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Οι Ρεπουμπλικανοί Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρόνις επικράτησαν στις εκλογικές τους περιφέρειες στη Φλόριντα, διατηρώντας ή κατακτώντας έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Γκας Μπιλιράκης επανεξελέγη στην 12η περιφέρεια, συνεχίζοντας τη μακρά κοινοβουλευτική του πορεία και τη δράση του για εθνικά ζητήματα.

Ο Μάικ Χαριδόπουλος εξασφάλισε τη δεύτερη θητεία του στην 8η περιφέρεια, αξιοποιώντας την πρότερη πολιτική εμπειρία του από τη Γερουσία της Φλόριντα.

Ο Τζίμι Πατρόνις κέρδισε την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στην 1η περιφέρεια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εκλογική διαφορά μεταξύ των τριών ομογενών υποψηφίων.

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Η ελληνική ομογένεια διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα στην αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την παρουσία Ελληνοαμερικανών σε θέσεις-κλειδιά του ομοσπονδιακού νομοθετικού σώματος. Από τη Φλόριντα έως τη Νέα Υόρκη και το Νιου Χάμσαϊρ, πολιτικοί με ελληνικές ρίζες εξασφάλισαν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, διατηρώντας ή κατακτώντας έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.

Πρόκειται για πρόσωπα με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και κομματικές ταυτότητες, τα οποία, ωστόσο, συνδέονται με την ελληνική καταγωγή τους και με παρεμβάσεις που αφορούν τα εθνικά ζητήματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην ίδια εκλογική αναμέτρηση καταγράφονται επιτυχίες τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών ομογενών.

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Φλόριντα: Τρεις Ελληνοαμερικανοί Ρεπουμπλικανοί εξασφαλίζουν νέες θητείες

Τριπλή επιτυχία για την ελληνική ομογένεια καταγράφηκε στη Φλόριντα, καθώς οι τρεις Ελληνοαμερικανοί Ρεπουμπλικανοί που διεκδίκησαν την επανεκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους. Πρόκειται για τους Γκας Μπιλιράκη, Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρόνις, οι οποίοι επικράτησαν στις εκλογικές περιφέρειές τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αποτελέσματος του Associated Press.

Γκας Μπιλιράκης: Με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή και σταθερούς δεσμούς με την Ελλάδα

12η εκλογική περιφέρεια Φλόριντα

Another WIN for Florida Republicans!



Congratulations to @RepGusBilirakis on your reelection. Thankful for your dedication to keeping Florida the freest state in the nation! 🇺🇸 pic.twitter.com/b4sUGYWzue — Florida GOP (@FloridaGOP) November 4, 2026

Ο Γκας Μπιλιράκης εξασφάλισε ακόμη μία θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας στην 12η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα, συγκέντρωσε 145.109 ψήφους, ποσοστό 52,8%, έναντι 126.241 ψήφων και 45,9% της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κίμπερλι Όβερμαν. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Μπράντεν Σκρίβενερ έλαβε 1,3%.

Γιος του πρώην μέλους του Κογκρέσου Μάικλ Μπιλιράκη, εξελέγη για πρώτη φορά το 2006, διαδεχόμενος τον πατέρα του. Από τον Ιανουάριο του 2007 υπηρετεί αδιάλειπτα στο αμερικανικό Κογκρέσο, έχοντας διαγράψει μακρά κοινοβουλευτική πορεία.

Ο Μπιλιράκης διατηρεί στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και έχει αναπτύξει σημαντική δράση σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, αποτελώντας μία από τις σταθερές φωνές της ομογένειας στην Ουάσινγκτον.

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Μάικ Χαριδόπουλος: Η δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο Κογκρέσο

8η εκλογική περιφέρεια Φλόριντα

Rep. Mike Haridopolos wins reelection to Florida's 8th Congressional District | LINK IN BIO pic.twitter.com/I130Ifii1y — WESH 2 News (@WESH) November 4, 2026

Τη δεύτερη συνεχόμενη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξασφάλισε ο Μάικ Χαριδόπουλος, επικρατώντας της Δημοκρατικής υποψήφιας Τζένιφερ Τζένκινς.

