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Ο Μπιλ Γκέιτς αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τις διασυνδέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με ισχυρές προσωπικότητες από την πολιτική, τον επιχειρηματικό κόσμο και ευρύτερα τον δημόσιο βίο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κατάθεση του συνιδρυτή της Microsoft θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης και έρχεται στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων εγγράφων από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα οποία αναζωπύρωσαν ερωτήματα σχετικά με τις επαφές του δισεκατομμυριούχου φιλάνθρωπου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, εκλιπόντα χρηματιστή.

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«Ήταν λάθος να συνδεθώ μαζί του»

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει θετικά την ευκαιρία συνεργασίας με την επιτροπή, επισημαίνοντας πως «ουδέποτε υπήρξε μάρτυρας ή συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν».

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται προσχέδιο ηλεκτρονικού μηνύματος από το 2013, στο οποίο ο Έπσταϊν φέρεται να υπονοεί ότι είχε βοηθήσει τον Γκέιτς στη διαχείριση συνεπειών εξωσυζυγικών σχέσεων. Ο Γκέιτς έχει απορρίψει κατηγορηματικά το περιεχόμενο του email, χαρακτηρίζοντάς το ψευδές και διαψεύδοντας κάθε σχετικό ισχυρισμό.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην Αυστραλία τον Φεβρουάριο, ο Γκέιτς χαρακτήρισε «ανόητη» την επιλογή του να διατηρήσει επαφές με τον Έπσταϊν. «Μετανιώνω για κάθε λεπτό που πέρασα μαζί του. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό», είχε δηλώσει, διευκρινίζοντας ότι οι επαφές τους περιορίζονταν σε δείπνα, ενώ τόνισε ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική ούτε είχε οποιαδήποτε σχέση με γυναίκες που συνδέονταν με το δίκτυό του.

Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2011, δηλαδή τρία χρόνια μετά την ομολογία ενοχής του Έπσταϊν στη Φλόριντα για υπόθεση προώθησης ανήλικης στην πορνεία. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η τότε σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, είχε ήδη από το 2013 εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Παρ’ όλα αυτά, ο Γκέιτς φέρεται να συνέχισε τις επαφές μαζί του για τουλάχιστον ακόμη έναν χρόνο.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, η οποία χώρισε από τον συνιδρυτή της Microsoft το 2021, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τα ερωτήματα γύρω από τη συγκεκριμένη σχέση πρέπει να απαντηθούν από τον ίδιο τον πρώην σύζυγό της και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η ευρύτερη έρευνα για το δίκτυο Έπσταϊν

Η Επιτροπή Εποπτείας εξετάζει τόσο την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν όσο και της συνεργάτιδάς του, Γκισλέιν Μάξγουελ, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές αρχές χειρίστηκαν την υπόθεση και ποια στοιχεία έχουν δημοσιοποιηθεί. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν και άλλες γνωστές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων το πρώην προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον, καθώς και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

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Οι Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα εστιάσουν στο τι γνώριζε ο Γκέιτς σχετικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν και ποια ήταν η πραγματική φύση της σχέσης τους.

Η κατάθεση του Γκέιτς δεν θα βιντεοσκοπηθεί, σε αντίθεση με άλλες καταθέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί από την επιτροπή. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο συνιδρυτής της Microsoft έχει ήδη εξασφαλίσει νομική υποστήριξη και προετοιμάζεται εντατικά για την εμφάνισή του ενώπιον των νομοθετών.

Με πληροφορίες από ABC News

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