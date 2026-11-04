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Γράφει ο Διονύσης Τσιριγώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πειραιώς

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν απλώς μια περιοδική ανανέωση της νομοθετικής εξουσίας. Συνιστούν κρίσιμη δοκιμασία της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, και συγχρόνως, πεδίο στο οποίο διασταυρώνονται τρεις βαθύτερες διεργασίες –η αναζήτηση κοινωνικής νομιμοποίησης, η ανθεκτικότητα των συνταγματικών αντιβάρων και η αναπροσαρμογή της αμερικανικής στρατηγικής σε ένα ολοένα ανταγωνιστικότερο διεθνές περιβάλλον. Παρεπόμενα, η σημασία της εκλογικής αναμέτρησης υπερβαίνει την αριθμητική κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών, καθώς το ουσιαστικό διακύβευμα έγκειται στον βαθμό κατά τον οποίο ο νέος συσχετισμός πολιτικών δυνάμεων θα διευρύνει ή θα περιορίσει τα περιθώρια άσκησης της προεδρικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, επηρεάζοντας παράλληλα τη θεσμική συνοχή, τη στρατηγική συνέπεια και τη διεθνή αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Η προεκλογική εικόνα, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, υποδηλώνει αισθητή ενίσχυση των Δημοκρατικών. Τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Real Clear Polling και η πρόσφατη έρευνα του NBC News καταγράφουν σαφές προβάδισμά τους στην πρόθεση ψήφου. Ωστόσο, η εθνική δημοσκοπική τάση δεν μεταφράζεται μηχανικά σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η άνιση γεωγραφική κατανομή των κομματικών προτιμήσεων, η διαφορετική σύνθεση του εκλογικού σώματος ανά περιφέρεια και η μεταβλητή συμμετοχή καθιστούν κάθε πρόβλεψη επισφαλή. Ακριβώς εδώ αναδεικνύεται μια ιδιομορφία του αμερικανικού συστήματος⸱ η λαϊκή δυσαρέσκεια αποκτά πολιτικό αποτέλεσμα μόνο εφόσον διαμεσολαβηθεί επιτυχώς από τους θεσμούς της αντιπροσώπευσης.

Στον πυρήνα αυτής της δυσαρέσκειας βρίσκεται η οικονομική καθημερινότητα. Το κόστος διαβίωσης, οι πιέσεις στα εισοδήματα και η αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές τιμές επηρεάζουν την κρίση των ψηφοφόρων περισσότερο άμεσα από τις γενικές διακηρύξεις περί εθνικής ισχύος. Για μια προεδρία που επένδυσε πολιτικά στην υπόσχεση της οικονομικής αποκατάστασης, η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες και στο βιωμένο αποτέλεσμα συνιστά σοβαρό πρόβλημα νομιμοποίησης. Η εξωτερική πολιτική επιτείνει αυτή τη δυσχέρεια⸱ η αντιπαράθεση με το Ιράν και οι ευρύτερες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά υπενθυμίζουν ότι οι διεθνείς επιλογές δεν παραμένουν έξω από την εγχώρια κοινωνική σύγκρουση.

Η πιθανή μεταβολή των συσχετισμών στο Κογκρέσο θα είχε διαφορετικές συνέπειες για κάθε σώμα. Μια δημοκρατική πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα διεύρυνε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τις ακροάσεις και την εποπτεία των κυβερνητικών αποφάσεων. Η απώλεια της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς θα επηρέαζε επιπλέον την έγκριση ανώτερων αξιωματούχων και ομοσπονδιακών δικαστών. Δεν θα επρόκειτο μόνο για δυσχέρεια νομοθέτησης, αλλά για μεταβολή των πραγματικών όρων άσκησης της προεδρικής εξουσίας.

Η διαιρεμένη διακυβέρνηση ωστόσο δεν οδηγεί αναπόφευκτα σε θεσμική παράλυση. Η αμερικανική συνταγματική αρχιτεκτονική προϋποθέτει ανταγωνισμό και διαπραγμάτευση μεταξύ των εξουσιών. Το πρόβλημα ανακύπτει όταν η κομματική αντιπαράθεση μετατρέπει τον αμοιβαίο έλεγχο σε μόνιμη άρνηση συνεργασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η προεδρία μπορεί να στραφεί εντονότερα σε εκτελεστικά διατάγματα, ενώ το Κογκρέσο να αξιοποιήσει τις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες και τις ερευνητικές επιτροπές. Το προεδρικό βέτο προσθέτει έναν ακόμη μηχανισμό διαπραγματευτικής πίεσης. Κανένα από αυτά τα μέσα, όμως, δεν καταργεί τα συνταγματικά όρια των υπολοίπων.

