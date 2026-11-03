Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, περιλαμβάνοντας τον πλήρη αποκλεισμό του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου.

Πρόσβαση στη ζώνη ελέγχου θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων μέσω τεσσάρων συγκεκριμένων σημείων, τα οποία θα λειτουργήσουν από τις 16.45.

Οι φίλαθλοι οφείλουν να καταχωρίσουν εγκαίρως το εισιτήριό τους στο gov.gr wallet και να προσέλθουν νωρίς στο γήπεδο για την αποφυγή συνωστισμού.

Το εκδοτήριο στην Πλατεία Αετού δεν θα λειτουργήσει ως κέντρο εξυπηρέτησης την ημέρα του αγώνα, ενώ η ομάδα συνιστά συνεργασία με τις αρχές.

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Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα ήθελε να ενημερώσει τους «κιτρινόμαυρους» οπαδούς, για τη διαδικασία εισόδου στην «Allwyn Arena», στον αυριανό (04.11.2026,19.45) μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ σε ανακοίνωσή της, στο «ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης … θα λειτουργήσουν ειδικά μέτρα ασφαλείας». Όπως τονίζεται για το συγκεκριμένο παιχνίδι «… ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου θα αποκλειστεί πλήρως από νωρίς και θα δημιουργηθεί περιμετρικά μια ζώνη, στην οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων του αγώνα.

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Σε αυτή τη ζώνη θα δίνεται πρόσβαση από τέσσερα σημεία προελέγχου, τα οποία θα υπάρχουν στην Πλατεία Αετού, στην οδό Μερσίνης, στην οδό Ατταλείας και στη νοτιοανατολική πλευρά της εγκατάστασης, στα όρια του εξωτερικού πάρκινγκ».

Όπως φαίνεται και στο γράφημα που έδωσε η ΑΕΚ στη δημοσιότητα «… κάθε σημείο προελέγχου θα εξυπηρετεί για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες θύρες της ALLWYN Arena.

Ο προέλεγχος στη νοτιοανατολική πλευρά θα εξυπηρετεί τις θύρες που ανήκουν στον χρυσό τομέα, της oδού Ατταλείας στον κίτρινο τομέα, της oδού Μερσίνης στον πορτοκαλί και τον κίτρινο τομέα και ο προέλεγχος στην Πλατεία Αετού, στον χρυσό, στον πορτοκαλί και στον γαλάζιο τομέα.

Η ζώνη προελέγχου θα λειτουργήσει από τις 16.45, ταυτόχρονα με το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου. Παρακαλούμε για την προσέλευσή σας στο γήπεδο όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία στα σημεία του προελέγχου. Παράλληλα, τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει πνεύμα συνεργασίας με τις Αρχές και τους ανθρώπους ασφαλείας της εγκατάστασης.

Είναι σημαντικό πριν από την μετάβαση σας στο γήπεδο να έχει γίνει ήδη καταχώρηση του εισιτήριου στο gov.gr wallet σας. Μέχρι αυτή τη στιγμή μεγάλος αριθμός κατόχων εισιτηρίων δεν έχει προχωρήσει στην καταχώρηση και θα πρέπει να το πράξει άμεσα. Μάλιστα, εντός της ημέρας θα λάβει σχετικό e-mail και SMS. Αν στο ενδιάμεσο έχετε ολοκληρώσει την καταχώρηση του εισιτήριου σας στο gov.gr wallet, παρακαλούμε αγνοήστε τα μηνύματα.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ ΑΕΚ στο e-mail [email protected] και στο τηλέφωνο 210-2250600 (3/11 έως τις 17.00 και 4/11 έως τις 20.15).

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Λόγω της ζώνης προελέγχου, την ημέρα του αγώνα δεν θα λειτουργήσει το εκδοτήριο του γηπέδου στην Πλατεία Αετού ως help desk.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ έγκυρος τρόπος αγοράς εισιτηρίου είναι μέσα από τα επίσημα κανάλια πώλησης της ΠΑΕ ΑΕΚ (aekfc.gr και ticketmaster.gr). Η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για εισιτήρια που διατίθενται από παράνομα κανάλια μεταπώλησης. Ως εκ τούτου οι κάτοχοι τέτοιων εισιτηρίων δεν θα μπορούν να έχουν κάποια βοήθεια από το αρμόδιο τμήμα της ΠΑΕ ΑΕΚ, σε περίπτωση που το εισιτήριό τους αποδειχθεί μη έγκυρο.

Κλείνοντας, όπως σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι, τονίζουμε την ανάγκη να προστατέψουμε την ομάδα μας αποφεύγοντας αχρείαστες ενέργειες, που θέτουν σε κίνδυνο ποινικών κυρώσεων και τους ίδιους τους παραβάτες.

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Η ΑΕΚ μας χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια»