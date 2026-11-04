ΗΠΑ: Ο Τζέιμς Ταλαρίκο κερδίζει τη Γερουσία στο Τέξας – Νέα έδρα για τους Δημοκρατικούς - Πηγή: Reuters

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Το κόμμα κατάφερε να αποσπάσει συνολικά έξι έδρες, ανατρέποντας σημαντικά τις πολιτικές ισορροπίες στο ανώτερο νομοθετικό σώμα του Κογκρέσου.

Η νέα πλειοψηφία επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να επηρεάζουν τις κυβερνητικές επιλογές, ασκώντας βέτο σε διορισμούς και διαπραγματευόμενοι κρίσιμα ζητήματα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Οι εξελίξεις αυτές θέτουν σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση της ατζέντας του προέδρου Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

Η νίκη στο Τέξας μετά από τριάντα χρόνια και οι επιτυχίες σε Κάνσας, Νότια Καρολίνα και Οχάιο αποτυπώνουν μια ευρύτερη μεταβολή των πολιτικών συσχετισμών.

Το κόμμα διατηρεί πλέον την πλειοψηφία ακόμη και αν ηττηθεί στις κρίσιμες αναμετρήσεις που εκκρεμούν σε Μίσιγκαν και Μινεσότα.

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Πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ, καθώς οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν και τυπικά τον έλεγχο της Γερουσίας, μετά την απρόσμενη εκλογική νίκη του Τζος Τούρεκ στην Αϊόβα. Η επικράτησή του ολοκλήρωσε μια σειρά σημαντικών ανατροπών σε πολιτείες που παραδοσιακά αποτελούν ισχυρά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Η εξασφάλιση της πλειοψηφίας στο ανώτερο νομοθετικό σώμα του Κογκρέσου δίνει πλέον στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία και να επηρεάσουν τις επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

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Η νίκη στην Αϊόβα προστέθηκε στις αντίστοιχες επικρατήσεις των Δημοκρατικών σε Κάνσας, Τέξας και Νότια Καρολίνα. Συνολικά, το κόμμα κατάφερε να αποσπάσει έξι έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς στη Γερουσία, ανατρέποντας τις πολιτικές ισορροπίες.

Μάλιστα, η έκταση των εκλογικών κερδών είναι τέτοια ώστε οι Δημοκρατικοί έχουν πλέον περιθώριο να χάσουν ακόμη και τις δύο έδρες που υπερασπίζονται στο Μίσιγκαν και τη Μινεσότα, χωρίς να χάσουν την πλειοψηφία στο σώμα.

Ενδιάμεσες εκλογές 2026 στις ΗΠΑ – Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τη Γερουσία και ομοσπονδιακός βουλευτής Κρις Πάπας (Νιου Χάμσαϊρ), συνοδευόμενος από τον σύζυγό του, Βαν Μπέντλεϊ, πανηγυρίζει μετά την παραδοχή της ήττας από τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο και πρώην γερουσιαστή Τζον Ε. Σάνουνο, κατά τη διάρκεια της εκλογικής του συγκέντρωσης στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, στις 3 Νοεμβρίου 2026.REUTERS

Ιστορική ανατροπή στο Τέξας

Μία από τις σημαντικότερες νίκες των Δημοκρατικών καταγράφηκε στο Τέξας, όπου ο Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε με μεγάλη διαφορά του Κεν Πάξτον, του υποψηφίου που είχε επιλέξει να στηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ιστορική εξέλιξη για την πολιτεία, καθώς οι Δημοκρατικοί δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν κάποιο πολιτειακό αξίωμα που εκλέγεται με ψηφοφορία σε ολόκληρο το Τέξας για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η επικράτηση του Ταλαρίκο σηματοδοτεί έτσι μια μεγάλη αλλαγή στους εκλογικούς συσχετισμούς μιας πολιτείας που επί δεκαετίες αποτελούσε βασικό πυλώνα της εκλογικής δύναμης των Ρεπουμπλικανών.

Talarico: "We just took back Texas. We just proved that all the money in the world is no match for the people of Texas." pic.twitter.com/illXLjBfD1 Advertisement November 4, 2026 Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο κερδίζει θέση στη Γερουσία για την πολιτεία του Τέξας – Reuters

Νότια Καρολίνα: Εκλογική ήττα για την επιλογή του Τραμπ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η επικράτηση της Δημοκρατικής Άνι Άντριους στη Νότια Καρολίνα, όπου κατάφερε να νικήσει τη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Ντάρλιν Γκράχαμ, η οποία κατείχε ήδη την έδρα.

Η Γκράχαμ είχε επιλεγεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ ως αντικαταστάτρια του αδελφού της, Λίντσεϊ Γκράχαμ, που έφυγε από τη ζωή νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Το αποτέλεσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σημασία, καθώς στις προεδρικές εκλογές του 2024 ο Τραμπ είχε κερδίσει στη συγκεκριμένη πολιτεία με διαφορά 18 ποσοστιαίων μονάδων.

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Επιστροφή του Σέροντ Μπράουν στο Οχάιο

Στο Οχάιο, ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν εξασφάλισε την επιστροφή του στη Γερουσία, κερδίζοντας μια έδρα που πριν από δύο χρόνια κατείχε ο σημερινός αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς.

Η νίκη του Μπράουν αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς σε πολιτείες όπου το κόμμα του Τραμπ είχε καταγράψει ισχυρές επιδόσεις στις προηγούμενες εκλογές.

Κάνσας: Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν έδαφος σε παραδοσιακό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών

Σημαντική εκλογική επιτυχία κατέγραψαν οι Δημοκρατικοί και στο Κάνσας, μια πολιτεία που παραδοσιακά στηρίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η νίκη τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις προεδρικές εκλογές του 2024 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει εκεί με διαφορά 16 ποσοστιαίων μονάδων.

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη προστίθεται στις εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών σε πολιτείες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ισχυρά ερείσματα των Ρεπουμπλικανών.

Το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί καταγράφουν κέρδη σε περιοχές όπου ο Τραμπ είχε εξασφαλίσει ευρεία επικράτηση πριν από δύο χρόνια αποτυπώνει τη μεταβολή των πολιτικών συσχετισμών στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Γερουσία ΗΠΑ: Περισσότερα εμπόδια στην ατζέντα του Τραμπ

Η πλειοψηφία στη Γερουσία αναμένεται να προσφέρει στους Δημοκρατικούς αυξημένη επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις της Ουάσιγκτον, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν βέτο σε διορισμούς που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τις ομοσπονδιακές δαπάνες.

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Ειδικότερα, ο έλεγχος του ανώτερου νομοθετικού σώματος του Κογκρέσου επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να εμποδίζουν την επικύρωση υποψηφίων που προτείνει ο Λευκός Οίκος για κορυφαίες κυβερνητικές και άλλες ομοσπονδιακές θέσεις, δυσκολεύοντας την υλοποίηση των επιλογών του Αμερικανού προέδρου.

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Την ίδια στιγμή, η νέα κοινοβουλευτική ισορροπία αναμένεται να ενισχύσει τη διαπραγματευτική τους θέση σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση κυβερνητικών προγραμμάτων.

Ήδη, οι Δημοκρατικοί έχουν διαμηνύσει ότι δεν προτίθενται να στηρίξουν επιπλέον κονδύλια για τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ αντιτίθενται και στη χρηματοδότηση της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κατά της παράτυπης μετανάστευσης.

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