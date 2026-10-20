Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αστυνομία στο Μιλάνο προσήγαγε 271 άτομα και συνέλαβε 32 συμμετέχοντες μετά τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στις 18 Οκτωβρίου.

Οι γονείς των νεαρών προσαχθέντων βρίσκονται σε κατάσταση αγωνίας, αναζητώντας πληροφορίες για τη νομική κατάσταση των παιδιών τους μετά τις ενημερώσεις των αρχών.

Η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει αυστηρότερα μέτρα για την καταστολή της βίας, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής κράτησης και της ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων με 500 στρατιωτικούς.

Οι προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη θέσπιση νέων ποινικών αδικημάτων και την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για την απόκτηση ιταλικής υπηκοότητας από ανηλίκους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες γονέων και συγγενών νεαρών που προσήχθησαν μετά τα επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στις 18 Οκτωβρίου στο Μιλάνο.

Όπως μεταδίδει η Corriere della Sera, συνολικά 271 άτομα μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση, με τους περισσότερους να είναι ανήλικοι, ενώ 32 άτομα συνελήφθησαν. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι εξετάζει την υιοθέτηση αυστηρότερων μέτρων για την καταστολή της βίας στις διαδηλώσεις, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση της δυνατότητας προληπτικής κράτησης και η θέσπιση νέων ποινικών αδικημάτων.

Advertisement

Advertisement

«Με πήραν τη νύχτα και μου είπαν να επικοινωνήσω με δικηγόρο»

Την ίδια στιγμή, αρκετά έντονη είναι η αγωνία έξω από την αστυνομική διεύθυνση του Μιλάνου, όπου οικογένειες και συγγενείς περιμένουν πληροφορίες για τους νεαρούς που οδηγήθηκαν εκεί μετά τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου.

Μία από τις γυναίκες που περιμένουν ενημέρωση είναι η μητέρα ενός νεαρού που προσήχθη από τις αρχές. Η ίδια περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με την αστυνομία, ξεσπώντας σε δάκρυα: «Με πήραν τηλέφωνο τη νύχτα και μου είπαν να επικοινωνήσω με δικηγόρο, γιατί ο γιος μου θα πήγαινε φυλακή».

Οι συγγενείς εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν ξεχωριστά τον βαθμό συμμετοχής κάθε προσαχθέντος στα επεισόδια.

Αυστηρότερη νομοθεσία προετοιμάζει η κυβέρνηση Μελόνι

Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να εντείνει την αντίδρασή της απέναντι στα βίαια περιστατικά και τις καταστροφές που καταγράφηκαν στο Μιλάνο, το Τορίνο και τη Μπολόνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιτάχυνση των νομοθετικών παρεμβάσεων, ακόμη και με την έκδοση έκτακτου διατάγματος για τη δημόσια τάξη, το οποίο ενδέχεται να εξεταστεί στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης το απόγευμα.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει τονίσει την ανάγκη να θεσπιστούν νέα νομικά μέσα «εναντίον όσων εκμεταλλεύονται τις νόμιμες διαδηλώσεις για να σπείρουν τη βία και το χάος». Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι επιδιώκει τόσο την προστασία του δικαιώματος στη διαδήλωση όσο και την άμεση αντιμετώπιση των παράνομων ενεργειών.

Στο πλαίσιο των σχεδιασμών, αποφασίστηκε η αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτικών στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Strade Sicure» (s.s. Aσφαλείς δρόμοι). Ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, επισήμανε ότι είναι απαραίτητες και νομοθετικές τροποποιήσεις, ώστε οι στρατιωτικοί να μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες της αστυνομίας, για όσο διάστημα παρέχουν υποστήριξη στις αστυνομικές δυνάμεις και τους καραμπινιέρους. Η ενίσχυση έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει τρεις μήνες.

Advertisement

Προληπτική κράτηση έως 24 ώρες και νέες ποινικές διατάξεις

Στα μέτρα που βρίσκονται υπό εξέταση περιλαμβάνεται η δυνατότητα προληπτικής κράτησης για χρονικό διάστημα έως και 24 ωρών, ακόμη και στην περίπτωση ανηλίκων. Παράλληλα, εξετάζεται η διεύρυνση των προληπτικών παρεμβάσεων που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η λεγόμενη «προφορική προειδοποίηση», δηλαδή η επίσημη σύσταση που απευθύνει ο αρχηγός της αστυνομίας σε άτομα τα οποία θεωρούνται ύποπτα για παραβατική συμπεριφορά.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η καθιέρωση ειδικού αδικήματος για τις διακεκριμένες φθορές, η υποχρεωτική σύλληψη σε περιπτώσεις καταστροφών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, καθώς και η επιβολή απαγορεύσεων σε συγκεντρώσεις.

Advertisement

Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας, εξετάζεται το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των προϋποθέσεων για την απόκτηση της ιταλικής υπηκοότητας από ανηλίκους με αλλοδαπή καταγωγή.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί, τέλος, η πρόταση για τη θέσπιση αδικήματος εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος όσων συμμετέχουν σε βίαιες κινητοποιήσεις. Την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει κυρίως το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας.

Advertisement