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Ο 46χρονος πολιτικός, ο οποίος υπηρέτησε προηγουμένως τέσσερις θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελεί σημαντικό δίαυλο προώθησης των ελληνικών εθνικών συμφερόντων στην Ουάσινγκτον.

Η εκλογή του καθιστά τον Πάππας τον πρώτο άνδρα που δηλώνει ανοιχτά ομοφυλόφιλος και καταλαμβάνει έδρα στη Γερουσία.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας, ο ίδιος έχει επιδείξει έντονη δραστηριότητα σε θέματα που αφορούν την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο νέος Γερουσιαστής έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στην πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία.

Η παρουσία του θεωρείται κρίσιμη για την Αθήνα και τη Λευκωσία, εν μέσω των εντεινόμενων τουρκικών διεκδικήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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Η ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ αποκτά ξανά ισχυρή εκπροσώπηση στο ανώτατο νομοθετικό σώμα της χώρας, με τον Κρις Πάππας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής εξέλιξης. Η διεκδίκηση της έδρας της Γερουσίας στο Νιου Χαμσάιρ, έπειτα από τέσσερις θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνισμό της Αμερικής, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή Ελληνοαμερικανού στο Κογκρέσο, στο επίπεδο της Γερουσίας, ύστερα από απουσία 14 ετών.

Πέρα από την πολιτική της διάσταση, η εξέλιξη αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό για την ελληνική ομογένεια, η οποία διαχρονικά διατηρεί ενεργό ρόλο στην προώθηση των ελληνικών θέσεων στην Ουάσινγκτον.

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Ο 46χρονος Κρις Πάππας, με ελληνικές ρίζες και ελληνορθόδοξη καταγωγή, έχει επανειλημμένα εκφράσει την υπερηφάνειά του για την ελληνική κληρονομιά του, αλλά και για τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Thank you, New Hampshire. https://t.co/AIIfpYj2IS November 4, 2026

Από την Ολύμπια Σνόου και τον Πολ Σαρμπάνη στον Κρις Πάππας – Η ελληνική παρουσία στη Γερουσία

Η τελευταία φορά που εκπρόσωπος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας βρέθηκε στη Γερουσία ήταν με την Ολύμπια Σνόου, τη Ρεπουμπλικανή πολιτικό από το Μέιν, η οποία υπηρέτησε για τρεις εξαετείς θητείες, από το 1995 έως το 2013. Είχε προηγουμένως διαγράψει και μακρά πορεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας την ίδια Πολιτεία.

Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, μάλιστα, η παρουσία της στη Γερουσία συνέπεσε με εκείνη του Δημοκρατικού Πολ Σαρμπάνη, ο οποίος εκπροσώπησε το Μέριλαντ για 30 χρόνια, από το 1977 έως το 2007.

Οι δύο Ελληνοαμερικανοί πολιτικοί αποτέλεσαν ένα ισχυρό δίδυμο στο αμερικανικό Κογκρέσο, προωθώντας ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος σε κρίσιμες περιόδους για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ανάμεσα στις σημαντικές συγκυρίες εκείνων των ετών ήταν η κρίση των Ιμίων και η πορεία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, ο Κρις Πάππας έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνικά εθνικά θέματα εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

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Chris Pappas makes history as first openly gay male senator after defeating John Sununu in New Hampshire https://t.co/rCNYwq9bCu https://t.co/sn5mTfU1AW — New York Post (@nypost) November 4, 2026

Ο ίδιος έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, συμμετέχει σε εκδηλώσεις της και διατηρεί επαφή με την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στις ΗΠΑ. Γεννημένος στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χαμσάιρ, όπου ζει με τον σύζυγό του, Βαν Μπέντλεϊ, έχει επίσης γράψει τη δική του ιστορία στην αμερικανική πολιτική, καθώς υπήρξε ο πρώτος βουλευτής στην ιστορία της Πολιτείας που δήλωσε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Μάλιστα, η εκλογή του στη Γερουσία τον καθιστά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον πρώτο άνδρα που έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος και καταλαμβάνει έδρα στο συγκεκριμένο σώμα.

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Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, για την Αθήνα και την ελληνοαμερικανική κοινότητα έχει κυρίως η σταθερή παρουσία του στην προώθηση των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Κατά τη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων διετέλεσε συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικών Θεμάτων (Congressional Hellenic Caucus), μαζί με τον Ρεπουμπλικανό Γκας Μπιλιράκη.

Μαζί με τον Μπιλιράκη, αλλά και τις βουλευτίνες Ντίνα Τάιτους από τη Νεβάδα και Νικόλ Μαλλιωτάκη από τη Νέα Υόρκη, προώθησε διακομματική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ.

Κρις Πάππας: Επιστροφή του ελληνισμού στη Γερουσία των ΗΠΑ μετά από 14 χρόνια – Πηγή: Reuters

Η σχετική νομοθετική πρόταση προέβλεπε την πενταετή παράταση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.

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Εξίσου σημαντικές ήταν και οι παρεμβάσεις του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2025 συμμετείχε σε διακομματική επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικών μαχητικών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Τον Μάρτιο του 2026, εξάλλου, καταδίκασε την ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς την απειλή για την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράγοντα αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή.

Η επιστροφή της ελληνικής παρουσίας στη Γερουσία αποκτά, επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία εντείνει τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα και τη Λευκωσία να επιδιώκουν τη διατήρηση ισχυρών διαύλων επικοινωνίας με την αμερικανική πολιτική ηγεσία.

