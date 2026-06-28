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Στην προσπάθεια να αποτραπεί οποιαδήποτε κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προχωρούν μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, έπειτα από πρωτοβουλία της Δημοκρατικής βουλευτού Ντίνα Τάιτους, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συλλογής υπογραφών για σχετική επιστολή, η οποία απευθύνεται στον επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Στιβ Σκαλίζ, καθώς και στον επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας, Χακίμ Τζέφρις. Οι συντάκτες της επιστολής υπογραμμίζουν ότι οι κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν στην Τουρκία το 2020 εξακολουθούν να παραμένουν ενεργές, καθώς η Άγκυρα συνεχίζει να διατηρεί σε επιχειρησιακή κατοχή το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400.

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Netanyahu, speaking at a cabinet meeting, says Israel takes Erdogan’s statements seriously amid U.S. interest in selling Turkey fighter-jet engines and F-35s.



“Almost not a day goes by without Erdogan calling for the destruction of the State of Israel,” Netanyahu said. “If we… — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 28, 2026

Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν επιτρέπει την παράδοση ή μεταφορά αεροσκαφών F-35 προς την Τουρκία όσο εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην επιβολή των συγκεκριμένων κυρώσεων. Παράλληλα, εκφράζεται η άποψη ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά θα μπορούσε να εκπέμψει λανθασμένα μηνύματα προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, το Hellenic American Leadership Council (HALC) έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικτυακή καμπάνια ενημέρωσης και άσκησης πίεσης προς τα μέλη του Κογκρέσου, καλώντας τους πολίτες να έρθουν σε επαφή με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους και να υποστηρίξουν το κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας που προωθεί η Ντίνα Τάιτους. Σύμφωνα με τη θέση του HALC, το Κογκρέσο εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει πιθανές εξοπλιστικές συμφωνίες με την Τουρκία.