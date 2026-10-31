Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για την παιδεία και την ακρίβεια, όταν ομάδα ταραχοποιών συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πλακίδια και εμπρηστικό μηχανισμό κατά των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και γκλοπ.

Η Νομαρχία Αστυνομίας επιβεβαίωσε την επίθεση από σκληρό πυρήνα ταραχοποιών, σημειώνοντας ωστόσο ότι η διάλυση της συγκέντρωσης συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω δυσκολίες.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει θέσει σε επιφυλακή 70.000 αστυνομικούς σε ολόκληρη τη χώρα λόγω των κινητοποιήσεων και των εορτασμών για το Χαλοουίν.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν στο Παρίσι, με διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις να έρχονται σε σύγκρουση κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ένταση κλιμακώθηκε όταν η πορεία έφτασε στην Πόρτα του Σαραντόν. Εκεί, δεκάδες άτομα με καλυμμένα πρόσωπα και μαύρα ρούχα προχώρησαν στην αποκόλληση πλακιδίων από τα πεζοδρόμια, χρησιμοποιώντας σφυριά, και στη συνέχεια εκτόξευσαν τα κομμάτια προς τους αστυνομικούς.

Advertisement

Advertisement

‼️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 Des images impressionnantes montrent plusieurs engins incendiaires lancés contre les forces de l'ordre, porte de Charenton, à Paris. L'un des policiers prend feu. pic.twitter.com/tk3cEFaHEf — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 31, 2026

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, εκτοξεύτηκε επίσης εμπρηστικός μηχανισμός προς την πλευρά των αστυνομικών. Οι δυνάμεις της τάξης απάντησαν με χρήση δακρυγόνων, ενώ προχώρησαν και σε επιθέσεις με γκλοπ.

ALERTE – La situation dégénère à Paris en fin de manifestation. Des bombes incendiaires et des mortiers d'artifice sont lancés sur les forces de l'ordre porte de Charenton. (BFMTV) pic.twitter.com/urQFqckZHo — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 31, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχία Αστυνομίας ανέφερε ότι, προς το τέλος της πορείας, ένας «σκληρός πυρήνας αρκετών εκατοντάδων ταραχοποιών» επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις, «ρίχνοντας βλήματα, μεταξύ των οποίων και μία μολότοφ», με τις τελευταίες να «ενεργούν για να τερματίσουν τη διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Des manifestants lancent des cocktails Molotov sur la police durant la mobilisation du 31 octobre à Paris. pic.twitter.com/QqpZS6yK7r — Enzo Rabouy (@enzorabouyy) October 31, 2026

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «Επιπλέον, η διάλυση της διαδήλωσης συνεχίζεται χωρίς δυσκολίες».

Advertisement

Νέες μαζικές κινητοποιήσεις για την παιδεία και την ακρίβεια στην Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται σήμερα (31/10) στο επίκεντρο νέων κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων με αντικείμενα τα θέματα της παιδείας αλλά και της ακρίβειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οργανωτών, στις διαδηλώσεις του Σαββάτου καταγράφηκαν περίπου 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Στο Παρίσι η διαδήλωση τελικά πραγματοποιήθηκε κοντά στον ανατολικό περιφερειακό δακτύλιο της πόλης, αφού η αστυνομία αλλά και το αρμόδιο γαλλικό δικαστήριο απαγόρευσε οποιαδήποτε διαδήλωση κοντά στα κεντρικά σημεία του Παρισιού.

Τόσο τα κόμματα της αριστεράς, τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι των φοιτητών των μαθητών, όπως και οι εκπρόσωποι του κινήματος των κίτρινων γιλέκων θεώρησαν τις αστυνομικές απαγορεύσεις υπερβολικές, αλλά δήλωσαν θα συμμορφωθούν.

Advertisement

Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι θεωρούν υψηλού κινδύνου τη σημερινή νύχτα, αφού λόγω του Χαλοουίν είθισται πολύς κόσμος να παραμένει στους δρόμους ως τις πρώτες πρωινές ώρες, φορώντας μάσκες. Περίπου 70.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός πολέμου σε όλη τη Γαλλία, έχει ανακοινώσει κυβέρνηση.

Δείτε εικόνες:

REUTERS – Επεισόδια στο Παρίσι

Advertisement