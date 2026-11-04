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Η ίδια παραμένει η μοναδική Ρεπουμπλικανή εκπρόσωπος της πόλης στο αμερικανικό Κογκρέσο, συνεχίζοντας τη σταθερή κοινοβουλευτική της πορεία.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Μαλλιωτάκη έχει αναπτύξει έντονη δράση για την προάσπιση των ελληνικών και κυπριακών θέσεων, ασκώντας κριτική στην Τουρκία για την επιθετική της στάση.

Η βουλευτής αντιτίθεται επανειλημμένα στην πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Άγκυρα, επικαλούμενη την ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Μία ακόμη θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξασφάλισε η Ελληνοαμερικανίδα Νικόλ Μαλλιωτάκη, επικρατώντας στην εκλογική αναμέτρηση για την 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η 45χρονη Ρεπουμπλικανή βουλευτής νίκησε τον Δημοκρατικό αντίπαλό της, Μάικ ΝτεΣίλις, διατηρώντας την έδρα που περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν.

Με την επανεκλογή της, η Μαλλιωτάκη παραμένει η μοναδική Ρεπουμπλικανή που εκπροσωπεί την πόλη της Νέας Υόρκης στο αμερικανικό Κογκρέσο. Η επικράτησή της έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ομογένεια, καθώς η ίδια έχει αναπτύξει επανειλημμένα πρωτοβουλίες για την προάσπιση των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στην Ουάσινγκτον.

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Παρά τη στενή πολιτική της σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Μαλλιωτάκη έχει ασκήσει έντονη κριτική στην Τουρκία και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκφράζοντας αντιρρήσεις για την πώληση προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Άγκυρα.

Η εκλογική μάχη στη Νέα Υόρκη και η νέα θητεία

Απέναντι στη Μαλλιωτάκη βρέθηκε ο Δημοκρατικός Μάικ ΝτεΣίλις, πρώην αστυνομικός της Νέας Υόρκης και διασώστης, ο οποίος είχε συμμετάσχει στις επιχειρήσεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, η Ρεπουμπλικανή υποψήφια συγκέντρωνε το 56,1%, με περισσότερες από 100.000 ψήφους, έναντι 43,7% και περίπου 78.000 ψήφων του αντιπάλου της. Το CNN είχε ήδη προβλέψει την επικράτησή της πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Η 11η περιφέρεια έχει ιδιαίτερη πολιτική φυσιογνωμία, καθώς περιλαμβάνει περιοχές όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν ισχυρή εκλογική βάση, παρά την παραδοσιακή κυριαρχία των Δημοκρατικών στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Η Μαλλιωτάκη είχε καταφέρει να διατηρήσει την έδρα της και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, συγκεντρώνοντας περίπου 64% το 2024 και 62% το 2022.

Στην προεκλογική της εκστρατεία το 2026 έδωσε έμφαση στο κόστος ζωής, τη φορολογία, τη μεταναστευτική πολιτική και τη δημόσια ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο ΝτεΣίλις επιχείρησε να αναδείξει τις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες της στενής σχέσης της με τον Τραμπ.

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Κόρη Κρητικού μετανάστη και Κουβανής που εγκατέλειψε το καθεστώς Κάστρο

Η προσωπική ιστορία της Νικόλ Μαλλιωτάκη συνδέεται με δύο διαφορετικές μεταναστευτικές διαδρομές. Γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1980 στο Μανχάταν και μεγάλωσε στο Στάτεν Άιλαντ, σε μια οικογένεια με ελληνικές και κουβανικές ρίζες.

Ο πατέρας της, Γιώργος Μαλλιωτάκης, κατάγεται από την Κρήτη, ενώ η μητέρα της, Βέρα, εγκατέλειψε την Κούβα του Φιντέλ Κάστρο.

Η ίδια έχει αναφερθεί πολλές φορές στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά της κατά την εγκατάστασή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχει διηγηθεί, ο πατέρας της έφτασε στην Αμερική έχοντας μόλις 50 δολάρια στην τσέπη, χωρίς να γνωρίζει αγγλικά και χωρίς να διαθέτει συγγενείς ή φίλους που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν.

