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Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία του καλύτερου προπονητή της Stoiximan Super League, στο πλαίσιο της 45ης ετήσιας γιορτής του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ).

Ο Σέρβος τεχνικός κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα και οδήγησε την ΑΕΚ μέχρι τα προημιτελικά του UEFA Conference League.

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Ο αναμορφωτής της Ενωσης παρέλαβε το βραβείο του αφού ψηφίστηκε καλύτερος προπονητής αφήνοντας στη δεύτερη και την τρίτη θέση τους Χρήστο Κόντη του ΟΦΗ και Νίκο Παπαδόπουλο του Λεβαδειακού.

Νίκολιτς: Ευχαριστώ όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέλαβε το βραβείο του και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ευχαριστώ πολύ όλους για το βραβείο, είναι σπέσιαλ βραβείο για μένα γιατί προέρχεται από άλλους προπονητές και άλλους παίκτες. Θέλω να το αφιερώσω στους παίκτες μου γιατί αυτοί ευθύνονται για αυτό το βραβείο. Στο σταφ μου, τον πρόεδρο της ομάδας, αλλά και όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ. Φυσικά και την οικογένειά μου που βρίσκεται στο σπίτι και παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ, που κάποιοι είναι εδώ, όσους με στηρίζουν καθημερινά, πάνω από 100 άτομα που δουλεύουν για την ομάδα».