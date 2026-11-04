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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι η σύγκρουση στο Ιράν και το αυξημένο κόστος ζωής συνέβαλαν στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει διαταραχές στις ενεργειακές ροές και σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Το Ιράν δήλωσε διατεθειμένο να ανοίξει τη θαλάσσια οδό υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεχθούν συγκεκριμένα αιτήματα της Τεχεράνης.

Η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αβεβαιότητας λόγω των συνεχιζόμενων απειλών για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

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Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολίασε το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί έστειλαν σαφές μήνυμα κατά του πολέμου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιρανός αξιωματούχος συνέδεσε την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών με τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη στρατιωτική σύγκρουση και το αυξημένο κόστος ζωής.

«Είτε από συνείδηση είτε λόγω του κόστους ζωής, οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ στον ΠΟΛΕΜΟ και υποστηρίζουμε αυτό το μήνυμα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γκαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

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Η δήλωσή του έρχεται στον απόηχο της εκλογικής αναμέτρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την οποία οι Δημοκρατικοί επικράτησαν των Ρεπουμπλικανών, προκαλώντας νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό της Ουάσινγκτον.

Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf says Americans rejected war in the midterm elections and warns the US government of a “nightmare” if it disregards their message.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/E6prjPltpO November 4, 2026 Το μήνυμα του επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών και η αντίδραση του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών προκάλεσε πολιτικούς κραδασμούς στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος.

Η εκλογική εξέλιξη δημιουργεί ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον για τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς απομένουν δύο χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News το βράδυ της Τρίτης, ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν «εν μέρει» υπεύθυνος για τη βαριά ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αξιοποιεί το εκλογικό αποτέλεσμα για να προβάλει τη δική της ερμηνεία σχετικά με τη στάση της αμερικανικής κοινής γνώμης απέναντι στη στρατιωτική σύγκρουση.

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Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων

Την ίδια ώρα, η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία και ιδιαίτερα στην αγορά ενέργειας.

Από την έναρξη των ισραηλινοαμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε ενέργειες κατά πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον διατηρεί αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η σημασία της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού είναι τεράστια για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς πριν από τον πόλεμο μέσω των Στενών του Ορμούζ διακινούνταν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

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Οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων, επιβαρύνοντας και τους Αμερικανούς καταναλωτές, των οποίων η αγοραστική δύναμη επηρεάζεται από το αυξημένο κόστος ενέργειας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι διατεθειμένο να προχωρήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεχθούν συγκεκριμένα αιτήματα της Τεχεράνης.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν διατυπώσει απειλές για επανέναρξη μαζικών επιθέσεων κατά του Ιράν, διατηρώντας την περιοχή σε κατάσταση έντονης αβεβαιότητας.

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