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Με σκληρή δουλειά κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του μικρή επιχείρηση και να αποκτήσει σπίτι, μια διαδρομή που η κόρη του περιγράφει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου.

Η οικογενειακή της ιστορία επηρέασε σημαντικά τις πολιτικές της απόψεις, ιδιαίτερα την αντίθεσή της στον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό. Μεγάλωσε ως Ορθόδοξη Χριστιανή, διατηρεί στενούς δεσμούς με την ελληνική και την κουβανική κοινότητα της Νέας Υόρκης και μιλά αγγλικά, ισπανικά και ελληνικά.

Σπούδασε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Σίτον Χολ, από όπου αποφοίτησε το 2001, ενώ το 2010 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Wagner College.

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Από την Πολιτειακή Συνέλευση στη διεκδίκηση της δημαρχίας της Νέας Υόρκης

Η πολιτική της διαδρομή ξεκίνησε μέσα από θέσεις συμβούλου και στελέχους επικοινωνίας. Εργάστηκε αρχικά στο γραφείο του πολιτειακού γερουσιαστή Τζον Μάρτσι και στη συνέχεια στην ομάδα του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Τζορτζ Πατάκι. Αργότερα απασχολήθηκε στον ενεργειακό τομέα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα δημοσίων σχέσεων στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Consolidated Edison.

Το 2010 εξελέγη για πρώτη φορά στην Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης, όπου παρέμεινε για πέντε διαδοχικές θητείες, έως το 2020. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της επικεντρώθηκε στη φορολογία, τις μεταφορές, τη δημόσια διοίκηση και τη διαφάνεια.

Άσκησε επίσης κριτική σε υποθέσεις διαφθοράς που συγκλόνισαν την Πολιτειακή Συνέλευση, ενώ ασχολήθηκε με την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο τυφώνας Σάντι το 2012, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές του Στάτεν Άιλαντ.

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Το 2017 διεκδίκησε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης με το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, αντιμετωπίζοντας τον τότε δήμαρχο Μπιλ ντε Μπλάζιο. Ηττήθηκε με περίπου 28% έναντι 66%, ωστόσο στο Στάτεν Άιλαντ συγκέντρωσε περίπου το 70% των ψήφων. Η υποψηφιότητά της ενίσχυσε σημαντικά την αναγνωρισιμότητά της και την καθιέρωσε ως ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στην πόλη.

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Today’s the day to save our state! As Frank Sinatra said: It’s up to you, New York! https://t.co/xkf2mKTiDO — Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) November 3, 2026

Η είσοδος στο Κογκρέσο και οι πολιτικές της προτεραιότητες

Το 2020 πέτυχε μια σημαντική εκλογική νίκη, επικρατώντας του εν ενεργεία Δημοκρατικού βουλευτή Μαξ Ρόουζ στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Συγκέντρωσε το 53,2% των ψήφων έναντι 46,8% του αντιπάλου της και ανέλαβε καθήκοντα στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιανουάριο του 2021.

Στο Κογκρέσο ανέλαβε θέση αναπληρώτριας κοινοβουλευτικής συντονίστριας της Ρεπουμπλικανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας και συμμετείχε στην Επιτροπή Τρόπων και Μέσων, με αντικείμενο τη φορολογία και σημαντικές πτυχές της οικονομικής πολιτικής.

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Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της βρέθηκαν οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση της αστυνομίας, η ασφάλεια των συνόρων και η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Το 2025 υποστήριξε το μεγάλο φορολογικό πακέτο των Ρεπουμπλικανών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση του ορίου έκπτωσης των πολιτειακών και τοπικών φόρων, γνωστού ως SALT. Παράλληλα, προώθησε φορολογικές ελαφρύνσεις για ηλικιωμένους, εργαζομένους που λαμβάνουν φιλοδωρήματα ή αμοιβές υπερωριών και οικογένειες με παιδιά.