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Με καταμετρημένο το 94% των ψήφων, ο Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικανός συγκέντρωνε 158.433 ψήφους, ποσοστό 53,2%, έναντι 139.328 ψήφων και 46,8% της αντιπάλου του.

Ο Χαριδόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2024, διαδεχόμενος τον Ρεπουμπλικανό Μπιλ Πόσεϊ. Πριν από την εκλογή του στο ομοσπονδιακό νομοθετικό σώμα, είχε διαγράψει μακρά πολιτική πορεία στη Φλόριντα, υπηρετώντας τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων της πολιτείας όσο και στη Γερουσία της.

Μάλιστα, διετέλεσε πρόεδρος της Γερουσίας της Φλόριντα από το 2010 έως το 2012, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην πολιτική και νομοθετική ζωή της πολιτείας.

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Τζίμι Πατρόνις: Η μεγαλύτερη εκλογική διαφορά στη Φλόριντα

1η εκλογική περιφέρεια Φλόριντα

“We are seeing Democrats across the country openly embrace socialism, government control, and an agenda built around attacking President Trump. Florida knows firsthand what socialism does to families, freedom, and opportunity. It’s a job-killer, a freedom-killer, and a… pic.twitter.com/pC89snRhJu — Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) November 4, 2026

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επικράτηση του Τζίμι Πατρόνις, ο οποίος εξασφάλισε την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των τριών Ελληνοαμερικανών υποψηφίων της Φλόριντα.

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Με καταμετρημένο το 82% των ψήφων, είχε συγκεντρώσει 145.676 ψήφους, ποσοστό 60,4%, έναντι 91.014 ψήφων και 37,8% της Δημοκρατικής υποψήφιας Γκέι Βαλιμόντ. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Τάιλερ Λ. Ντέιβις έλαβε 1,8%.

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Ο Πατρόνις εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2025, σε αναπληρωματική εκλογή που πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη της έδρας του Ματ Γκετζ.

Πριν από την είσοδό του στο Κογκρέσο, είχε διατελέσει οικονομικός διευθυντής της Φλόριντα από το 2017 έως το 2025, ενώ είχε επίσης υπηρετήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων της πολιτείας. Η εκλογική του επικράτηση εξασφαλίζει πλέον την παραμονή του στο ομοσπονδιακό νομοθετικό σώμα για μία πλήρη θητεία.

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Η Κρητικιά ομογενής που διατηρεί τη μοναδική ρεπουμπλικανική έδρα στη Νέα Υόρκη

Ξεχωριστή θέση στην ελληνική παρουσία στο αμερικανικό Κογκρέσο έχει η Νικόλ Μαλλιωτάκη, η Ελληνοαμερικανίδα Ρεπουμπλικανή βουλευτής με καταγωγή από την Κρήτη, η οποία εξασφάλισε νέα θητεία εκπροσωπώντας την 11η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

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Η 45χρονη πολιτικός επικράτησε του Δημοκρατικού αντιπάλου της, Μάικ ΝτεΣίλις, διατηρώντας την έδρα που περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν.

Με την επανεκλογή της, παραμένει η μοναδική Ρεπουμπλικανή που εκπροσωπεί την πόλη της Νέας Υόρκης στο Κογκρέσο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική σημασία στην επικράτησή της.

Η Μαλλιωτάκη έχει αναπτύξει επανειλημμένα πρωτοβουλίες για την προώθηση ελληνικών και κυπριακών θέσεων στην Ουάσινγκτον. Παρά τη στενή πολιτική σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει διατηρήσει σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα, έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την πώληση προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Άγκυρα, αναδεικνύοντας ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η οικογενειακή της καταγωγή από την Κρήτη αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας ταυτότητάς της, ενώ η κοινοβουλευτική της παρουσία προσφέρει στην ελληνική ομογένεια μία ακόμη εκπροσώπηση σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτικό περιβάλλον.

