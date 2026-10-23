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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα σε δρόμο προαστίου κοντά στο Παρίσι, στην περιοχή Ιβελίν, όταν ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, μετέδωσε το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM επικαλούμενο πηγές.

Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς συνελήφθη και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

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«Το πρωί της Παρασκευής, ένα άτομο άνοιξε πυρ από το όχημά του εναντίον αρκετών ατόμων που συνάντησε» ανακοίνωσε επίσης στο Facebook ο δήμαρχος της πόλης, Αλί Ραμπέχ. «Λυπούμαστε που αναφέρουμε σε αυτό το στάδιο τον θάνατο ενός θύματος», έγραψε.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του εκλιπόντος, καθώς και την πλήρη υποστήριξή μου στα υπόλοιπα θύματα. Θα ήθελα να επαινέσω την παρέμβαση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», συνέχισε ο δήμαρχος.