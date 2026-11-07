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Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Δημοκρατίας και κατέληξε στην πλατεία του Έθνους, όπου σημειώθηκαν επεισόδια κατά την αποχώρηση των διαδηλωτών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ παράλληλα ξέσπασε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων κοντά στη λεωφόρο Βολταίρου.

Οι αρχές προχώρησαν σε 15 συλλήψεις και πραγματοποίησαν συνολικά 5.813 αστυνομικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Παρίσι.

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Επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο (7/11) στο Παρίσι, μετά τη μεγάλη διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι, ζητώντας μέτρα στήριξης των νέων και αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Αν και η πορεία πραγματοποιήθηκε σε γενικές γραμμές χωρίς προβλήματα, ένταση επικράτησε στην πλατεία του Έθνους, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν έντονη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο, φωτιά ξέσπασε σε κάδους απορριμμάτων κοντά στη λεωφόρο Βολταίρου.

[ 🇫🇷 FRANCE ] 🔸 « Attention, des individus jettent des projectiles dans notre direction. Cela va entraîner une manoeuvre de police pour les disperser ». Des tensions toujours signalées à Nation lors de la mobilisation du 7 novembre à Paris. https://t.co/WLb828umHO November 7, 2026

Διαδήλωση 46.000 ανθρώπων στο Παρίσι – Πού σημειώθηκαν τα επεισόδια

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Δημοκρατίας και κατέληξε στην πλατεία του Έθνους, όπου καταγράφηκαν τα επεισόδια κατά την αποχώρηση των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 46.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Παρίσι το Σάββατο, με βασικά αιτήματα τη στήριξη των νέων και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής και της ακρίβειας.

Νωρίτερα, όταν η πορεία έφτασε στον προορισμό της, η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «ήρεμη» σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή.

Violent clashes in Paris. Paris—and beyond—has effectively become a war zone. https://t.co/YKxTa7c6gx — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 7, 2026

15 συλλήψεις και 5.813 αστυνομικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών, από το πρωί του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 5.813 αστυνομικοί έλεγχοι, ενώ είχαν συλληφθεί 15 άτομα.

BREAKING: Paris erupts into chaos as rioters confront police, forcing officers to respond to another wave of street unrest. The latest scenes come after weeks of tensions, with authorities struggling to keep the violence from spreading. | @SatAmericaFNC Get the latest updates with the Fox News app. Download here: https://t.co/SFQoqYfnfz — Fox News (@FoxNews) November 7, 2026