Κρις Πάππας: Από το Λιβάδι Ελασσόνας στη Γερουσία των ΗΠΑ

Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ομογένεια έχει και η εκλογική επικράτηση του Δημοκρατικού Κρις Πάππας στο Νιου Χάμσαϊρ, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου στην αναμέτρηση για τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ο Πάππας, με οικογενειακές ρίζες στο Λιβάδι Ελασσόνας, αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις Ελληνοαμερικανών που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν σημαντική παρουσία στην αμερικανική πολιτική ζωή.

Η εκλογική του επικράτηση απέναντι στον Σουνούνου χαρακτηρίστηκε ιστορική από τους New York Times, ενώ η πολιτική του διαδρομή έχει συνδεθεί με ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των Αμερικανών πολιτών.

Ο Chris Pappas, τέταρτης γενιάς Ελληνοαμερικανός με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. pic.twitter.com/RwlTMpHM6c — H XENARløS🐦 (@hx3n4r10s) November 4, 2026

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία έδωσε έμφαση στην ακρίβεια και στην επέκταση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την εκλογή του, εξέφρασε την τιμή που αισθάνεται για την εμπιστοσύνη των πολιτών, τονίζοντας ότι θα εργαστεί για να «πολεμήσει για αυτούς στη Γερουσία των ΗΠΑ». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πολιτικό του αντίπαλο, Τζον Σουνούνου, ο οποίος τον συνεχάρη για τη νίκη του.

Η προσωπική και οικογενειακή του διαδρομή συνδέεται με την ελληνική καταγωγή, ενώ η πολιτική του παρουσία έχει συνοδευτεί από παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ελληνοαμερικανίδες υποψήφιες που διεκδικούν νέα θητεία

Ντίνα Τάιτους (Dina Titus) – Νεβάδα

Δημοκρατική βουλευτής, εκπροσωπεί την 1η εκλογική περιφέρεια της Νεβάδα, στην περιοχή του Λας Βέγκας. Έχει ελληνικές ρίζες από την πλευρά του παππού της, Άρθουρ Κωνσταντίνου Κάθονες, ο οποίος μετανάστευσε από τα Τρίκαλα στις ΗΠΑ το 1911. Μάλιστα, κατά την ορκωμοσία της στο Κογκρέσο χρησιμοποίησε την ελληνική Βίβλο του παππού της.

Μάγκι Γκούντλαντερ (Maggie Goodlander) – Νιου Χάμσαϊρ

Δημοκρατική βουλευτής, εκπροσωπεί τη 2η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ. Οι ελληνικές οικογενειακές ρίζες της φτάνουν στην Αβδέλλα Γρεβενών. Είναι πρώην στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης και σύζυγος του Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Από τη Φλόριντα έως τη Γερουσία: Το αποτύπωμα της ελληνικής ομογένειας

Οι εκλογικές επιτυχίες των Ελληνοαμερικανών αναδεικνύουν τη διαχρονική παρουσία της ελληνικής ομογένειας στους θεσμούς των ΗΠΑ. Οι Μπιλιράκης, Χαριδόπουλος και Πατρόνις διατηρούν τις έδρες τους στη Φλόριντα, η Μαλλιωτάκη συνεχίζει την κοινοβουλευτική της πορεία στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Κρις Πάππας καταγράφει την εκλογική επιτυχία που τον οδηγεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, στη Γερουσία.

Πέρα από τις διαφορετικές κομματικές τους ταυτότητες, κοινό σημείο αναφοράς αποτελεί η ελληνική καταγωγή τους και η δυνατότητα να αναδεικνύουν ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Για την Ελλάδα και την Κύπρο, η παρουσία ομογενών σε θέσεις εκπροσώπησης στο Κογκρέσο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς διαμορφώνει διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον και προσφέρει δυνατότητες κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και Ανατολικής Μεσογείου.