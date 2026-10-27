Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επεισόδια σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Μπιλμπάο, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων ενάντια στην προγραμματισμένη παρουσία του Βίτο Κίλες, ο οποίος ακύρωσε την εκδήλωσή του για λόγους ασφαλείας.

Ομάδες κουκουλοφόρων πυρπόλησαν αυτοκίνητα, κάδους απορριμμάτων και μία μοτοσικλέτα της αστυνομίας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε δημόσιες υποδομές και καταστήματα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να περιορίσουν τις συγκρούσεις, προχωρώντας στη σύλληψη 19 ατόμων, εκ των οποίων οι επτά είναι ανήλικοι.

Το υπουργείο Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων χαρακτήρισε τα επεισόδια προσχεδιασμένα, ενώ οι τοπικές αρχές καταδίκασαν τις βίαιες επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Μπιλμπάο στην Ισπανία, όταν ομάδες κουκουλοφόρων πυρπόλησαν αυτοκίνητα, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και έστησαν οδοφράγματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια και να επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με το ισπανικό δημόσιο δίκτυο RTVE, η αστυνομία προχώρησε σε 19 συλλήψεις, ενώ άλλα τρία άτομα τέθηκαν υπό έρευνα.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, μετά τις κινητοποιήσεις κατά της προγραμματισμένης παρουσίας του Βίτο Κίλες, γνωστού για τις ακροδεξιές τοποθετήσεις του. Ο ίδιος είχε ανακοινώσει την ακύρωση της εκδήλωσής του, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί κοντά στο Πανεπιστήμιο του Ντεούστο, επικαλούμενος κινδύνους για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

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BREAKING: Footage showing the riots in Bilbao, Spain, this evening. pic.twitter.com/59r6ps82iv — World Source News (@Worldsource24) October 26, 2026

Όπως μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, μετά τη διάλυση της συγκέντρωσης, εκατοντάδες άτομα, πολλά από τα οποία φορούσαν κουκούλες, κινήθηκαν στην περιοχή του Ντεούστο, όπου εκδηλώθηκαν οι σοβαρότερες ταραχές.

Αυτοκίνητα στις φλόγες και επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις

Σύμφωνα με το Europa Press, τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν στη λεωφόρο Lehendakari Aguirre, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε σε πολλούς κάδους απορριμμάτων και σε έναν κάδο οικοδομικών αποβλήτων κοντά στο πανεπιστημιακό συγκρότημα.

Παράλληλα, μία μοτοσικλέτα της Δημοτικής Αστυνομίας πυρπολήθηκε, ενώ διαδηλωτές φέρονται να εκτόξευσαν πέτρες και φωτοβολίδες προς αστυνομικούς. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων, ομάδα ατόμων κατευθύνθηκε επίσης προς το αστυνομικό τμήμα του Ντεούστο, εκτοξεύοντας πέτρες.

Οι πυρκαγιές και οι καταστροφές σε καταστήματα και υποδομές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ η αστυνομία επιχείρησε να περιορίσει τα επεισόδια και να απομακρύνει τα άτομα που συμμετείχαν στις συγκρούσεις.

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Coches ardiendo en una calle de Bilbao durante los disturbios tras el acto frustrado de Vito Quiles https://t.co/UjSwY2KPON pic.twitter.com/VoHZUEfijF — elDiario.es (@eldiarioes) October 26, 2026

19 συλλήψεις, επτά από τους συλληφθέντες ανήλικοι

Ο απολογισμός των επεισοδίων αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση της Ertzaintza, συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι, ενώ τρία ακόμη άτομα τέθηκαν υπό έρευνα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα επεισόδια προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, στον αστικό εξοπλισμό και σε εμπορικά καταστήματα. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στις καταστροφές και τις επιθέσεις.

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‼️Disturbios en Bilbao por un acto de 🎙️Vito Quiles.



➡️El acto ha sido cancelado. pic.twitter.com/oRY7AkM8VF — Electodatos (@electodatos) October 26, 2026

Η βασκική κυβέρνηση κάνει λόγο για προσχεδιασμένα επεισόδια

Το υπουργείο Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων εκτίμησε ότι οι ταραχές δεν ήταν αυθόρμητες, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν ενδείξεις οργανωμένης δράσης με στόχο την πρόκληση επεισοδίων.

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Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι ο Βίτο Κίλες είχε επικοινωνήσει με την αστυνομία από τις 14:00, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής της τοποθεσίας της εκδήλωσης. Στις 16:06 γνωστοποίησε εγγράφως ότι ακύρωνε την παρουσία του.

Την ίδια στιγμή, το συνδικάτο αστυνομικών ErNE άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση, θέτοντας ερωτήματα για τη διαχείριση των δυνάμεων ασφαλείας πριν από την κορύφωση των επεισοδίων.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κατά της επίσκεψης

Πριν από τις ταραχές είχαν πραγματοποιηθεί κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών και άλλων διαδηλωτών, οι οποίοι αντιδρούσαν στην προγραμματισμένη εμφάνιση του Κίλες. Οι συμμετέχοντες τον κατηγορούν ότι προωθεί ακροδεξιές, ρατσιστικές και σεξιστικές αντιλήψεις.

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Το Πανεπιστήμιο του Ντεούστο είχε αναστείλει προληπτικά τις δραστηριότητές του και είχε κλείσει τις εγκαταστάσεις του ενόψει της κινητοποίησης, υπό τον φόβο επεισοδίων. Όπως μετέδωσε το EFE, η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κοντά στο πανεπιστημιακό συγκρότημα, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η εκδήλωση.

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Ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων, Ιμανόλ Πραδάλες, καταδίκασε τα επεισόδια, χαρακτηρίζοντάς τα απαράδεκτα, ενώ και άλλοι πολιτικοί εκπρόσωποι αποδοκίμασαν τις καταστροφές που ακολούθησαν τις διαδηλώσεις.

🔥🚨🇪🇸 MORE VIDEO from ANTI-FASCIST riots in Bilbao, Spain!



We’re watching Europe fall in real time! This is insanity!



Writer: Jamie pic.twitter.com/pYPFpGhzeD https://t.co/p5jDnw1Akq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 26, 2026

Με πληροφορίες από RTVE,EFE,Europa Press,Ertzaintza

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