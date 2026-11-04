Μίμης Παπαϊωάνου-Φέρεντς Πούσκας - Στη Νέα Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 12 Μαΐου του 1965, που έληξε ισόπαλο με σκορ 3-3.

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Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον απολογισμό να περιλαμβάνει μία νίκη για κάθε σύλλογο και δύο ισοπαλίες.

Η ελληνική ομάδα παραμένει αήττητη στις εντός έδρας αναμετρήσεις της απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας καταγράψει μία νίκη και μία ισοπαλία.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο με το ιστορικό των αναμετρήσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τις παλαιότερες επαφές των δύο συλλόγων και τις κοινές προσωπικότητες που τους συνδέουν.

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ΑΕΚ και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται απόψε το βράδυ στην κατάμεστη Allwyn Arena, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στο 100 ευρωπαϊκό ματς της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λίγες ώρες πριν από το «μεγάλο» αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης, η ΠΑΕ ΑΕΚ πόσταρε ένα συγκλονιστικό promo video, παρουσιάζοντας το παρελθόν που έχουν οι δυο ομάδες. Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές σε διοργανώσεις της UEFA, με καθεμία να μετρά από μία νίκη, ενώ δυο παιχνίδια ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία. Η Ένωση δεν έχει ηττηθεί ποτέ από τους «μερένγκες» εντός έδρας.

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Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA 1985/86 με συνολικό σκορ 5-1 (ήττα 1-0 εκτός έδρας και 5-0 εντός έδρας), ενώ οι αναμετρήσεις για τη φάση των ομίλων του Champions League 2002/03 έληξαν με σκορ 3-3 στην Αθήνα και 2-2 στη Μαδρίτη.

Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη στις δύο εντός έδρας αναμετρήσεις της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (1 νίκη, 1 ισοπαλία), καθώς και στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της στην κύρια φάση του Champions League απέναντι σε ισπανικούς συλλόγους, αμφότερα έληξαν ισόπαλα: 3-3 με τη Ρεάλ Μαδρίτη τον Οκτώβριο του 2002 και 1-1 με τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια τον Σεπτέμβριο του 2003.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1985 η ΑΕΚ πέτυχε μία ιστορικής σημασίας νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ (1-0), χάρη σε ένα από τα πιο περίεργα γκολ που έχουμε στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Πρωταγωνιστές, οι Μάρτον Εστερχάζι, Παύλος Παπαϊωάννου και μια «λακκούβα».

Το επικό 3-3 στο «Νίκος Γκούμας» έφερε την «υπογραφή» του «μάγου», Βασίλη Τσιάρτα, αλλά και του Ντέμη Νικολαΐδη.

Όλα αυτά τα αποτελέσματα, εμφανίζονται στο video που δημιούργησε η ΑΕΚ, με την εικόνα των Μίμη Παπαϊωάνου και Φέρενς Πούσκας να δεσπόζει. Το 1965 ο θρυλικός Μίμης της Ένωσης βρέθηκε ένα βήμα πριν την μετακόμισή του στη Μαδρίτη, ενώ ο «Καλπάζων Συνταγματάρχης», που μεγαλούργησε με τη φανέλα των «μερένγκες», υπηρέτησε τους κιτρινόμαυρους από τη θέση του προπονητή για ένα χρόνο, από1 Ιουλίου 1978 έως 16 Μαρτίου 1979.

Θυμίζουμε ότι πολύ πριν από τις επίσημες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τους ΑΕΚ και Ρεάλ Μαδρίτης είχαν προσφέρει μία αξέχαστη ποδοσφαιρική παράσταση στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα φιλικό που έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για το εντυπωσιακό 3-3, αλλά και για την εμφάνιση του Μίμη Παπαϊωάννου, ο οποίος τράβηξε το ενδιαφέρον των Μαδριλένων και του θρυλικού Φέρεντς Πούσκας.

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Στις 12 Μαΐου 1965, η ΑΕΚ υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε ήδη κατακτήσει πέντε Κύπελλα Πρωταθλητριών, μπροστά σε 29.158 θεατές που είχαν εξασφαλίσει εισιτήριο.

Η «Ένωση» πραγματοποίησε εντυπωσιακό ξεκίνημα, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Κώστα Παπαγεωργίου στο 11′ και τον Μίμη Παπαϊωάννου στο 16′. Ο Πούσκας μείωσε σε 2-1 στο 40′, όμως ο Παπαϊωάννου σκόραρε ξανά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Η Ρεάλ αντέδρασε με τα γκολ των Πίρι (50′) και Μπούενο (57′), διαμορφώνοντας το τελικό 3-3.

Η εμφάνιση του 22χρονου τότε Παπαϊωάννου εντυπωσίασε τους Μαδριλένους. Μάλιστα, στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε η ΑΕΚ μετά την αναμέτρηση, ο Φέρεντς Πούσκας τον πλησίασε προσωπικά, εκφράζοντας τον θαυμασμό του και δίνοντάς του δύο συμβουλές για την ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

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Φυσικά, «χαλί» σε αυτή την ανάρτηση είναι το χαρακτηριστικό σημείο του ύμνου της ΑΕΚ: «οι κυνηγοί του κεραυνοί, βράχος η άμυνά σου και της Ρεάλ το φόβητρο, έγινε το όνομά σου».