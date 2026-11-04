Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Mία ακόμα πολιτικός ελληνοαμερικανικής καταγωγής, η Ντίνα Τάιτους, όλα δείχνουν πως θα επανεκλεγή στο Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Και στις 3 έδρες της Νεβάδα εκλέγονται οι εκπρόσωποι των Δημοκρατικών. Στην 1η εκλογική περιφέρεια, η Τίτους, το παλαιότερο μέλος της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Νεβάδα, προηγείται της Ρεπουμπλικάνης γερουσιαστή Κάρι Αν Μπακ με 60,30% έναντι 37,19%.

Advertisement

Advertisement

INDY RACE CALL: Rep. Dina Titus (D-NV) is projected to win Congressional District 1. Read more at our election results live blog: https://t.co/LpQb5dwY6k https://t.co/tJ5R7LU7gu — Nevada Independent (@TheNVIndy) November 4, 2026

Ετσι όλα δείχνουν πως η 76χρονη Τάιτους θα παραμείνει στην 1η εκλογική περιφέρεια, την οποία εκπροσωπεί συνεχώς από το 2013. Με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, η Τάιτους έχει ασχοληθεί με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Διατηρεί επίσης ενεργή σχέση με την ομογένεια και συμμετέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα για τα ελληνικά ζητήματα.

Η Τάιτους θα ξεκινήσει την ένατη θητεία της τον Ιανουάριο.

«Το ακούτε; Το ακούτε; Έρχεται, δυναμώνει, έρχεται στη Νεβάδα, είναι αυτό το καταραμένο μπλε κύμα που σαρώνει τη χώρα», είπε η Τίτους στους υποστηρικτές της.

Nevada is ALL IN! 💙 Last night, I joined @NVAFLCIO, @Local525Vegas, @AaronDFordNV, and Democrats up and down the ballot for the final push to GOTV! Today, we are taking back the House and delivering the blue wave! https://t.co/JCTSOidByJ — Dina Titus (@dinatitus) November 3, 2026