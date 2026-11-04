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Η πιθανή επικράτηση του Ταλαρίκο θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή συσχετισμών, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν απόλυτα το Τέξας εδώ και τριάντα δύο συνεχή έτη.

Ο πρώην εκπαιδευτικός Ταλαρίκο επικεντρώνει την προεκλογική του εκστρατεία στην καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς και της επιρροής των μεγάλων δωρητών στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Οι δύο υποψήφιοι έχουν συγκεντρώσει μεγάλα χρηματικά ποσά για την ενίσχυση των εκστρατειών τους, με τον Πάξτον να δέχεται σημαντική υποστήριξη μέσω του Έλον Μασκ.

Ο Ταλαρίκο δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα ζητήματα, εφόσον εκλεγεί γερουσιαστής, με στόχο την υλοποίηση βασικών πολιτικών επιδιώξεων.

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Το Τέξας, ένα παραδοσιακό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών απειλείται από τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο. Ο 37χρονος πρώην δάσκαλος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον, που έχει την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου στις ενδιάμεσες εκλογές. Μέχρι στιγμής, ο Δημοκρατικός προηγείται στην εκλογική μάχη.

Πρόκειται για μία κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, καθώς Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν απόλυτα το Τέξας εδώ και 32 χρόνια, γιατί από το 1994 και μετά δεν έχουν χάσει σε εκλογική μάχη, άρα μία πιθανή ήττα θα σήμαινε αλλαγή συσχετισμών σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτεία που έχει βαθύ συμβολισμό για το κόμμα.

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"The last time Democrats won a statewide election in Texas was a whopping 32 years ago!" @Benleo reports live from Dallas where one of the first results of the U.S. midterms is expected imminently, as Democrat James Talarico looks to cause an upset against Republican Ken Paxton. https://t.co/1gg8hf5IRL — GB News (@GBNEWS) November 4, 2026

Ποιος είναι ο Τζέιμς Ταλαρίκο

Σύμφωνα με το προφίλ του, ο Τζέιμς Ταλαρίκο είναι Τεξανός όγδοης γενιάς, πρώην εκπαιδευτικός σε δημόσιο γυμνάσιο του Σαν Αντόνιο και σπουδαστής πρεσβυτεριανής θεολογίας, ο οποίος υπηρετεί ως πολιτειακός βουλευτής στο Τέξας.

Το 2018 έκανε την έκπληξη επικρατώντας σε μια παραδοσιακά συντηρητική περιφέρεια που είχε κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κατά τη θητεία του πρωτοστάτησε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη χρηματοδότηση των σχολείων, τη μείωση του κόστους στέγασης, της παιδικής μέριμνας και των φαρμάκων. Ξεχωρίζει ως ο μόνος νομοθέτης στο Τέξας που δεν δέχεται χρηματοδότηση από εταιρικά PACs.

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, ο Ταλαρίκο διεκδικεί μια έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ, με κεντρικό άξονα της καμπάνιας του την καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς και της επιρροής των δισεκατομμυριούχων δωρητών στην Ουάσινγκτον.

Στην πολιτική του ιστοσελίδα γράφει: «Όσο δισεκατομμυριούχοι μεγαλοδωρητές αποκτούν τον έλεγχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η χώρα χρειάζεται περισσότερους μαχητές στην Ουάσινγκτον που θα επιστρέψουν την εξουσία στους εργαζόμενους πολίτες.

In the final days of this election, they’re coming at us with everything they’ve got. We have to leave it all on the field. Because as every Texan knows: Clear eyes, full hearts, can’t lose. https://t.co/PRaZqj0pb9 Advertisement November 3, 2026

Αυτό του έδειξε η μητέρα του στο Ανατολικό Όστιν. Αυτό του έδειξαν οι μαθητές του στη δυτική πλευρά του Σαν Αντόνιο. Και αυτό είναι που θα δείξουν οι πολίτες του Τέξας σε ολόκληρη τη χώρα το 2026».

Επιπλέον, ο Ταλαρίκο έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τις προοδευτικές θέσεις του και τις αναφορές του στη χριστιανική πίστη. Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε δήλωσή του ότι ο Θεός δεν περιορίζεται στις ανθρώπινες κατηγορίες του φύλου, την οποία οι πολιτικοί αντίπαλοί του χρησιμοποιούν για να αμφισβητήσουν τις θρησκευτικές του αντιλήψεις.

Η χρηματοδότηση Πάξτον και Ταλαρίκο

Μόνοι τους οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δώσει 300 εκατομμύρια δολάρια στο Τέξας για την υποστήριξη του Κεν Πάξτον. Μέχρι τον Οκτώβριο, ο Πάξτον είχε συγκεντρώσει 22,3 εκατομμύρια δολάρια σε άμεσες προεκλογικές εισφορές, σύμφωνα με το Associated Press.

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Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζέιμς Ταλαρίκο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 134 εκατομμύρια δολάρια σε άμεσες δωρεές, εκ των οποίων τα 64 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο, όπως αναφέρει το The Texas Tribune.

Ο Έλον Μασκ έχει δωρίσει συνολικά 158 εκατομμύρια δολάρια στο Senate Leadership Fund —το ίδιο ποσό που η επιτροπή διοχέτευσε στη συνέχεια στο Texas PAC, τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της εκστρατείας του Πάξτον. Παράλληλα, ο Μασκ προσέφερε 10 εκατομμύρια δολάρια στο Lone Star Liberty PAC, το οποίο επίσης υποστηρίζει τον Πάξτον.

Πιθανές επαφές με Τραμπ

Ο ίδιος δεν απορρίπτει συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ σε κρίσιμα θέματα, με σκοπό την υλοποίηση πολιτικών στόχων.

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«Θα ήθελα πολύ, ως ο επόμενος γερουσιαστής των ΗΠΑ από το Τέξας, να συνεργαστώ με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να υλοποιήσουμε ορισμένες από τις υποσχέσεις του πολιτικού του εγχειρήματος», δήλωσε στον παρουσιαστή Στιβ Μπάρτλετ, σε συνέντευξή του στο podcast «The Diary of a CEO»