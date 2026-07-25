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Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στην πορεία διαμαρτυρίας για τον 20χρόνο Θοδωρή στο Άργος, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης με πληροφορίες να αναφέρουν ακόμα και ρίψη μολότοφ από τους διαδηλωτές.

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Η αστυνομία, προκειμένου να απωθήσει τους συγκεντρωμένους, προχώρησε σε χρήση χημικών και δακρυγόνων.

Κατά τη διάρκεια των εντάσεων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον μία προσαγωγή διαδηλωτή.

Οι διαδηλωτές παραμένουν στην πόλη συνεχίζοντας την διαμαρτυρία τους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στο Άργος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στα επεισόδια.