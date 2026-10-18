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Οι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης και ένδυσης, ενώ προέβησαν σε βανδαλισμούς και σε λεηλασία σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Via Torino.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των καραμπινιέρων παρενέβησαν για την αποκατάσταση της τάξης, προχωρώντας στην προσαγωγή τουλάχιστον πενήντα ατόμων.

Μεταξύ των προσαχθέντων που οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση βρίσκονται και ανήλικοι, ενώ η ένταση ακολουθεί τις χθεσινές κινητοποιήσεις για το κόστος ζωής.

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Νέα επεισόδια σημειώνονται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο κέντρο του Μιλάνου, όπου εκατοντάδες νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ντουόμο και στους γύρω δρόμους. Οι συγκεντρωμένοι προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα, ενώ δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η ένταση επέστρεψε στην ιταλική μεγαλούπολη μόλις μία ημέρα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην ακρίβεια και την αύξηση του κόστους ζωής. Στη χθεσινή κινητοποίηση είχαν καταγραφεί συγκρούσεις, βανδαλισμοί και λεηλασίες.

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Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι νεαροί συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Ντουόμο, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες των 10 έως 20 ατόμων. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν προς τους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο της πόλης.

🚨 #ALERTA | Nuevos disturbios se registran en el centro de Milán, Italia, donde grupos de jóvenes provocan incidentes. La policía antidisturbios interviene en Piazza Duomo. https://t.co/5EgO74vgT5 October 18, 2026

Στη Via Torino, έναν από τους γνωστότερους εμπορικούς δρόμους του Μιλάνου, ομάδες νεαρών άρχισαν να προκαλούν φθορές σε καταστήματα, πετώντας τραπέζια και καρέκλες που βρίσκονταν έξω από γειτονικές επιχειρήσεις εστίασης.

Στο επίκεντρο των επιθέσεων βρέθηκαν καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, με τους συγκεντρωμένους να χτυπούν τις προσόψεις τους. Παράλληλα, κάδοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν στο μέσο του δρόμου.

Λίγο αργότερα, σημειώθηκε επίθεση και σε σούπερ μάρκετ της ίδιας περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, ομάδες νεαρών εισέβαλαν στο κατάστημα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του.

Italy like France. Total chaos in Italy: Milan live, now, more looting, devastation and violence. https://t.co/dr7K73ALpz Advertisement October 18, 2026

🚨Milan is a battlefield & tourists are hiding. Smoke bombs are being thrown at rooftop bars. Shops are locked down. A cost of living protest just became a riot in the heart of the city. Police are firing tear gas. Dozens have already been arrested. British tourists say they’ve never felt less safe and they’re rushing for the first flight home. — Gauci Reports (@GauciReports) October 17, 2026

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν η ιταλική αστυνομία και οι καραμπινιέροι, με ισχυρές δυνάμεις να αναπτύσσονται τόσο στην πλατεία Ντουόμο όσο και στη Via Torino.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 50 νεαροί προσήχθησαν και οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση του Μιλάνου. Ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονται και ανήλικοι.

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Με πληροφορίες από La Repubblica