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Για την ελληνική ομογένεια, ο Κρις Πάππας αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό δίαυλο εκπροσώπησης στην Ουάσινγκτον, με την ελληνική καταγωγή του και την πολιτική του διαδρομή να προσδίδουν ξεχωριστό συμβολισμό στην παρουσία του στο αμερικανικό Κογκρέσο.

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Κρις Πάππας: Επιστροφή του ελληνισμού στη Γερουσία των ΗΠΑ μετά από 14 χρόνια – Πηγή: Reuters

Από νεαρός πολιτικός του Νιου Χαμσάιρ σε πρωταγωνιστή της αμερικανικής πολιτικής σκηνής

Η πολιτική διαδρομή του Κρις Πάππας ξεκίνησε πολύ νωρίς, καθώς μόλις στα 22 του χρόνια κατάφερε να εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νιου Χαμσάιρ. Από τότε άρχισε να χτίζει σταθερά την πολιτική του παρουσία, αναλαμβάνοντας διάφορα πολιτειακά και τοπικά αξιώματα και αποκτώντας ισχυρά ερείσματα στην τοπική κοινωνία.

Το 2018 έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, διεκδικώντας και κερδίζοντας την έδρα της 1ης εκλογικής περιφέρειας του Νιου Χαμσάιρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Ακολούθησαν τέσσερις διαδοχικές εκλογικές νίκες, το 2020, το 2022 και το 2024, επιβεβαιώνοντας την πολιτική του απήχηση και την εμπιστοσύνη που του έδειχναν οι ψηφοφόροι της Πολιτείας.

Στις αναμετρήσεις αυτές επικράτησε απέναντι σε διαφορετικούς Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 51,3% έως 54%. Η τελευταία του νίκη, το 2024, ήταν χαρακτηριστική, καθώς έλαβε 218.577 ψήφους, έναντι 185.936 του αντιπάλου του.

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Η ισχυρή εκλογική του βάση αποτυπώθηκε και στην εσωκομματική διαδικασία των Δημοκρατικών στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν επικράτησε με μεγάλη διαφορά της Καρίσμα Μανζούρ, συγκεντρώνοντας το 64,6% των ψήφων έναντι 33,2%.

Η διαδρομή του από την τοπική πολιτική μέχρι το ομοσπονδιακό Κογκρέσο εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η υποψηφιότητά του για τη Γερουσία συγκέντρωσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο στο Νιου Χαμσάιρ όσο και στους κόλπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Κρις Πάππας: Επιστροφή του ελληνισμού στη Γερουσία των ΗΠΑ μετά από 14 χρόνια – Πηγή: Reuters

Από τις ελληνικές ρίζες στο Χάρβαρντ και τη δύσκολη εκλογική μάχη απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς

Με καταγωγή από οικογένεια Ελλήνων μεταναστών, με ρίζες στο Λιβάδι Ελασσόνας, ο Κρις Πάππας μεγάλωσε στο Μάντσεστερ του Νιου Χαμσάιρ, έχοντας στενή σχέση με την οικογενειακή επιχείρηση, το ιστορικό εστιατόριο Puritan Backroom, που λειτουργεί για περισσότερα από 100 χρόνια. Εργάστηκε εκεί από τα μαθητικά του χρόνια, ενώ φοίτησε σε δημόσια σχολεία και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Χάρβαρντ.

Η επαγγελματική του διαδρομή και η ελληνική οικογενειακή του παράδοση αποτελούν βασικά στοιχεία της δημόσιας εικόνας του, καθώς ο ίδιος συχνά αναφέρεται με υπερηφάνεια στην καταγωγή του.

Η πορεία προς τη Γερουσία, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Απέναντί του βρέθηκε ο Ρεπουμπλικανός Τζον Σουνούνου, μέλος μιας ισχυρής πολιτικής οικογένειας του Νιου Χαμσάιρ, ο οποίος είχε ήδη διατελέσει γερουσιαστής. Μάλιστα, την υποψηφιότητά του στήριξε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδίωκε να ανακτήσει για τους Ρεπουμπλικανούς την έδρα της Πολιτείας.

Ο Πάππας έδωσε έμφαση στην οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών, στη δημόσια εκπαίδευση, στην κοινωνική ασφάλιση και στην προστασία της μεσαίας τάξης, προβάλλοντας παράλληλα την εμπειρία του στην υποστήριξη των βετεράνων και των μικρών επιχειρήσεων.

Ελληνοαμερικανός και ο Σουνούνου

Το εκπληκτικό είναι ότι και ο Σουνούνου έχει μακρινές ελληνικές ρίζες. Η προγιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του πατέρα του, ήταν Ελληνίδα. Ενώ, αν και η οικογένεια του παππού του από τον πατέρα του είχε λιβανέζικη καταγωγή, όλα τα μέλη της ανήκαν στις Ελληνορθόδοξες κοινότητες της Ιερουσαλήμ και της Βηρυτού.

Λόγω αυτής της διπλής κληρονομιάς, όλα τα μέλη της οικογένειας Σουνούνου αναγνωρίζονται και ως μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Όμως σε αντίθεση με τον Κρις Πάππας, που πρωτοπορεί σταθερά στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των ελληνικών εθνικών συμφερόντων, οι Σουνούνου δεν έχουν να επιδείξουν έστω μια ανάλογη πρωτοβουλία.