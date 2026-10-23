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Έκαναν «φτερά» τα εισιτήρια του ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ένωση ανακοίνωσε πως τα «μαγικά χαρτάκια» του «μεγάλου» αγώνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League εξαντλήθηκαν.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την θρυλική ομάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2026, στις 19:45 και όπως ήταν αναμενόμενο, θα γίνει σε μια κατάμεστη Allwyn Arena.

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Η ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρει: «Η ΠΑΕ AEK ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 (19.45) έχουν ήδη εξαντληθεί.

Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα δραστηριότητα μεταπώλησης εισιτηρίων μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων. Για το λόγο αυτό καλούνται οι φίλαθλοι να μην προχωρούν σε αγορές εισιτηρίων από ανεπίσημα κανάλια διάθεσης, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακύρωσης των συγκεκριμένων εισιτηρίων και απώλειας της θέσης τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ συνιστά στους φιλάθλους την προμήθεια εισιτηρίων για τους αγώνες της ομάδας μας αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών διάθεσης».