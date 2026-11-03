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Το κόστος του πολέμου στο Ιράν για το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό έχει ανέλθει στα 2.147 δολάρια για το καθένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Moody’s Analytics.

Προηγούμενες εκτιμήσεις το έβαζαν στα 2.000 δολάρια. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν πώς ο πόλεμος έχει υπονομεύσει μία από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις του προεκλογικά- το ότι θα κατέβαζε το υψηλό κόστος ζωής.

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Η θέση του Τραμπ είναι πως οι υψηλότερες τιμές στα καύσιμα είναι μικρό τίμημα για ένα Ιράν χωρίς πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Moody’s Analytics, ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει το κόστος της ενέργειας κατά 1.227 ανά οικογένεια, ενώ τα υπόλοιπα προκύπτουν από το κόστος δανεισμού ανά νοικοκυριό.