Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΕΚ επικράτησε του Παναιτωλικού με 5-0 στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της Super League επιστρέφοντας στις νίκες.

Ο Μουκουντί άνοιξε το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Οι Κοϊτά και Ζίνι διεύρυναν το προβάδισμα της ομάδας τους πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου διαμορφώνοντας το 3-0.

Ο Βάργκα ευστόχησε σε πέναλτι στο 56ο λεπτό αυξάνοντας τον δείκτη του σκορ για τους γηπεδούχους.

Ο Ζουμπκόφ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με μακρινό σουτ κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων της αναμέτρησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΑΕΚ έκανε περίπατο κόντρα στον Παναιτωλικό για την 8η αγωνιστική της Super League και «διαλύοντας» με 5-0 την ομάδα του Αγρινίου επέστρεψε εντυπωσιακά στις νίκες, μετά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα στην Ευρώπη.

Έχοντας και κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα της, η ΑΕΚ εμφανίστηκε με πολύ ενέργεια στο ματς κόντρα στον Παναιτωλικό και βρήκε με το καλημέρα το γκολ με κεφαλιά του Μουκουντί στο 3′, για να πετύχει δύο ακόμη τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, με τους Κοϊτά και Ζίνι, που κάναν «πάρτι» στο ματς.

Advertisement

Advertisement

Η ομάδα του Νίκολιτς συνέχισε να «πυροβολεί» όμως και στο δεύτερο μέρος, με τους Βάργκα και Ζούμποφ να διαμορφώνουν το επιβλητικό σκορ κόντρα στους Αγρινιώτες. Η Ένωση πήρε έτσι την τρίτη σερί νίκη της στη Super League και πλησίασε τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, έχοντας και ένα ματς λιγότερο μετά την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο.

Η ΑΕΚ μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς και κέρδισε τα πρώτο κόρνερ στο 1′, για να σκοράρει στο δεύτερο, δύο λεπτά αργότερα. Από άψογη εκτέλεση του Μάνταλου, ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο ματς.

Το γρήγορο γκολ έδωσε «φτερά» στα πόδια των παικτών του Νίκολιτς και η ΑΕΚ «πολιόρκησε» την εστία του Παναιτωλικού, έχοντας στο 13′ φοβερό χαμένο τετ-α-τετ με τον Ζίνι και δύο ακόμη μεγάλες ευκαιρίες με Βάργκα και Κοϊτά, πριν πετύχει τελικά και το δεύτερο τέρμα της στο ματς.

Στο 24ο λεπτό, ο Κοϊτά έκανε πολύ ωραία ενέργεια και ντρίμπλα από δεξιά στην κόντρα επίθεση και με ιδανικό τελείωμα, «έγραψε» το 2-0 για την ομάδα του στην αναμέτρηση.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης έδωσε την ασίστ με υπέροχο γύρισμα από δεξιά στον Ζίνι, για να πλασάρει ο Ανγκολέζος επιθετικός με τη μία από κοντά και να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Κάπως έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, με την Ένωση να προχωράει στο δεύτερο μέρος σε πολλές αλλαγές και να δίνει την κατοχή της μπάλας στον Παναιτωλικό, ψάχνοντας τους κενούς χώρους για νέα γκολ.

Advertisement

Στο 56′ ο Ζίνι κέρδισε έτσι πέναλτι, με τη βοήθεια και του VAR, αφού πρόλαβε τον Ξενόπουλο και ανετράπη από τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού, για να πετύχει το 4-0 στο ματς ο Βάργκα με εύστοχη εκτέλεση από τα 11 βήματα.

Η ΑΕΚ είχε στη συνέχεια δοκάρι σε σουτ του Ζίνι και 2-3 ακόμη καλές στιγμές στο ματς, με τον Ζουμπκόφ να βάζει και το «κερασάκι» στις καθυστερήσεις, με ένα φοβερό σουτ από μακριά, που «έγραψε» και το τελικό 5-0 στο ματς.

Αήττητη για έναν χρόνο – Ισοφάρισε το ρεκόρ της των 31 αγώνων σερί δίχως ήττα στο πρωτάθλημα

Το 5-0 της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού δεν ήταν απλά μια ακόμα μεγάλη σε έκταση φετινή νίκη για την Ένωση αλλά έχει και ιστορική σημασία.

Advertisement

Οι κιτρινόμαυροι με αυτήν την επιτυχία δεν έχουν χάσει στη Stoiximan Super League για ένα ημερολογιακό έτος. Την τελευταία φορά που η ΑΕΚ ηττήθηκε στο πρωτάθλημα ήταν στις 26 Οκτωβρίου του 2025 όταν και είχε χάσει με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης».

Η ΑΕΚ στη συνέχεια είχε σερί 24 αγώνων χωρίς ήττα κατακτώντας τον τίτλο την περσινή σεζόν, το 2025-2026, ενώ φέτος έχει ακόμα επτά παιχνίδια αήττητη, με αποτέλεσμα να έχει 31 σερί ματς για το πρωτάθλημα δίχως ήττα.

Ισοφάρισε τα δικά της ρεκόρ, που είχαν σημειωθεί στο νταμπλ του 1978 αλλά και το 1992 και το 1993.

Advertisement

Τη σεζόν 1977-1978 η ΑΕΚ με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Φράντισεκ Φάντροκ στον πάγκο, παρέμεινε για 31 παιχνίδια αήττητη με 21 νίκες και 10 ισοπαλίες.

Η Ένωση με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο σε δύο σεζόν το 1991-1992 και το 1992-1993 είχε επίσης 31 σερί ματς χωρίς ήττα. Από τον Φεβρουάριο του 1992 ως τον Ιανουάριο του 1993 η ΑΕΚ είχε 24 νίκες και επτά ισοπαλίες, κατακτώντας τον τίτλο και τις δύο χρονιές.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έχει πλέον 21 νίκες και 10 ισοπαλίες και θα σπάσει το ρεκόρ αν δεν ηττηθεί την επόμενη Κυριακή (1/11) στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό.

Advertisement

Το αήττητο σερί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα με τον Νίκολιτς

Advertisement

Σεζόν 2025-26

1. ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025

2. ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025

3. ΑΕΚ – Άρης 1-0, 23/11/2025

4. Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025

5. ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025

Advertisement

6. Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025

7. ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025

8. Άρης – ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026

9. ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026

10. Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026

11. ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026

12. Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026

13. ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026

14. ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026

15. Βόλος – ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026

16. ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0, 7/3/2026

17. Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026

18. ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0, 22/3/2026

19. Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026

20. ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026

21. Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026

22. ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026

23. ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026

24. ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026

Σεζόν 2026-27

25. ΑΕΚ – Ηρακλής 4-0, 22/8/2026

26. Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1, 30/8/2026

27. ΑΕΚ – Άρης 5-0, 5/9/2026

28. Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1, 13/9/2026

29. Βόλος – ΑΕΚ 1-2, 20/9/2026

30. ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0, 10/10/2026

31. ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0, 24/10/2026