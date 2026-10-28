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Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, με μοναδικό στόχο τη νίκη για να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του θεσμού.

Εγινε γνωστή η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι Κυπέλλου με την ΑΕΚ. Ο Μοναστηρλής επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, με τους Γιαννούλη και Κένι στα «άκρα» της άμυνας και τους Κόστα-Χατζηδιάκο δίδυμο στα στόπερ. Στα χαφ θα ξεκινήσουν οι Σανταμαρία και Γιάκιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Σιμόν Μπάνζα μαζί με τον Σερίφ Εντιαγέ, με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Δημήτρη Χατσίδη να παίρνουν φανέλα βασικού στα εξτρέμ.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Μπαλαμώτη κάτω από τα δοκάρια, τους Βίντα-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Μαρίν-Μάγερ στον άξονα, τους Ζούμπκοφ-Καλοσκάμη στα φτερά Ζίνι-Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης.

Αναπ: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Αριάγκα, Βάργκα, Μάνταλος, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο, Χριστακόπουλος

Εκτός έμειναν οι Μουκουντί, Βιτάλις και Κοϊτά.

Ο ΠΑΟΚ έχει 4 βαθμούς με μια νίκη και μια ισοπαλία στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει. Η ΑΕΚ μετράει ως τώρα το 2/2 έχοντας 6 βαθμούς.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Ελουστόντο, Μπαταούλας, Κοσίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Μύθου

ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Μάγερ, Ζούμπκοφ, Καλοσκάμης, Γιόβιτς, Ζίνι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευαγγέλου (Αθηνών) – ΒΟΗΘΟΙ: Καραγκιζόπουλος – Χριστοδούλου – VAR: Φάμπρι (Ιταλία) AVAR: Σαντόρο (Ιταλία) – 4ος: Παπαπέτρου