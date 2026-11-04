Μια εναέρια λήψη από drone δείχνει μια διαφημιστική πινακίδα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μάντισον Χάιτς - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το βρετανικό δίκτυο Sky News αποδίδει την εκλογική υποχώρηση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στην ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάλυση του δικτύου χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ως ήττα του προέδρου λόγω της έλλειψης πειθαρχίας και της ασυνέπειας που επέδειξε.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή, ο πρόεδρος επέλεξε να οξύνει τους τόνους στα άκρα αντί να ακολουθήσει μια συνεκτική συντηρητική πολιτική.

Πολλοί πρώην υποστηρικτές του προέδρου εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, θεωρώντας ότι οι ανάγκες των πολιτών δεν εισακούστηκαν από την ηγεσία.

Η επικράτηση του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο της μεταστροφής του εκλογικού αποτελέσματος υπέρ του Δημοκρατικού Κόμματος.

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Στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ εντοπίζει την κύρια αιτία της εκλογικής υποχώρησης των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ το Sky News, κάνοντας λόγο για «δύο χρόνια ασυνέπειας» που κόστισαν ακριβά στο κόμμα.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου στην Ουάσινγκτον, Μαρκ Στόουν, η εκλογική αναμέτρηση εξελίχθηκε ουσιαστικά σε δημοψήφισμα για την ηγεσία και την κρίση του Αμερικανού προέδρου. «Πρόκειται για ένα μπλε τσουνάμι. Ωστόσο, είναι εξίσου και μια κόκκινη άγκυρα ή, ίσως, μια πορτοκαλί. Πρόκειται για την ήττα του Τραμπ. Η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Κατά τον ίδιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ «θα μπορούσε να είχε αξιοποιήσει την ιστορική νίκη του μόλις δύο χρόνια νωρίτερα και να ακολουθήσει μια πορεία πειθαρχημένου συντηρητισμού. Θα μπορούσε να είναι ένας Ρεπουμπλικανός με συνεκτικές συντηρητικές δημοσιονομικές πολιτικές. Αντί γι’ αυτό, σε κάθε ζήτημα –από την οικονομία μέχρι τα σύνορα και την εξωτερική πολιτική– επέλεξε να ανεβάζει τους τόνους στα άκρα και να οδηγεί τα πράγματα στα όριά τους».

«Ήταν δύο χρόνια ασυνέπειας, πλήρους έλλειψης πειθαρχίας και απόλυτης απουσίας ενσυναίσθησης απέναντι σε όσα αισθάνονταν οι Αμερικανοί πολίτες. Αυτό κόστισε πολύ ακριβά στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απόψε» προσθέτει ο Μάθιους.

Για περισσότερο από μία δεκαετία, η κομματική υπακοή σε έναν και μόνο άνθρωπο ήταν αταλάντευτη. Τώρα, είναι βέβαιο ότι θα έχουν αρχίσει να το μετανιώνουν.

Ντόναλντ Τραμπ – Πηγή: Reuters

«Εμείς ο λαός δεν ακουγόμαστε»

Ο ανταποκριτής του Sky News θυμάται, μάλιστα, ότι «πριν από δύο μήνες, ένας αγρότης στο Τέξας μου είπε: “Εμείς, ο λαός, δεν ακουγόμαστε”. Είναι μια φράση που έκτοτε εξακολουθεί να ηχεί στα αυτιά μου. Ήταν ένας αγρότης που είχε ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ δύο χρόνια νωρίτερα και κάποτε ήταν πιστός υποστηρικτής του προέδρου. Πολλοί άνθρωποι εκεί μου είχαν πει πόσο θυμωμένοι ήταν με τον άνθρωπο στον οποίο κάποτε είχαν εναποθέσει τόση εμπιστοσύνη».

Κάνοντας λόγο για «πολιτικό σεισμό» όσον αφορά τη νίκη του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο, ο Μάθιους γράφει ότι «ο πρώην εκπαιδευτικός αναμένεται πλέον να μεταβεί στη Γερουσία στην Ουάσιγκτον. Ένας Δημοκρατικός από το Τέξας στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι μια φράση που αποτυπώνει τη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος απόψε»