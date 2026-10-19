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Επεισοδιακή είναι η κατάσταση στο Μιλάνο της Ιταλίας, καθώς οι βίαιες διαδηλώσεις έχουν προκαλέσει καταστροφές, λεηλασίες και συγκρούσεις με την αστυνομία στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, καταστηματάρχης αντέδρασε στην προσπάθεια λεηλασίας της επιχείρησής του, κρατώντας ρόπαλο. Κατάφερε, μάλιστα, να ακινητοποιήσει έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να επιχειρούσε να απομακρυνθεί από το κατάστημα έχοντας στην κατοχή του κλεμμένα προϊόντα.

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Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου όπου εκατοντάδες νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ντουόμο και στους γύρω δρόμους στο κέντρο του Μιλάνου. Οι συγκεντρωμένοι προκάλεσαν ζημιές, βανδαλισμούς και λεηλασίες σε καταστήματα, ενώ δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η ένταση επέστρεψε στην ιταλική μεγαλούπολη μόλις μία ημέρα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην ακρίβεια και την αύξηση του κόστους ζωής.