχέση με τα σύνολα των μηχανημάτων, αν και οι κανόνες διαφέρουν σε όλη τη χώρα. Η πλήρης δια χειρός καταμέτρηση γενικά προορίζεται για επανακαταμέτρηση.