Η αναμέτρηση έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική ανασύνταξη ενόψει του 2028. Οι Δημοκρατικοί καλούνται να μετατρέψουν την αντιπολιτευτική κινητοποίηση σε συνεκτική πρόταση διακυβέρνησης. Στο εσωτερικό τους συνυπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τον διεθνή ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μετριοπαθής πτέρυγα δίνει έμφαση στη στρατηγική αποτροπή, στην ανασυγκρότηση των συμμαχιών και στην τεχνολογική υπεροχή. Η προοδευτική πλευρά προκρίνει περισσότερο τη διεθνή συνεργασία, τον περιορισμό των στρατιωτικών επεμβάσεων και την αντιμετώπιση των διακρατικών ανισοτήτων. Οι διαφωνίες για την Κίνα, την τεχνητή νοημοσύνη, τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οικονομία δεν είναι δευτερεύουσες. Αφορούν διαφορετικές απαντήσεις στο ερώτημα τι σημαίνει αμερικανική ηγεσία σε μια εποχή σχετικής διάχυσης της ισχύος.

Για τους Ρεπουμπλικανούς, αντιστοίχως, η εκλογική ετυμηγορία θα αποτελέσει κρίσιμο δείκτη της ανθεκτικότητας της πολιτικής επιρροής του Ντόναλντ Τραμπ και της δυνατότητας του κόμματος να διευρύνει την απήχησή του πέραν του παραδοσιακού εκλογικού του πυρήνα. Η έντονη προσωποποίηση της κομματικής ταυτότητας γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο λειτουργεί ως παράγοντας συσπείρωσης, καθιστά όμως ταυτόχρονα δυσχερέστερη την πολιτική αυτονόμηση των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων από την κυβερνητική επίδοση. Υπό αυτό το πρίσμα, ενδεχόμενες μεταβολές στην εκλογική συμπεριφορά των ανεξάρτητων, των νεότερων και των ισπανόφωνων ψηφοφόρων θα πρέπει να αξιολογηθούν με γνώμονα τις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της αναμέτρησης, χωρίς να εκλαμβάνονται εκ προοιμίου ως ενδείξεις μιας παγιωμένης αναδιάταξης των κομματικών συσχετισμών.

Η ιστορική εμπειρία των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών επιβάλλει, άλλωστε, διάκριση ανάμεσα στην εκλογική αποδοκιμασία και στη συγκρότηση νέας πολιτικής εντολής. Η απώλεια εδρών από το κυβερνών κόμμα μπορεί να αντανακλά δυσαρέσκεια για συγκεκριμένες πολιτικές, χωρίς να υποδηλώνει πλήρη αποδοχή του προγράμματος της αντιπολίτευσης. Εξίσου κρίσιμη είναι η διάσταση ανάμεσα στην εκλογική κινητοποίηση και στη θεσμική αντιπροσώπευση. Η συμμετοχή διαφορετικών κοινωνικών ομάδων δύναται να μεταβάλει ουσιωδώς το αποτέλεσμα ακόμη και όταν οι γενικές κομματικές ταυτίσεις παραμένουν σχετικά σταθερές. Γι’ αυτό, η ερμηνεία της κάλπης οφείλει να στηριχθεί όχι μόνο στα ποσοστά, αλλά και στην κοινωνική και γεωγραφική τους σύνθεση και στις διαφοροποιήσεις μεταξύ πολιτειών και περιφερειών.

Εν κατακλείδι, το βαθύτερο διακύβευμα έγκειται στην ικανότητα ενός βαθιά πολωμένου πολιτικού συστήματος να μετουσιώνει τη λαϊκή ετυμηγορία σε ουσιαστική δημοκρατική λογοδοσία, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη θεσμική συνέχεια και την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης. Η δυνατότητα αυτή συνδέεται άρρηκτα με τη διεθνή αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η εσωτερική πολιτική αστάθεια και η ασυνέχεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν την προβλεψιμότητα των αμερικανικών δεσμεύσεων, να ενισχύσουν την αβεβαιότητα των συμμάχων και να δημιουργήσουν περιθώρια στρατηγικής εκμετάλλευσης από ανταγωνιστικές δυνάμεις. Στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστικής, οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026, ανεξαρτήτως της τελικής τους έκβασης, αναδεικνύουν μια θεμελιώδη διάσταση της διεθνούς πολιτικής⸱ η ισχύς μιας μεγάλης δύναμης δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά από την υλική της υπεροχή, αλλά και από την ικανότητα του εσωτερικού πολιτικού της συστήματος να εξασφαλίζει θεσμική συνοχή, στρατηγική συνέπεια και διαχρονική αξιοπιστία.