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Ο Δημοκρατικός Κρις Πάππας επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία των ΗΠΑ, στην πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ, με τις New York Times να κάνουν λόγο για ιστορική νίκη.

Έγραψε ιστορία ως ο πρώτος ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέχθηκε στο αμερικανικό κοινοβούλιο. Επικέντρωσε την προεκλογική του εκστρατεία στην ακρίβεια και στην επέκταση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

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Οι πρώτες δηλώσεις του Κρις Πάππας

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εκλογή του στη Γερουσία, ο Κρις Πάππας τόνισε ότι αισθάνεται τιμή που οι πολίτες τον εμπιστεύτηκαν για να «πολεμήσει για αυτούς στη Γερουσία των ΗΠΑ».

Μάλιστα, επεσήμανε ότι έλαβε τηλεφώνημα από τον πολιτικό του αντίπαλο, Τζον Σουνούνου, ο οποίος τον συνεχάρη για τη νίκη.

«Εύχομαι τα ίδια για τον ίδιο και την οικογένειά του. Και πιστεύω ότι όλοι οφείλουμε στον Τζον Σουνούκου ένα μεγάλο χρέος ευγνωμοσύνης για τη δημόσια προσφορά του προς τον λαό του Νιου Χάμσαϊρ. Είτε είστε Ρεπουμπλικανός, είτε ανεξάρτητος, είτε Δημοκρατικός, η αποψινή νίκη είναι δική σας, γιατί πρόκειται για μια νίκη απέναντι στο διαλυμένο καθεστώς που μας βλάπτει όλους το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν μια απίστευτη προεκλογική εκστρατεία, αλλά δεν είναι η βραδιά μας», είπε ο Σουνούνου, ο οποίος παραδέχτηκε την ήττα του και ευχαρίστησε την ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Πάππας θα διαδεχθεί τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία αποφάσισε να μην είναι εκ νέου υποψήφια. Η Σαχίν είχε επικρατήσει του Τζον Σανούνου στις εκλογές του 2008.

Φωτογραφίες από Reuters

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