Σημαντικό μέρος της κοινοβουλευτικής της δραστηριότητας αφορά και τις υποδομές. Έχει συμβάλει στην εξασφάλιση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για έργα μεταφορών, την αναβάθμιση γεφυρών και την προστασία των παράκτιων περιοχών του Στάτεν Άιλαντ από πλημμύρες.

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ μόνο στα χαρτιά»

Ιδιαίτερη θέση στην πολιτική της δραστηριότητα κατέχουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Μαλλιωτάκη έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της στην πώληση προηγμένων αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία, παρά τη στενή σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή», στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ στα χαρτιά, όμως υπό τον Ερντογάν συχνά ενεργεί ως αντίπαλος άλλων μελών του ΝΑΤΟ και χωρών της περιοχής», είχε δηλώσει.

Αναφέρθηκε στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία και το Ιράν, στη στάση της απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και στις καταγγελίες για τη φιλοξενία ηγετικών στελεχών της Χαμάς. Παράλληλα, καταδίκασε την κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου και τις υπερπτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά.

Κατά την ίδια, η συμπεριφορά της Άγκυρας δεν δικαιολογεί την πρόσβασή της στα πλέον προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του Κογκρέσου.

Οι παρεμβάσεις στο Κογκρέσο για τα F-16 και τα F-35

Η αντίθεση της Μαλλιωτάκη στην πώληση αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία δεν αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2021 είχε πρωτοστατήσει σε διακομματική επιστολή προς την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, ζητώντας να απορριφθεί το αίτημα της Άγκυρας για την αγορά 40 νέων F-16 και 80 συλλογών εκσυγχρονισμού.

Οι βουλευτές είχαν επικαλεστεί την απόκτηση των ρωσικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία και την απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα των F-35.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συμμετείχε μαζί με τους Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκη και Ντίνα Τάιτους σε νέα διακομματική παρέμβαση προς την κυβέρνηση Τραμπ, ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι τέσσερις βουλευτές προειδοποίησαν ότι μια ενδεχόμενη πώληση F-35 στην Τουρκία, χωρίς προηγούμενη συμμόρφωσή της με την αμερικανική νομοθεσία, θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο.

Τον Ιούνιο του 2026 συνυπέγραψε νέα παρέμβαση, μαζί με τους Ρεπουμπλικανούς Γκας Μπιλιράκη, Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην προγραμματιζόμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F110 στην Τουρκία.

Οι τέσσερις Ελληνοαμερικανοί νομοθέτες επικαλέστηκαν τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την κατοχή στην Κύπρο και τη στάση της Άγκυρας απέναντι στο Ισραήλ.

Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι δεσμοί με την Ελλάδα

Οι σχέσεις της Μαλλιωτάκη με την Ελλάδα αποτυπώνονται και στις επαφές της με την ελληνική πολιτική ηγεσία. Στις 10 Ιουλίου 2024 συναντήθηκε στην Ουάσινγκτον με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές Κρις Πάπας, Ντίνα Τάιτους, Γκας Μπιλιράκης και Τζον Σαρμπάνης.

Η ίδια είχε χαρακτηρίσει τη συζήτηση παραγωγική, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εκείνη την περίοδο.

Washington, DC -Congresswoman Nicole Malliotakis (NY-11) joined on Tuesday members of the Congressional Hellenic Caucus and House Committee on Foreign Affairs in attending meetings with Prime Ministerof the Hellenic Republic, Kyriakos Mitsotakis, https://t.co/hp5lIMRnty https://t.co/ua8AUDsMEP — Greek News USA (@GreekNewsUSA) May 18, 2022

Με καταγωγή από την Κρήτη, στενούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια και σταθερή παρουσία στις συζητήσεις για την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Τουρκία, η Νικόλ Μαλλιωτάκη αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές παρουσίες στο Κογκρέσο. Η επανεκλογή της διασφαλίζει τη συνέχιση αυτής της κοινοβουλευτικής παρουσίας στην Ουάσινγκτον.